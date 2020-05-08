Замедляем старение "пластикой": страшно ли?

Страшно ли на приеме у пластического хирурга, насколько болезненны различные методы лечения и каковы "звоночки" о том, что нужна помощь, рассказал "Правде.ру" руководитель группы клиник Banige Beauty Олег Баниж.

Как замедлить старение и стать красивой?

— Красота требует жертв. И вот сейчас на карантине многие женщины решают заняться приведением себя в порядок. Месяц сидели в самоизоляции, а теперь выйдем и должны сразить всех: мужчин, соседей — вообще всех. Есть стереотип, что пластическая хирургия непременно связана с такими жертвами. А что на самом деле, всегда ли?

— Операции как "конечный этап борьбы" никто не отменял, они занимают весомое место в нашей отрасли. Но со временем все меняется: техника, аппарат, инструменты, и наша работа делается все более щадящей. Есть много минимально инвазивных методик, уже не просто терапевтических, но еще не хирургических. И они дают очень хороший длительный результат, иногда даже лучший, чем при операции.

И мы всегда ставим пациента перед дилеммой: хочет ли он сделать хирургию или отделаться малой кровью, получить соизмеримый с операцией результат, который будет длиться несколько короче. Важно всегда иметь альтернативу.

Многие не хотят делать операцию по состоянию здоровья, по этическим, психоэмоциональным причинам, но хотят выглядеть красиво и достойно.

Поводом к обращению к пластическому хирургу является разрыв между восприятием человека другими и его самоощущением. Другие условно делятся на близких и далеких, и близкие люди всегда скажут, что мы хороши сами по себе, и никаких операций не надо. Их отношение к нам субъективно хорошее. И чтобы точно сказать, надо ли оперировать, надо включить наш адский жесткий хирургический свет, сфотографировать человека — и только тогда все станет понятно.

— Слушайте, но в вашем жестком свете можно увидеть все что угодно, что надо резать, и у 23-летней девушки…

— ОК, есть такое понятие — синдром лифта. Вы вышли замуж, родили ребенка, и все прекрасно. Но однажды, возвращаясь с вечеринки, вы заходите в лифт, смотрите там в зеркало и говорите: "Боже, это я?! Не может такого быть". И это первая сподвижка к тому, чтобы обратиться к пластическому хирургу. 60% именно с этого и начинают.

Молодых пациентов мы нечасто оперируем — кроме ринопластики, пластики нижних век, ушей, жировых отложений.

Если же люди возрастные, то показатель их удовлетворения выглядит примерно так: "Олег Николаевич, была вчера на похоронах своего друга. Выглядела лучше всех".

Большое скопление ровесников мы видим вот в таких грустных ситуациях. Видим тех, с кем росли, становились зрелыми. И именно здесь возможно объективно оценить себя.

Обвал организма не запланируешь

— Есть же фраза, что старость страшна не одряхлением тела, а тем, что остаешься при этом молод душой. Тут тоже должно быть понимание, что время идет, мы не молодеем. Но часто попытки сохранить молодость выглядят смешно, нелепо.

— Надо всегда помнить, что тело и лицо мы можем привести в порядок. Но очень актуален вопрос о старении мозга и сосудистой системы. Чтобы мы не превратились в экзальтированных стариков и старушек, как в фильме "Сказка о потерянном времени", нужны:

спорт,

сон,

тренировка мозга

и медикаментозная поддержка,

и тогда можно найти тот самый баланс между душой и телом, и мозгом, и сердцем и очень длительное время прекрасно себя чувствовать.

— Олег, а ведь есть таблетки, которые якобы омолаживают кожу изнутри…

— Если бы это было их реальное действие, они работали хотя бы на 70%, был бы эффект плацебо, и отрасль пластической хирургии серьезно просела бы. Так что таблетки эти не столь эффективны как заявлено. Но наряду с этим есть прекрасные препараты для профилактики сердечно-сосудистой системы и профилактики старения мозга. Вот это есть, это работает.

— Цены на малоинвазивные процедуры — насколько они сопоставимы с ценами на операции? Как наши женщины любят считать.

— Они меньше, все зависит от материалов. Они должны быть залицензированы в Российской Федерации. Есть много препаратов из Китая или Кореи, сопоставимых по качеству с Европой и ниже по цене. Потому что стоимость труда в этих странах меньше, а технологии высоки.

— Если сравнить просто с операцией, как долго будет виден результат?

— Это все в среднем.

Обвал организма происходит не медленно, а по принципу "еще вчера было хорошо, а сегодня уже все плохо". Вот сегодня в точке Х стало плохо, и важно, в какое время от нее мы обратились за помощью.

Если за небольшое число месяцев, тогда будет стабильный результат. Также важен образ жизни пациента: хронические заболевания, вредные привычки, качество отдыха, занятия спортом — это все маленькие частички, от которых зависит длительность результата.

Если все это есть, то операция пройдет хорошо и реабилитация будет короткой. Но если результат еще поддерживать минимальными инвазивными методиками или подключить к делу косметологов, то результат будет длиться максимально. Некоторые операции дают результат на всю жизнь, например, липосакция, потому что там, где хорошо почистили жир, он никогда больше не появляется.

— Зачем вообще делать липосакцию? Иди в спортзал занимайся.

— А у нас есть "жировые ловушки". Называется это "бедой во Франции". Фланки, колени, под подбородком…

— Есть вещи, которые спортивными упражнениями не исправить.

— Совершенно верно.

Может, лучше дома?

— А еще вот есть много аппаратов для домашнего ухода, которые рекламируются как лучшие и более безопасные, чем эта самая инвазивная и аппаратная косметология.

— Купить можно. Как говорится,

"100 человек купили себе домой гантели, штанги и оборудовали мини-спортзал; в этот зал, может быть, они заходили раза четыре — позаниматься спортом и, может быть, покурить".

— Зачем в доме тренажёр, да? Чтобы на него вешать одежду.

— Да, и практика показывает, что это чисто "маст-хэв", как сумка "Биркин". Вот тренажер есть, но большинство все равно едет в спортзал к своему тренеру. Всегда в одно и то же время, как правило, с одними и теми же людьми — это социальные контакты, которыми поход в зал окрашивается.

К тому же мало тех, кто в полном объеме владеет спортивными подходами. Силовые упражнения — это одно, а функциональный тренинг — другое. Одно и то же упражнение можно делать разными группами мышц, а надо делать конкретной, иначе мы не укрепляем здоровье, а вредим ему.

Можно, конечно, все на дому делать. Вот одна компания выпустила прибор для эпиляции — я заходил в магазин с частотой, указанной в аннотации, бил полгода в одно и то же место на руке — ну, а волос и ныне там. Поэтому всё, что домашнее, всё, что кустарное и полупрофессиональное, оно и…

— Такой же и результат будет.

— Совершенно верно.

— А вот знаешь, есть потрясающие красавицы, которые считают, что у них все неправильно, лишние килограммы, и вообще они кривые-косые. А у меня была знакомая молодая женщина, весила килограмм 160. Но она себя в своем весе совершенно прекрасно ощущала. На самом-то деле важнее, как мы себя ощущаем, а не что о нас думают люди. Или как?

— Мы исключительно все делаем для себя, но мы можем просто не видеть себя. На сегодняшний день мы живем в мире кривых зеркал. За счастьем и самолюбованием можно не заметить момент, когда лицо, например, или живот упадут на пол, и тогда масштабы бедствия будут намного больше.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев