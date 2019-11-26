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Автор Анна Смирнова

Кардиологи: есть четыре причины по которым повышается давление

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Повышенное давление (гипертония) — бич, практически для половины населения нашей планеты. Зачастую люди игнорируют тревожные "звоночки" гипертонии, порой доводя ситуацию до критической.

Чтобы избежать беды, нужно четко понимать какие именно причины могут спровоцировать скачок давления. Кстати, по словам медиков, иногда следует изменить всего лишь некоторые привычные действия, чтобы избежать болезненного состояния.

Ассоциация кардиологов из США разработала краткие справочники-методички, указав в них основные факторы, которые влияют на высокие показания артериального давления.

Неправильное измерение

Из-за незнания четкого алгоритма измерения АД человек рискует получить некорректный результат.

Конечно, идеально измерить давление с минимумом погрешностей может только врач, но приблизиться к такому результату можно и самому.

Перед измерением давления пациент не должен употреблять крепкий черный чай или кофе, минимум за полчаса до измерения давления.

Необходимо спокойно посидеть перед тем как надеть манжету прибора и успокоить дыхание.

Не следует курить.

А еще очень важно для получения максимально точного результата опорожнить мочевой пузырь.

При проведении теста рука с надетой на нее манжетой должна спокойно и уверенно лежать в области груди.

Рекомендуется не скрещивать ноги и не закидывать их друг на друга.

Пока идет процедура — не следует разговаривать.

Еще одна причина, которая влияет на повышение давления — употребление тех или иных лекарственных веществ.

К ним относятся, в том числе и обезболивающие препараты, такие как напроксен и ибупрофен.

Они могут спровоцировать повышение давления. Такой же результат, хоть и менее выраженный, дает ацетаминофен.

Аналогичное действие вызывают препараты противозастойного действия, которые направлены на уменьшение заложенности носа.

Алкоголь и кофеин

Алкоголь кратковременно повысит давление, поэтому, зная, что придется измерять АД, следует отказаться от его употребления.

Впрочем, гипертоникам он полностью противопоказан.

Переизбыток кофе также ведет к повышению давления.

Врачи в целом не рекомендуют пить кофеиносодержащие напитки более трех чашек в день, а в случае гипертонии от него лучше оказаться.

Следует также брать во внимание и то, что ряд пищевых биологических добавок, а также различные травы могут повышать давление.

Например, такое действие ярко выражено у солодки.

Растет давление и от некоторых антидепрессантов.

В частности, при одновременном приеме ингибиторов моноаминоксидазы (MAOI), желательно избегать употребления продуктов, содержащих вещество тирамин (колбасные изделия, соя, выдержанные сыры).

Темы давление здоровье гипертония профилактика полезные советы повышение давления
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