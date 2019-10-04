Детский энурез: как помочь ребёнку

Энурез, или недержание мочи, - довольно распространённая проблема. По данным исследований, недугом страдают около 20% пятилетних детей, 8% - дети в возрасте от 5 до 8 лет, и около 3% - от 12 до 15 лет.

Как правило, если проблема не является следствием каких-либо серьёзных заболеваний, с возрастом она проходит сама. Но в силах родителей сделать этот период более комфортным для ребёнка и завершить его как можно быстрее.

Режим дня ребенка

Самое главное для детей, страдающих энурезом, - это полноценный и здоровый сон. Помимо этого, стоит надо соблюдать режим дня и не отклоняться он него:

Отход ко сну должен происходить не позднее 21.00-21.30, а сон должен длиться не менее 9-10 часов в сутки. Не стоит будить ребёнка ночью для похода в туалет. Во-первых, это не даст ему полноценно отдохнуть, во-вторых, так ребёнок ещё очень долго не сможет контролировать позывы к мочеиспусканию.

Каждое утро делать зарядку.

Ежедневные гулять на свежем воздухе.

Просмотр телевизора, подвижные игры, использование гаджетов следует ограничить не менее чем за 3 часа до сна.

Ребёнок не должен подвергаться физическим и нервным перегрузкам.

Упражнения от энуреза

Одной из причин недержания мочи у детей является незрелость мочевого пузыря. К счастью, есть упражнения, которые позволяют «натренировать» мочевой пузырь и забыть о недержании мочи.

Укрепление ягодиц. Очень хорошо для борьбы с энурезом зарекомендовало себя такое упражнение как ходьба на ягодицах. Сидя на полу и выпрямив ноги, напрягая ягодицы, передвигаться вперед и назад по комнате.

Тренировка выдержки. Когда ребёнок почувствует позывы к мочеиспусканию, попросите его сдерживаться столько, сколько он может. Вначале это может быть не больше нескольких минут, но постепенно этот период должен увеличиваться.

Тормозить процесс. Заключается в том, чтобы во время процесса мочеиспускания останавливать этот процесс 5-6 раз .

Психологическая поддержка

Родителям следует овладеть несколькими нехитрыми приемами психологической поддержки ребенка:

Похвалите ребёнка, если ночь прошла без происшествий.

Не ругайте и не наказывайте ребёнка за мокрую постель, ведь он сделал это не специально, а непроизвольно.

Включайте в комнате ребёнка ночник, ведь часто ребёнок банально боится темноты и не решается сходить в туалет.

Чаще демонстрируйте ребёнку свою любовь и поддержку.

Расскажите ребёнку перед сном, что если он захочет в туалет, в любое время он может позвать кого-то из родителей.

Терпения и сил в преодолении ночных неприятностей!

Фото: mfarma.ru

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