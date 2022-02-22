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Автор Ольга Лазарева

Врачи рекомендуют принимать Арбидол при первых симптомах гриппа и ковид-19, чтобы избежать осложнений

Здоровье » Здоровье и профилактика

Москва, 1 февраля. Курсовой приём "Арбидола" (умифеновир) — противовирусного средства прямого действия — сокращает продолжительность острого периода заболевания ковид-19 и гриппа в два раза, если принимать его в первые часы после появления симптомов ОРВИ. Об этом сообщила врач-фармаколог, профессор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии имени академика Сергеева МБФ ГБУ ВПО РНИМУ имени Пирогова, профессор кафедры фармакологии ПМГМУ имени Сеченова Елена Карева.

Врачи рекомендуют принимать Арбидол при первых симптомах гриппа и ковид-19, чтобы избежать осложнений

Минздрав РФ включил препарат "Арбидол" в новую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции Ковид-19, в том числе Омикрон-штамма. Противовирусное действие "Арбидола" доказано многочисленными исследованиями, в том числе международными. Молекула умифеновира связывается на границе рецептор-связывающего домена (спайк-белка вируса) и создаёт жёсткую структуру, которая ограничивает проникновение вируса в клетки человека.

"Чтобы оказаться в любых рекомендациях, российских или международных, нужно иметь доказательную клиническую базу. Если есть доказательная база, то препарат так или иначе включается в клинические рекомендации. У "Арбидола" есть хорошая база. В ноябрьском журнале "Терапевтический архив" в 2021 году опубликованы результаты исследования Эгида-2020. Там показана эффективность терапии умифеновиром", — сказала Карева.

В частности, в исследовании ЭГИДА-2020 проведён анализ историй болезней взрослых пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом Ковид-19, проходивших стационарное лечение в лечебных учреждениях в 17 регионах России. Учёные выяснили, что терапия умифеновиром достоверно приводила к значимому снижению продолжительности симптомов — озноба, слабости и кашля.

"Арбидол" упоминается в рекомендациях по лечению коронавирусных инфекций в Нидерландах и в Китае. В Китае шесть фармацевтических фабрик производят умифеновир. То есть это действительно востребованный препарат", — заметила врач.

Фармаколог напомнила, что в 2019 году на европейском конгрессе инфекционистов было представлено исследование влияния "Арбидола" на течение гриппа.

"Исследование показало, что если начать терапию умифеновиром при гриппе в короткие сроки, то есть в течение шести часов после появления первых признаков заболевания, то длительность заболевания сокращается на три дня. А грипп в активной форме длится пять дней. А если успеть попасть в 12-часовое окно после появления симптомов, то длительность заболевания сокращается на два дня", — сказала Карева.

Врач отметила, что симптомы коронавирусной инфекции Ковид-19 имеют более длительное и тяжёлое течение, поэтому целесообразно начинать приём "Арбидола" в первые пять суток после их появления. И уж ни в коем случае не стоит ждать результатов ПЦР-тестов и терять время в ожидании врача.

"Мы имеем дело с вирусами, а вирусы очень быстрые. И получается, если ты затянешь минуты, часы или сутки, вирусы активно развиваются в организме и с ними потом сложнее бороться. Как можно раньше нужно начинать применять адекватную терапию. И под словом "адекватная" мы говорим о препаратах широкого спектра противовирусной активности, каким и является "Арбидол", — добавила врач.

"Арбидол" — это препарат широкого спектра противовирусной активности. Он напрямую действует на вирусы, не затрагивая иммунитет человека.

"Этот механизм действия на конкретные белки вирусов хорошо изучен. Он эффективен против 84% вирусов, вызывающих ОРВИ, в том числе против вирусов гриппа, Ковид-19, риновирусов, аденовирусов и других респираторных вирусов. Поэтому мы успешно применяем "Арбидол" и для профилактики, и для лечения", — сказала фармаколог.

При этом врач заметила, что избежать осложнений от ОРВИ можно только при соблюдении простых правил приёма умифеновира.

"Важно соблюдать курс приёма, не бросать приём противовирусного препарата, чтобы не дать вирусам возможность размножаться. Именно курсовой приём поможет избежать осложнений. Принимайте "Арбидол" своевременно и ожидайте дополнительных рекомендаций врача. Это лучшее, что вы можете сделать для себя в начале заболевания", — порекомендовала Карева.

Редактор: Елена Тимошкина
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