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Автор Александра Балан-Сенчук

Как быстро избавиться от чесотки

Здоровье » Здоровье и профилактика

Чесотка — это состояние, вызванное клещом Sarcoptes scabiei var. hominis, длиной от 330 до 450 мкм. Чесоткой может заразиться любой человек, даже чистюля, хотя у чистоплотных людей заболевание протекает иначе: элементы сыпи у них единичные и беспокоит лишь зуд в вечернее и ночное время. Сегодня мы с вами поговорим о том, как лечить чесотку.

Лечение этого заболевания претерпело различные изменения со времен римского врача Цельса, когда в качестве основного подхода использовалась сера, смешанная с жидкой смолой. Сегодня терапия чесотки включает в себя постановку точного диагноза, определение правильного клинического контекста для руководства лечением контактов и фомитов, выбор наиболее эффективного лекарства, понимание того, как правильно использовать препарат, а также следование рациональной основе в отношении того, когда использовать и повторно использовать лекарство. Скабицидные препараты можно широко разделить на местные препараты и пероральные агенты.

Актуальные агенты

Основой лечения чесотки являются местные чесоточные средства. Перметрин в настоящее время принят в качестве золотого стандарта из-за эффективности более 90% и отличного профиля безопасности. Этот препарат для местного применения маркируется для применения на всем теле в течение 8-12 часов, обычно непосредственно перед сном.

Было обнаружено, что 1% крем или лосьон линдана (также известный как гамма-бензол гексахлорид) является очень эффективным альтернативным вариантом лечения этого эктопаразита.

Бензилбензоат, сложный эфир бензойной кислоты и бензилового спирта, является нейротоксичным для клещей и используется в виде 25% -ной эмульсии в течение периода контакта 24 часа. Поскольку он очень эффективен при правильном использовании, его следует наносить на шею три раза в течение 24 часов.

Кротамитон используется в качестве 10% крема или лосьона с вероятностью успеха от 50% до 70%, что значительно менее эффективно, чем перметрин. Хотя этот местный агент маркируется для применения в течение 1-2 дней, ежедневное применение в течение 5 дней приводит к улучшению показателей излечения.

Эффективность лосьона с малатионом 0,5% была продемонстрирована в нескольких небольших исследованиях с показателями эффективности от 83 до 100%. Он подходит для лечения волосатых участков тела (например, кожи головы) и требует двух применений с интервалом в 7 дней.

Оральные агенты

Оральный ивермектин, препарат, первоначально использовавшийся у людей для борьбы со вспышками онхоцеркоза в Африке и Латинской Америке, теперь можно использовать в качестве некачественного перорального лекарства от чесотки (отдельно или в сочетании с местным средством). Большинство исследований показали, что одна или две дозы ивермектина (200 мкг на килограмм массы тела) приводят к показателям излечения, эквивалентным лечению обычными местными препаратами.

Показатели эффективности открытых исследований ивермектина для лечения классической чесотки колеблются от 76 до 100%. Профиль безопасности препарата также считается хорошим.

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Как быстро избавиться от чесотки
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