Как отрастить густые брови в домашних условиях: народные средства

Если брови перестали радовать своей густотой и красотой, то переживать не стоит, благодаря нашим советам, мы вернем им прежнюю привлекательность и густоту.



Как отрастить густые брови|Советы и правила по отращиваю бровей

Красивые брови никогда не выйдут из моды, однако бывает, что брови становятся не выразительными. Как сделать брови густыми дома, чтобы они выглядели не хуже, чем у девушек с обложек журналов? Для этого понадобится доля терпения.

Маски для бровей

Начните с питательных масок. Они являются эффективным средством и помогут вернуть прежнюю густоту.

Правда, для домашних масок нужно использовать натуральные продукты, которые вряд ли вызывают аллергические реакции. Маску можно наносить как пальцами, так и ватными палочками.

Популярным средством является касторовое, персиковое масло и масло зародышей пшеницы. Полезно и оливковое масло, его полезные свойства можно усилить витаминами А, Е, которые можно купить в капсулах в аптеке.

Приготовьте масляную маску. Для этого понадобится:

половина чайной ложки льняного масла

10 капель касторового масла

и по 1-2 капле камфорного масла.

Маску наносите вечером и держите на бровях в течение часа, лишнее масло уберите салфеткой, смывать маску не требуется.

Коньяк хорош для густоты бровей. Смешайте его с касторовым маслом по чайной ложке. После такой маски волосы станут лучше, быстрее расти и блестеть.

Хороша будет питательная маска из вазелинового масла, пчелиного воска, касторового масла.

А чтобы уменьшить выпадение волосков возьмите инжир, который предварительно нужно разварить в молоке. Кашицу нанесите на брови, накройте пергаментом и держите час.

Попробуйте смешать сок алоэ с мелко нарезанной петрушкой, медом. Все это смешайте с настоем ромашки. Массу нанесите и держите в течение 10-15 минут, затем все смойте.

Рекомендуем попробовать масла, хорошо себя зарекомендовало:

репейное,

касторовое,

миндальное,

розовое.

Масла играют огромную роль в ускорение роста волосков, они становятся толстыми, крепкими.

Для хорошего результата храните масла в холодильнике, а перед тем, как наносить его на брови, прогрейте до комнатной температуры. Масло наносите вечером и оставляйте на всю ночь, либо на час.

Приготовьте настойку календулы для густоты бровей на водке. Возьмите 1 часть цветов и 10 частей водки. Все смешайте и держите неделю в темном месте. Затем состав нужно будет разбавлять наполовину с водой. Намочите ватный диск и накладывайте на брови. Держите ватные диски с настоем по часу ежедневно или делайте примочки через день целый месяц.

Вот видите, как все эти нехитрые способы вернут бровям прежнюю красоту!