Овсянка в народной медицине

Овсянка или геркулес — один из лучших продуктов здорового питания. Мало кто знает, но она применяется и для лечения многих болезней. Овсянка обладает полезными свойствами, и, по мнению медиков, обязательно должна быть включена в рацион питания каждого.

В ее состав входит множество витаминов, минералов и полезных веществ.

Клетчатка, содержащаяся в овсянке, способствует выработке многих полезных веществ, которые предотвращают болезни кишечника и способствует нормальному пищеварению.

Волосы и кожа скажут вам "спасибо" за витамины, которые вы получите при приёме овсянки. Она спасает от многих грибковых болезней. Людям, страдающим болезнями кожи или перхотью, необходимо есть овсянку. Также она выводит токсины. Особенно важно это для людей, живущих в городе и пьющих лекарства.

В геркулесе содержится инозитол. Он "следит" за выработкой холестерина. Благодаря этому мозг работает лучше.

Ученые провели эксперимент: группу испытуемых месяц кормили овсянкой. В результате у всех испытуемых улучшилась работа мозга. Они ощущали лёгкость, а их настроение стало в разы лучше. Это исследование показало, что овсянка — еще и мощный антидепрессант.

Ещё одно полезное свойство — выведение лишней жидкости. Люди, которые её едят, меньше страдают от отёков.

Также овес необходим и диабетикам. Доказано, что овсяная каша обладает свойством понижать уровень сахара в крови.

Похудение

Овсянка используется во многих диетах. Несмотря на то, что это достаточно калорийный продукт (361 ккал на 100 гр продукта), она контролирует усвоение жира организмом. Рекомендуется устраивать себе "разгрузочные дни": 1 день в неделю есть только овсянку, сваренную на воде и запивать большим количеством жидкости.

Лечение овсянкой

Готовая овсянка, которая продаётся в пакетиках, практически не имеет полезных свойств. Поэтому, лучше использовать Геркулес. Полезными продуктами, которые получают из овса, являются хлопья, отруби, мука и толокно.

Овсянка при гипертонии

Этот отвар необходимо пить каждый день.

Как его приготовить: на литр воды нужно взять стакан цельных зёрен овса и вскипятить. Это всё должно выкипеть наполовину. После избавиться от зёрен и пить по полстакана на тощак.

Как лечить запор и диарею

Медики давно говорят о том, что овсянка помогает при лечении болезней кишечника. А чтобы не страдать от запоров и диареи можно сделать такой отвар. Кусок ржаного хлеба (для брожения) нужно положить в крупу, залитую водой в соотношении один к одному. Оставить это настояться на 12 часов, желательно в тёплом месте. После жидкость слить и прокипятить. Полученный кисель пить весь день понемногу.

Борьба с отёками

Этот отвар хорошо помогает при избавлении от отёков. Прокипятить около 10 минут смесь из стакана овсянки и 800 мл воды. После добавить мёд, примерно одну столовую ложку. Пить так же, как и отвар от запора.

Овсянка для зубов и костей

Овсянка очень хорошо действует на зубы и кости. И предотвращает такие болезни, как кариес и остеопороз.

Рекомендуется залить водой комнатной температуры "Геркулес" и через пару часов сварить. Есть как обычную кашу.

Фото превью: gastronom.by