Кому показана оофорэктомия, или удаление яичников

Оофорэктомия - это хирургическая процедура, которая включает удаление одного или обоих яичников женщины. Эту процедуру также называют овариэктомией, хотя этот термин чаще всего используется в научных исследованиях по поводу хирургического удаления яичников у лабораторных животных.

Кому проводится оофорэктомия

На практике наиболее распространенными причинами удаления яичников являются:

Лечение имеющихся заболеваний, например, кисты, злокачественных новообразований.

Профилактическая операция по снижению риска рака яичников или молочной железы.

В сочетании с гистерэктомией (удалением матки).

В частности, когда хирургическое вмешательство используется для профилактики рака яичников или рака молочной железы, важно взвесить возможные преимущества предотвращения заболевания и риски, связанные с хирургическим вмешательством. Только женщины, которые подвергаются особенно высокому риску рака яичников или рака молочной железы, должны рассматриваться для профилактической овариэктомии.

Частичная оофорэктомия

Эта хирургическая процедура теоретически сохраняет фертильность, однако женщины, которые проводят частичную овариэктомию, часто страдают от недостаточности яичников. Долгосрочные риски, связанные с полным удалением яичников, менее выражены при частичной процедуре. В результате намерение женщины иметь детей в будущем должно учитываться при принятии решения о том, является ли операция правильным вариантом.

Удаление придатков матки

Когда яичник и маточная труба удаляются вместе, процедура называется сальпингоофоректомией. Она может быть односторонней или двусторонней.

Преимущества и риски операции

Для некоторых женщин преимущества перевешивают риски, например, когда в яичниках есть злокачественная киста или присутствует повышенный риск развития рака молочной железы и яичников из-за семейного анамнеза.

Тем не менее это относится не ко всем пациенткам, и индивидуальные характеристики каждой женщины должны быть рассмотрены до вынесения рекомендации. Во многом это связано с серьезными рисками, связанными с удалением яичников.

Обычно риски связаны с внезапной потерей способности женского организма вырабатывать женские гормоны: эстроген и прогестерон. Это запускает женщину в хирургическую менопаузу с более внезапными и выраженными симптомами. Кроме того, женщины без яичников подвержены более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний, остеопорозу и общей смертности.

Оофорэктомия - это операция, которая предлагает некоторым женщинам решение для удаления и предотвращения рака молочной железы и яичников. Однако не все женщины подвергаются большому риску этих раковых заболеваний, поэтому стоит помнить, что ненужная операция может принести больше вреда, чем пользы.

Фото: healthierworld.ru

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