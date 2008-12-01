Причины облысения, И как спасти свои волосы

66% мужчин и 38% женщин во всем мире страдают от усиленного выпадения волос, а у многих из них наблюдается полное или частичное облысение. Эти цифры огромны. Что же происходит и можно ли переломить ситуацию?



Выпадают волосы: ЧТО ДЕЛАТЬ???

Врач-дерматолог Центрального кожно-венерологического института Министерства здравоохранения России Любовь Мазитова констатирует:

«Врачи выражают серьезное беспокойство в связи с настоящей эпидемией облысения, охватившей в последние годы не только мужчин, но и представительниц прекрасного пола… По прогнозам специалистов, к 2030 года с проблемой облысения столкнется большое число людей».

Если и вы столкнулись с подобной напастью, не спешите прибегать к «чудодейственным» средствам от облысения, которые предлагает реклама. Сначала необходимо выяснить причину потери волос. Для этого вам следует обратиться к профессиональному врачу – трихологу.

Причины облысения могут быть как внешними, так и внутренними.

Внешние – это

стресс,

инфекции,

травмы кожи головы;

частое и длительное пребывание на холоде без головного убора;

загрязнения окружающей среды,

кислотные дожди,

воздействие химических реактивов;

частые химические завивки,

использование некачественных красок для волос,

сушка волос феном без применения защитных препаратов и проч.

Из внутренних причин в первую очередь следует назвать

дефицит в организме таких микроэлементов, как

железо,

цинк,

марганец,

селен и др.;

серьезные хронические заболевания;

облучение;

прием некоторых препаратов (например, противоопухолевых);

а также гормональные нарушения и нарушения обмена веществ.

Если волосы просто поредели, а облысения пока нет, то, скорее всего, дело именно в нехватке микроэлементов. Попробуйте начать принимать витамины и биодобавки (лучше после консультации с врачом).

Чаще всего волосы выпадают потому, что организму не хватает кальция. При активном потреблении молочных продуктов волосяной покров восстанавливается. Кроме того, косметологи советуют в случае выпадения волос реже мыть голову и чаще стричься.

По мнению исследователей, процент людей, имеющих проблемы с волосами, увеличивается из-за современных реалий:

большинство из нас ведет малоподвижный образ жизни, проводя много времени за компьютерами,

мы злоупотребляем жирной и рафинированной пищей, бесконтрольно применяем для разных целей гормональные препараты (это относится прежде всего к женщинам), не говоря уж о плохой экологии и стрессах…

Чтобы перестать терять волосы, нам необходимо в корне изменить свою жизнь, а это не так-то легко…

Типы облысения:

Тип облысения «Подкова»:

облысение начинается с лобной части ближе к вискам, затем переходит на всю лобно-теменную область, образуя зону потери волос, внешне напоминающий подкову.

Тип облысения «Гнездо»:

зоны облысения появляются хаотично в разных зонах головы, а на темени образуется участок, похожий на гнездо. В конце концов, такой тип потери волос приобретает форму подковы.

Смешанный тип облысения:

выпадение волос происходит одновременно и на висках, в теменной области.

Нередко причины облысения являются генетическими. Иногда с раннего возраста наблюдается полное отсутствие волос на голове, а также бровей и ресниц, у мужчин не растет борода. При этом подобные проблемы могут наблюдаться и у близких родственников.

Классификация потери волос по Норвуду

Классификация включает 7 степеней мужской андрогенной алопеции с несколькими подтипами. Часто дерматологи и трихологи используют эту классификацию для определения степени облысения у пациента. Эта же классификация нашла широкое применение при наблюдении результатов исследований различных препаратов. Классификация по Норвуду имеет следующий вид:

1 степень Нормальная передняя линия роста волос или ее минимальный сдвиг назад 2 степень Передняя линия роста волос приобретает форму треугольника (обычно симметричная 3 степень Глубокое симметричное поредение у висков волос: от частичного покрытия волосами с уменьшением густоты до полного облысения в этих областях 3 теменная степень Потеря волос в основном приходиться на теменную зону с умеренным поредением передней линии роста волос. Густота передней линии и у висков большая, чем при 3-й степени 4 степень Поредение в передневисочной области еще более выражено, чем при 3-й степени. Отсутствие или очень редкие волосы на темени. Две области потери волос разделены полоской умеренно густых волос, которая проходит по верхушке головы. Эта полоска соединена с покрытыми волосами боковыми областями головы 5 степень Теменная область облысения все еще разделена от передневисочной, но уже в меньшей мере. Полоска на макушке редеет и утончается. Теменная и передневисочная области увеличиваются в размерах. Если посмотреть сверху, то степени от 5 до 7 имеют общую черту - редеющие волосы по бокам и сзади головы постепенно формируют подковообразную форму 6 степень От «мостика» через верхушку между боковыми сторонами головы остаются немногочисленные редкие волоски. Передневисочная и теменная область теперь составляют единое целое и никак не разделены. Область поредения волос увеличивается 7 степень Это наиболее серьезная степень облысения. Подковообразная форма зоны облысения приобретает окончательный вид: продолжают редеть боковые и теменная области. Волосы также редеют на затылке, шее, в области над ушами

До недавнего времени считалось, что вылечить этот наследственный недуг нельзя, но в 1996 году американские ученые открыли особый ген облысения – hairless. Это позволило разработать новый подход к проблеме.

На одной из пресс-конференций врачи Колумбийско-Пресвитерианского медицинского центра Нью-Йорка сообщили, что скоро специалисты научатся выращивать и удалять волосы, а также окрашивать их в заданных местах при помощи генных технологий и безо всяких побочных эффектов.

«В течение ближайших пяти лет проблема облысения будет решена, - говорят исследователи. - Изучение функции гена hairless даст нам возможность, наконец, разработать эффективные формы лечения этого заболевания».

Лечение от облысения у мужчин

В лечении облысения у мужчин, пожалуй, стоит выделить три основных способа:

Медикаментозное лечение

Проводится курсом, результаты видны через 6-10 месяцев. Курс подбирается индивидуально. Применяются

инъекции,

маски,

массажи,

прием препаратов,

лазерная терапия.

Медикаментозное лечение направлено только на поддержание и укрепление имеющихся родных волос и волосяных фолликул. Однако после окончания лечения выпадение волос может возобновиться. Если при лечении использовались миноксидилсодержащие препараты, то волосы уже могут начать выпадать сразу после отмены лечения. Если использовать иные препараты, то укрепленные родные волосы могут продержаться 1,5-3 года, без дополнительного вмешательства.

Обратите внимание, что если в местах потери волос (места полного облысения или прореживания) волосы не растут от 6 месяцев и более, то любое лечение в данные зоны не принесет никаких результатов. Так как в этих местах уже погибли волосяные фолликулы, из которых должен расти сам волос.

Трансплантация волос

Это одна из наиболее действенных процедур, при которой волосы пересаживаются с неподверженных облысению участков (донорской зоны) в зону алопеции.

Пересадка волос проводится

операционным

безоперационными

методами. Последствия и результаты после проведенной трансплантации могут отличаться и очень даже существенно.

Выбирая тот или иной способ пересадки волос, обратите внимание на последствия такого вмешательства для вашего здоровья (после некоторых методов навсегда остаются

рубцы и шрамы на голове,

головные боли могут сохраняться от 6 месяцев до 3-х лет

и т.д.).

А также поинтересуйтесь степенью густоты волос, которую вы получите после того, как пересаженные волосы вырастут (для сравнения: естественная густота - 100 волос на 1 кв.см., а возможности постановки волос, например, при операционных методиках - только 30-40/1см2).

Пересадка волос без операции по технологии HFE

Это самая современная процедура трансплантации волос, позволяющая добиться естественной густоты без операции и с минимальной травматизацией кожных покровов.

При данном методе вместо режущих инструментов и роботизированных приспособлений используются микроиглы 0,5-0,8 мм, а это значит, нет разрезов, нет рубцов, нет болей и нет отеков на лице. Приживаемость волос составляет до 90-98%, ранозаживление происходит за 3-5 дней.