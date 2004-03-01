Если решили расстаться с родинкой или бородавкой, требуйте гистологию.

Родинка: удалить или оставить?

С родинками, папилломами, бородавками можно совершенно спокойно и существовать, и расставаться, если соблюдать некоторые простые правила. На вопросы отвечает кандидат медицинских наук, заведующая отделением патоморфологии московского Института косметологии и пластической хирургии Лариса Червонная.

"На приеме у дерматолога нечаянно услышала разговор двух врачей. Речь шла об особых родинках — они, мол, иногда перерождаются. Расспросить подробнее постеснялась — но хотелось бы знать, что собой представляют эти родинки". Елена Коршина, Липецк

"Особые родинки — диспластичный невус — чаще всего образуются у сравнительно молодых людей — на третьем-пятом десятилетии жизни. Появляются они на коже туловища. Как правило, такие родинки не возникают поодиночке: обычно бывает одно-два или три пятнышка. Образования эти чаще всего наследственные. То есть они могут быть и у ваших ближайших родственников — родителей, родных сестер и братьев. "Портрет" особых родинок таков. Это пятна темно-коричневого цвета размером до 0,8-0,7 см в диаметре. Над уровнем кожи они, как правило, не возвышаются. Имеют четкие границы и однородную окраску. Если такие родинки у вас есть — не надо паниковать. Они лишь в некоторых случаях становятся опасными. Но держать их под контролем все же нужно. Любые изменения родинки — повод обратиться к врачу".

Особые родинки нужно держать под контролем

"Моей сестре дерматолог рекомендовал удалить две большие плоские родинки на плече, так как они травмируются ремнем от сумки. У меня два точно таких же образования на пояснице. Расставаться мне с ними или нет?"

Марина Торанская, Москва

"С уверенностью сказать нельзя, но, судя по описанию, речь идет об особых родинках. Если такие родинки постоянно травмируются — резиночкой от нижнего белья, ремнем от сумки или брюк, — их действительно лучше удалить. Постоянное повреждение родинки может спровоцировать ее перерождение.

Немедленно обратиться к врачу и расстаться с такой родинкой следует, если в ее области появились неприятные ощущения — зуд, жжение, чувство распирания. И тем более не стоит откладывать визит к дерматологу-онкологу и удаление родинки, если изменился ее внешний вид. На месте образования появился возвышенный бугорок, на котором кожа как бы натянута. Эта бляшечка может иметь несколько иную окраску, чем сама родинка. Бывает, что вокруг этого пятнышка возникает розоватый, припухлый венчик.

"Подозрительные" родинки

Если же особые родинки находятся на безопасных участках и никак о себе не заявляют — особой необходимости в удалении нет. Разве только в профилактических целях".

Неприятные ощущения в области особой родинки и изменение ее внешнего вида — повод обратиться к врачу

"Пришла удалять бородавку — мне сказали, что нужна гистология, и потребовали заплатить за это исследование. Но два года назад я удаляла родинку, и никакой гистологии не проводилось. Зачем нужно теперь это исследование?" Лилия Сормова, Рязань

"Удаление любого образования на коже не должно проходить без гистологического исследования. В нашем институте этого правила придерживаются неукоснительно.

Гистология, в двух словах, — это тщательное изучение удаленной ткани под микроскопом. Только так можно достоверно определить, скрывается в удаленном образовании зачаток болезни или нет. А при визуальном осмотре невозможно точно сказать, безобидно оно или нет. Причем иногда обманчиво благополучный вид могут иметь бородавки, бляшечки, бугорки — образования, имеющие тот же оттенок, что и кожа.

Если гистологию не проводить — получается игра с огнем. Если удаленное образование было безопасно — ничего плохого не случится. А если в нем таилась болезнь, то растревоженная опухоль может начать интенсивно развиваться. И когда она себя обнаружит — потребуется уже серьезное лечение. Если же коварный характер образования выявился только при гистологическом исследовании, когда внешних признаков болезни еще нет, — на этой ранней стадии есть все шансы предполагать быстрое и полное исцеление".

Если решили расстаться с родинкой или бородавкой, требуйте гистологию.

"Женское здоровье"

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Родинки: удалить нельзя оставить. Жить здорово! (08.05.2019)

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