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Автор Татьяна Питерякова

Восемь способов избавления от разных проблем и дискомфорта

Здоровье » Ваше здоровье print

Иногда человеческий организм начинает в буквальном смысле выходить из строя, что выражается разными неприятными симптомами. Их устранить помогут некоторые секреты, благодаря которым жизнь станет значительно легче.

Избавляемся от сонливости

Иногда так случается, что среди дня, в то время, когда нужно быть активным, вдруг возникает чувство сонливости. Для его устранения нужно вести контроль за собственным дыханием. Нужно его стараться задержать как можно дольше. Это позволит пульсу ускориться, в итоге организму придется «проснуться».

Устраняем кислотность желудка

Иногда во время сна человека беспокоит кислая отрыжка. Это значит, что в желудке повышена кислотность.

Она возникает по той причине, что человек спит на правой стороне. Уменьшить кислотность и справиться с чувством дискомфорта поможет поворот тела на левый бок.

Сдерживаем смех

Порой человека может рассмешить все что угодно, причем в самое неподходящее время. Подавить наступающий приступ смеха поможет легкое пощипывание или прикусывание языка.

Избавляемся от зуда после укуса насекомых

После укуса насекомого человека нередко мучают сильное раздражение и зуд, доставляющие дискомфорт. В итоге пострадавший чешет пораженный участок, из-за чего образуется ранка. Уменьшить зуд поможет обычный дезодорант, нужно просто нанести его на место укуса. Или сделать содовую примочку (раствор: чайная ложка соды на стакан воды).

Устраняем икоту

Икота бывает настолько сильной, что доставляет человеку серьезные неудобства. Самый эффективный способ в этом случае - задержка дыхания. Только нужно не выпускать и не выдыхать воздух как можно дольше.

Справляемся с чиханием

Порой человек вдруг начинает часто чихать, причем в самый неподходящий момент. Чтобы этого не допустить, нужно плотно сжать ноздри и немного опустить нос. Это поможет сдержать чихание еще до того, как оно начнется.

Повышаем настроение

Иногда у человека ни с того ни с сего возникает плохое настроение. Повысить его поможет простой карандаш, поднесенный к губам.

Благодаря этому активируются мышцы, которые человек использует во время улыбки. Благодаря этому мозг будет обманут, а настроение - поднято.

Останавливаем слезы

Случается, что слезы так и просятся наружу, но их желательно сдержать. Чтобы не расплакаться, нужно пошире раскрыть глаза и как можно дольше держать их в таком положении.

При этом не нужно моргать или поднимать голову.  Этом случае можно только водить глазами до тех пор, пока плакать не расхочется.

Сдержать эмоции или избавиться от дискомфорта, связанного со здоровьем, порой непросто. Но есть специальные правила, которые хоть на время помогут в этом, благодаря им жизнь станет проще.

Фото:sevenlady.ru

Темы эмоции организм проблемы дискомфорт настроение состояние здоровья способы устранения проблем
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