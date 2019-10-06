К каким осложнениям может привести мужская стерилизация (вазэктомия)

Вазэктомия, или вазорезекция, - это добровольное хирургическое вмешательство с целью удаления или перевязывания фрагментов семявыносящих протоков у мужчин. Половая функция при этом полностью сохраняется. Однако существует риск столкнуться с несколькими побочными эффектами, которые могут возникнуть в результате этой процедуры.

Как и при всех операциях, существует риск заражения и состояний, связанных с использованием анестезии. Кроме того, могут возникнуть некоторые другие побочные явления, характерные для вазэктомии. Они классифицируются как послеоперационные и сексуальные эффекты.

Постхирургические эффекты

В большинстве случаев область мошонки остается онемелой в течение 1-2 часов после вазэктомии из-за анестезирующего средства, вводимого во время процедуры. После этого может возникнуть сильная боль, которая будет ощущаться вплоть до нескольких недель. Эту боль можно унять применением холодных компрессов на мошонку. Анальгетики, такие как "Парацетамол" или НПВП, также применяются для облегчения боли.

Иногда после операции возникает характерное воспаление, которое также сопровождается сильными болями. При подозрении на бактериальную инфекцию обычно назначают антибиотики широкого спектра действия, чтобы помочь уменьшить инфекцию и связанные с ней симптомы.

Мужчины могут вернуться на работу в удобное для них время, но любую работу, связанную с подъемом тяжестей, следует избегать в течение недели-двух (по казаниям) после процедуры, чтобы снизить риск осложнений. Большинство мужчин могут возобновить работу через несколько дней после операции.

Возобновление сексуальной жизни

Мужчины могут возобновить сексуальную активность, как только они почувствуют себя комфортно, что обычно происходит примерно через неделю после операции. Некоторые мужчины могут обнаружить, что их сперма слегка красного цвета для первых нескольких эякуляций после вазэктомии из-за наличия крови, но это считается нормальным и не считается опасным.

Процедура вазэктомии не должна препятствовать либидо, эрекции и эякуляции. Тем не менее некоторые мужчины испытывают слабую боль в яичках при сексуальном возбуждении, особенно в первый месяц после операции.

Вазэктомия не защищает от половых инфекций

Важно, чтобы мужчины знали, что, хотя вазэктомия предлагает весьма успешный метод контрацепции, она не считается завершенной в течение нескольких месяцев после операции. По этой причине следует использовать другие методы контрацепции после операции, пока тест не подтвердит, что количество сперматозоидов равно нулю (обычно это происходит через несколько месяцев после хирургического вмешательства).

Кроме того, вазэктомия не обеспечивает защиту от венерических заболеваний. Поэтому рекомендуется, чтобы мужчины применяли надлежащие меры предосторожности, например, презервативы, при сексуальных контактах, особенно с новыми партнерами.

Фото: academy.uroweb.ru

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