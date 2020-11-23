Как забеременеть? Рекомендации специалистов

Для улучшения фертильности главное — здоровье. Однако для зачатия ребенка важно знать не просто особенности своего организма, но и следовать определенным рекомендациям.

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1. Записывайте периодичность месячных

Первые дни менструального цикла, если приходятся на одни и те же дни, считаются регулярными. Нерегулярные регулы могут варьироваться от месяца к месяцу.

Записи критических дней помогут предсказать, когда появится способность оказаться оплодотворенной.

Яйцеклетка готова к этому в период от 12 часов до суток после овуляции, при этом сперма может сохраняться в организме женщины до пяти дней.

2. Как рассчитать овуляцию

При регулярном цикле овуляция происходит приблизительно за две недели до начала менструации. У женщин с нерегулярным циклом предсказать овуляцию сложнее, чаще всего она наступает за 12-16 дней до начала следующего цикла.

Есть несколько способов для определения наиболее благоприятных для зачатия дней. В аптеках продаются различные тесты на овуляцию, при помощи которых можно определить время скачка лютеинизирующего гормона. Они содержатся в моче или слюне женщины.

По мнению гинекологов, наиболее подходящее время для полового сношения — три дня после положительной реакции на тест.

Спрогнозировать овуляции можно отслеживая состояние цервикальной слизи, которая заполняет соответствующий канал шейки матки. Непосредственно перед овуляцией, когда женщина наиболее фертильна, количество слизи увеличивается, также она становится более жидкой и менее вязкой, что помогает сперматозоидам добраться до яйцеклетки.

Результаты исследования, в свое время опубликованные на страницах журнала Fertility and Sterility, выявило, что постоянно наблюдавшие за своей цервикальной слизью женщины, беременели в 2,3 раза чаще.

3. Займитесь сексом в благоприятные дни

Как правило, благоприятные дни охватывает шестидневный интервал: пять дней до овуляции и день ее наступления.

Проведенное в 2016 году исследование показало, что компьютерные приложения и веб-сайты для отслеживания фертильности не всегда бывают точными. Например, нет никаких доказательств того, что позиция при половом акте может повлиять на шансы зачать ребенка, а также того, что в течение определенного времени после соития нужно лежать на спине.

4. Контролируйте свой вес

С увеличением индекса массы тела (ИМТ) возникают сложности с зачатием, однако слишком малый вес может стать еще более непреодолимым препятствием.

По данным исследования, женщине с избыточным весом может потребоваться в два раза больше времени, чтобы забеременеть, чем женщине, чей ИМТ приближается к нормальному. Болезненная худоба может потребовать в четыре раза больше времени, чтобы забеременеть.

Обилие жира ведет к избытку эстрогена, а это мешает овуляции. У чересчур худых может не быть регулярных месячных или исчезнет овуляция.

5. Используйте витаминные добавки

Найдите такие пренатальные витамины, которые наиболее вам подходят. Альтернативой витаминам для беременных может стать ежедневный прием поливитаминов, содержащих суточную дозу не менее 400 микрограммов (мкг) фолиевой кислоты, витамина B. Это позволит избежать риска получения ребенком врожденных дефектов мозга и позвоночника.

Центры по контролю и профилактике заболеваний настоятельно рекомендуют женщинам каждый день принимать 400 мкг фолиевой кислоты в течение минимум месяца до беременности.

6. Придерживайтесь здорового питания

Употребляйте разнообразные фрукты и овощи: постный белок, цельное зерно, молочные продукты и полезные источники жира.

Помимо фолиевой кислоты, витамин B содержится в овощах с темно-зелеными листьями, в брокколи, в хлебе из обогащенной муки и в витаминизированных злаках, а также в бобах, лимонном и апельсиновом соке.

Воздержитесь от употребления рыбы с высоким содержанием ртути:

рыба-меч,

акула,

королевская макрель,

кафельник, он же тайлфиш (tilefish).

Ограничьте потребление альбакора (белого тунца) до 170 граммов в неделю.

Свыше 500 миллиграммов кофеина в день связано со снижением фертильности.

По информации Американского общества репродуктивной медицины, чашка другая кофе или ежедневная доза до 250 мг кофеина не оказывают влияния на вероятность зарождения новой жизни.

7. Уменьшайте энергичные нагрузки

Физическая активность в течение большей части недели помогает организму подготовиться к беременности и родам, но слишком чрезмерные физические нагрузки или частые изнурительные тренировки могут помешать овуляции.

8. Не забывайте о возрастных изменениях

По мере старения фертильность снижается из-за возрастных изменений в яичниках. С возрастом также повышается риск возникновения миома матки, эндометриоз и закупорка маточных труб, что может способствовать утрате детородной функции.

Постепенное снижение репродуктивной способности у женщин наблюдается, начиная с 30-летнего возраста, более резкое снижение после 37 лет и резкое снижение после 40 лет.

9. Оставьте дурные привычки

Курение оказывает негативное воздействие не только на женский организм, но и на мужской.

Зарубежные специалисты по репродуктивной медицине уверены, что никотин и окись углерода ускоряют потерю яйцеклеток даже при так называемом пассивном курении, не говоря уже об употреблении марихуаны, рекреационных наркотиков или психоактивных веществ.

Беременным вреден алкоголь даже в мизерных дозах.

10. Проконсультируйтесь с врачом

Если 35-летняя и старше женщина не забеременела после полугода регулярных половых контактов, то ей и ее интимному партнеру следует пройти медицинское обследование.

Более молодым и их мужьям, если не удалось забеременеть после года регулярных половых контактов, тоже не мешает проконсультироваться с врачами.