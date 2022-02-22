Врачи рекомендуют принимать Арбидол при первых симптомах гриппа и ковид-19, чтобы избежать осложнений

Москва, 1 февраля. Курсовой приём "Арбидола" (умифеновир) — противовирусного средства прямого действия — сокращает продолжительность острого периода заболевания ковид-19 и гриппа в два раза, если принимать его в первые часы после появления симптомов ОРВИ. Об этом сообщила врач-фармаколог, профессор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии имени академика Сергеева МБФ ГБУ ВПО РНИМУ имени Пирогова, профессор кафедры фармакологии ПМГМУ имени Сеченова Елена Карева.

Минздрав РФ включил препарат "Арбидол" в новую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции Ковид-19, в том числе Омикрон-штамма. Противовирусное действие "Арбидола" доказано многочисленными исследованиями, в том числе международными. Молекула умифеновира связывается на границе рецептор-связывающего домена (спайк-белка вируса) и создаёт жёсткую структуру, которая ограничивает проникновение вируса в клетки человека.

"Чтобы оказаться в любых рекомендациях, российских или международных, нужно иметь доказательную клиническую базу. Если есть доказательная база, то препарат так или иначе включается в клинические рекомендации. У "Арбидола" есть хорошая база. В ноябрьском журнале "Терапевтический архив" в 2021 году опубликованы результаты исследования Эгида-2020. Там показана эффективность терапии умифеновиром", — сказала Карева.

В частности, в исследовании ЭГИДА-2020 проведён анализ историй болезней взрослых пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом Ковид-19, проходивших стационарное лечение в лечебных учреждениях в 17 регионах России. Учёные выяснили, что терапия умифеновиром достоверно приводила к значимому снижению продолжительности симптомов — озноба, слабости и кашля.

"Арбидол" упоминается в рекомендациях по лечению коронавирусных инфекций в Нидерландах и в Китае. В Китае шесть фармацевтических фабрик производят умифеновир. То есть это действительно востребованный препарат", — заметила врач.

Фармаколог напомнила, что в 2019 году на европейском конгрессе инфекционистов было представлено исследование влияния "Арбидола" на течение гриппа.

"Исследование показало, что если начать терапию умифеновиром при гриппе в короткие сроки, то есть в течение шести часов после появления первых признаков заболевания, то длительность заболевания сокращается на три дня. А грипп в активной форме длится пять дней. А если успеть попасть в 12-часовое окно после появления симптомов, то длительность заболевания сокращается на два дня", — сказала Карева.

Врач отметила, что симптомы коронавирусной инфекции Ковид-19 имеют более длительное и тяжёлое течение, поэтому целесообразно начинать приём "Арбидола" в первые пять суток после их появления. И уж ни в коем случае не стоит ждать результатов ПЦР-тестов и терять время в ожидании врача.

"Мы имеем дело с вирусами, а вирусы очень быстрые. И получается, если ты затянешь минуты, часы или сутки, вирусы активно развиваются в организме и с ними потом сложнее бороться. Как можно раньше нужно начинать применять адекватную терапию. И под словом "адекватная" мы говорим о препаратах широкого спектра противовирусной активности, каким и является "Арбидол", — добавила врач.

"Арбидол" — это препарат широкого спектра противовирусной активности. Он напрямую действует на вирусы, не затрагивая иммунитет человека.

"Этот механизм действия на конкретные белки вирусов хорошо изучен. Он эффективен против 84% вирусов, вызывающих ОРВИ, в том числе против вирусов гриппа, Ковид-19, риновирусов, аденовирусов и других респираторных вирусов. Поэтому мы успешно применяем "Арбидол" и для профилактики, и для лечения", — сказала фармаколог.

При этом врач заметила, что избежать осложнений от ОРВИ можно только при соблюдении простых правил приёма умифеновира.