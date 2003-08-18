Более пятнадцати лет наша читательница из Санкт-Петербурга Любовь Александровна Умеренкова пользуется контактными линзами. За это время у нее накопился большой опыт, которым она сегодня делится.
Мама всегда боялась, что я появлюсь на свет в очках. Ее опасения были не случайны — все женщины в нашей семье имели очень плохое зрение. Собственно, так и получилось. Когда меня первый раз привели к офтальмологу, а было мне полтора года, то моя близорукость измерялась двумя диоптриями.
Несмотря на все усилия родителей:
к выпускным школьным экзаменам я подошла с близорукостью минус семь. Две единицы отнял журфак, одну — аспирантура, столько же добавили первые роды. Степень моей близорукости перевалила за десять диоптрий.
Тут наступила эра контактных линз — их никто не рекламировал, но возвращавшиеся из загранпоездок рассказывали об этом чудном изобретении. Раздавались робкие сплетни о том, что в наших глазных институтах тоже делают линзы, но… только избранным. Русский человек, как известно, терпит долго, но терпение заканчивается в один день.
Приблизительно так случилось и со мной. Тяжелые очки с толстыми стеклами все двадцать пять лет жизни я переносила вполне нормально — это было для меня данностью. Я никогда без очков не бывала. Но тут в один момент стала испытывать:
Словом — линзы, только линзы. Это была моя вожделенная мечта. И я отправилась по глазным клиникам.
Контактные линзы — линзы, которые надеваются непосредственно на роговицу глаза. Чаще всего они используются с целью коррекции нарушений зрения: близорукости (миопии), дальнозоркости (гиперметропии), астигматизма и пресбиопии. Линзы также могут использоваться для изменения и подчёркивания цвета глаз. В некоторых случаях линзы назначаются с лечебной целью для защиты поверхности глаза. (Википедия)
Нет смысла подробно пересказывать мои мытарства. Продолжались они более месяца, но, наконец, вооружившись ходатайствами главного редактора газеты, где я служила, директора издательства, тремя просьбами известных деятелей культуры, — я попала на прием к главному врачу глазной больницы и получила заветную резолюцию:
С тех пор я стала официальной пациенткой, мной занимались тщательно и внимательно. Начинала "привыкание" с жестких линз, глаза краснели и слезились.
Врачи говорили: продолжайте привыкать, и я следовала их советам настолько самозабвенно, что через месяц по скорой помощи была отправлена в стационар с диагнозом: эрозия роговицы. После выздоровления желания не убавилось.
И снова — привыкание к новой паре. И также безуспешно. В течение этого мучительного для меня года в Москве появились мягкие линзы, которые тоже подошли мне не с первого раза. С тех пор я поменяла более двадцати пар линз. Кстати, я ношу мягкие контактные линзы, но в нашем братстве людей, которые долго носят линзы, есть женщины, предпочитающие жесткие.
Исходя из собственного опыта могу смело утверждать: если линзы не подходят в первые полчаса, значит вы к ним не привыкнете.
Почему же доктора-офтальмологи советуют постепенно привыкать к линзам? Слабовидящим людям линзы дарят новую жизнь. В очках поле зрения по перспективе вперед гораздо четче, чем по направлению резко направо и налево, где край стекла деформирует изображение.
Линзы предлагают совершенно новый обзор: вы начинаете видеть то, что не видели никогда. Ибо чаще всего людям с близорукостью, перевалившей за минус десять, очки не дают стопроцентного зрения. Врачи утверждают, что такие пациенты встречаются. Я пыталась их найти, но тщетно. Так что в линзах бывший подслеповатый очкарик прозревает.
Линза, даже самая совершенная, все равно "закупоривает" глаз, и ощущение глаза меняется, часто, особенно на первых порах, бывает легкое головокружение, которое я на своем немедицинском уровне объясняю тем, что глаз привыкает к иному режиму работы.
Советы врача: "Привыкайте к линзам, носите их по несколько часов в день, увеличивая продолжительность ежедневно на 30 минут", следует понимать в таком контексте: "Привыкайте к новым ощущениям, а не к боли…" Если возникла даже слегка ощутимая боль, именно боль (не путайте с неудобством) — носить эти линзы вы не сможете. Никогда. Не портите глаза — меняйте линзы.
Врачи, увлеченные линзами, утверждают, что глаза в линзах прекрасно дышат. Более того, в линзах, изготовленных из определенного материала, можно даже спать. У меня были и такие линзы. Смею вступить в полемику с врачами. Линзы, даже самые совершенные, обязательно надо снимать на ночь. В противном случае, появляются мешки под глазами, отечность и через два-три дня "изображение" мира, воспринимаемое глазом, меняется, все видишь как бы в дымке.
Узнать, пора ли снимать линзы, можно по многим параметрам:
Если появляется еле различимая радужная оболочка вокруг светового центра, я немедленно снимаю линзы — глаз требует отдыха.
Даже если в это время я нахожусь на работе, я снимаю на один час одну линзу, потом на отдохнувший глаз вновь надеваю линзу и даю отдых второму глазу. Для меня это единственный выход — если усталость глаз не принять во внимание, то через несколько часов усталость превратится в боль, под глазами набухнут мешки, головная боль будет долгой и труднопереносимой и вероятнее всего на следующий день мне не удастся воспользоваться линзами.
Если в глаз попала соринка, то не стоит терпеть, пока резь утихнет. Без последствий она вряд ли выйдет самостоятельно. Где бы я ни была в тот момент, отворачиваюсь и снимаю линзу. Если забываю дома контейнер для линз с раствором, то снятую линзу кладу на язык и как бы вымываю слюной. Глаз такую процедуру переносит намного легче, чем линзу, промытую водой из-под крана.
Да простят меня доктора, которые рекомендуют контактные линзы даже при близорукости минус две диоптрии, но я не верю, что линзы не портят внешность, что они незаметны. Действительно, их контур может быть абсолютно неразличим в глазу, но линзы меняют выражение женского лица:
Представляю возможное возмущение, с которым некоторые врачи будут читать эти строки. Нет-нет, линзы — изобретение великое, сегодня я живу и интенсивно работаю благодаря им. В данном случае, как и во всем, нужно чувство меры и соотносимости. В моем случае линзы — единственный выход, только в них я:
А тусклость взгляда и отечность под глазами — мелочи в сравнении с тем, что дарят мне линзы.
Но, если бы у меня была близорукость минус три, линзы бы я не носила. Легкость взгляда и отсутствие мешков были бы для меня важнее. Хотя не исключаю, что имеет право на существование и иная точка зрения.
Я испробовала множество способов ухода за глазами. Остановилась на следующем. Утром я промываю глаза в растворе:
Для этого с вечера завариваю траву, утром наливаю ее в специальные глазные ванночки, опускаю глаза и не менее минуты моргаю в воде. Глаза прекрасно промываются. Потом делаю зарядку для глаз — желательно ее делать не менее пяти минут. К сожалению, у меня выходит только минутка: вращаю глазами, с силой сжимаю и разжимаю глаза, не менее ста раз быстро моргаю.
Вечером, сняв линзы, повторяю минутную зарядку и закапываю капли — любые витаминизированные. Сейчас чаще всего пользуюсь глазными каплями "Visine" — они быстро снимают усталость. В холодильнике всегда 30-процентный альбуцид. Им я пользуюсь нечасто: только в тех случаях, если глаза заметно покраснели.
В смысле обработки линз я прошла все стадии вместе с изобретателями:
Сегодня лучшее средство — растворы для промывания и хранения линз известной фирмы "Bausch and Lomb". Меня не смущает, что это самый дорогой раствор — его использование экономично.
Один раз в три месяца я стерилизую линзы при помощи таблеток этой же фирмы согласно инструкции. В инструкции рекомендуется это делать два раза в месяц, но я думаю, что это издержки рекламы. Вполне достаточно стерилизовать линзы реже.
Я заметила, что дней за двадцать до того, как линзы выйдут из строя, они слегка изменяют цвет: из прозрачных превращаются в желтоватые. В этот момент я бью тревогу:
Если внезапно испортятся новые (бывало, что линза ломалась в руках), то старые выручат меня на несколько дней, необходимых для подбора новой пары. Считаю, что новые линзы, долго хранящиеся без применения, выходят из строя очень быстро. Поэтому запаса в виде новой пары не имею.
Мои глаза в линзах вполне переносят чтение в транспорте:
я не замечаю никаких ухудшений. А вот чтение при тусклом свете и лежа на спине — утомляет. Я просто начинаю туманно видеть. Если сижу в машине у открытого окна, особенно летом, обязательно надеваю темные очки большого диаметра.
Несколько раз я приобретала контактные линзы за границей и могу смело утверждать, что в Москве делают линзы не хуже, а зачастую намного лучше, да и сами линзы не уступают в качестве. Заявляю это ответственно и убежденно.
Напоследок хочу посоветовать моим близоруким читательницам: вы можете учесть мой личный опыт "приспособления" к линзам и ухода за ними, но помните, что он не является универсальным, хотя во многом совпадает с подобными опытами моих друзей и знакомых.
Читайте также:
О каких болезнях расскажут ваши глаза?
Болезни глаз: как гаджеты влияют на зрение
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
|
|
Семейная на Полежаевской
Хорошёвское ш., д. 80
|
|
Чудо Доктор на Школьной 49
ул. Школьная, д. 49
|
|
Многопрофильный центр эндохирургии и литотрипсии (ЦЭЛТ)
ш. Энтузиастов, д. 62
Медицинский центр Медлайн-Сервис в Текстильщиках
ул. Грайвороновская, д. 16, корп. 1
|
1040 отзывов
|
Медцентр Медквадрат на Воротынской
многопрофильный медицинский центр
ул. Воротынская, д. 4
Планерная
Многопрофильный медицинский центр для взрослых и детей на Воротынской улице. В клинике представлены абсолютно все медицинские специальности, среди кот... читать далее »
Первичный приём от 1200 руб.
|
15 отзывов
|
Медицинский центр Коопвнешторг (КВТ)
многопрофильный медицинский центр
Большой Черкасский переулок, д. 13, стр. 3
Охотный ряд
В Медицинском центре Коопвнешторг (КВТ) вы можете получить широкий спектр медицинских услуг амбулаторного стоматологического профиля. В центре ведут ... читать далее »
|
6 отзывов
|
Клиника доктора Шиловой
медицинский центр
Ленинский проспект, д. 123
Тропарево
Центр коррекции зрения. В клинике проводится диагностика и лечение: амблиопии, астигматизма, миопии, гиперметропии, воспалительных заболеваний глаз, р... читать далее »
Первичный приём от 2300 руб.
Президент России Владимир Путин сообщил миру три новости, которые серьёзно повлияют на дальнейшие отношения с Западом.