Редкие кожные заболевания: с чем вы ещё не сталкивались

Кожные заболевания распространены среди людей всех возрастов. Некоторые из них, такие как фолликулярный кератоз или псориаз, легко поддаются лечению. Однако есть такие кожные заболевания, которые настолько редки и серьезны, что требуют специализированного медицинского лечения. Расскажем про некоторые из них.

Редкие кожные заболевания

Аргирия

Это редкое заболевание, при котором цвет кожи меняется на синий или сероватый. Причина кроется в чрезмерном воздействии серебра на организм. Эта болезнь не опасна для жизни, но подобная пигментация приводит к психологическому дискомфорту, создавая проблемы в повседневной жизни. Пигментация необратима и почти не поддается лечению. Гиперпигментация наиболее выражена на открытых участках, таких как

лицо (особенно лоб и нос),

шея,

руки и кисти.

Как правило, степень изменения пигмента зависит от уровня серебра в организме, и до проявления симптомов может пройти много времени.

Факторы риска

Отравление серебром возможно у людей, которые занимаются добычей серебра, также при приеме серебросодержащих препаратов, например, для лечения артрита и диабета, а также во время определенных хирургических и стоматологических процедур, связанных с наложением серебряных швов и установкой серебряных зубов.

Лечение

Лекарства от аргирии нет, но для людей с этим расстройством доступны некоторые варианты. Чтобы уменьшить пигментацию, допускается использование 5% гидрохинона. Лазерная терапия также рассматривается как вариант лечения.

Болезнь Моргеллонов

Это редкое заболевание проявляется кожными язвами. Дерматологи сходятся во мнении, что болезнь больше является проявлением дерматозойного бреда, поскольку основной симптом, на который жалуются больные, — довольно необычный. Якобы по коже ползают насекомые или черви, при этом они кусаются, а еще пациенты находят у себя под кожей некие волокна. Часто эту болезнь ошибочно принимают за психическое расстройство.

Основной симптом — кожная сыпь с язвами, которые имеют нитевидные волокна различных цветов, эти волокна и вызывают ощущения покусываний и появление мурашек.

Среди других симптомов:

сильный зуд,

проблемы со зрением,

шум в ушах,

аритмия,

тахикардия,

необъяснимая одышка,

кашель,

хроническая усталость,

кратковременная потеря памяти,

фибромиалгия.

Исследования показали, что болезнь Моргеллонов могут переносить клещи, которые распространяют боррелиоз.

Лечение обычно проводится с помощью курса антибиотиков, также прописывают и нейролептики.

Эритропоэтическая протопорфирия (ЭПП)

Это заболевание вызвано генетическими мутациями. Из-за дефицита фермента феррохелатазы повышается уровень протопорфирина в эритроцитах. Из-за накопления протопорфириновых белков кожа становится очень уязвимой для воздействия солнечных лучей.

При ЭПП возникают сильные боли при нахождении на солнце, причем они могут длиться несколько дней. Другие симптомы, которые могут возникнуть после пребывания на солнце:

покраснение,

припухлости,

волдыри.

С годами кожа на тыльной стороне рук и щек может немного утолщаться. У людей с ЭПП также возникают проблемы с печенью из-за большого количества протопорфирина.

Лекарства от ЭПП не существует, поэтому лечение обычно направлено на контроль симптомов. Следует избегать добавок железа, так как железо может повышать светочувствительность.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.