Глина - новый препарат для похудения?

Сухая глина — звучит не очень аппетитно. Но новое исследование показывает, что использование пищевой глины может помогать в борьбе с ожирением. Специалисты установили: частицы глины абсорбируют жир из еды, не давая ему всасываться кишечником, и выводят их вон из организма — по крайней мере, у крыс. Если глина работает так же и у людей, это может помешать нашему телу поглощать жир из пищи и препятствовать увеличению веса.

В новом исследовании крысы, которые ели гранулы глины, набирали меньше веса на диете с высоким содержанием жиров. На самом деле, глина замедляла прибавку в весе так же, как и популярный препарат для похудения.

Свойство глины не давать жиру скапливаться в организме было обнаружено случайно в ходе исследования, в котором специалисты из Университета Южной Австралии изучали возможность использовать глинистые материалы для доставки лекарства в тонкую кишку. Но эксперимент с лекарством не удался, потому что глина поглощала препарат по пути. Это заставило специалистов задуматься о том, что еще может впитать глина. Как насчет жира? Чтобы выяснить это, фармацевт Тани Денинг из Университета Южной Австралии в Аделаиде провела несколько экспериментов.

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Она начала с тонкой кишки. Тонкая кишка находится между желудком и толстой кишкой. Здесь большая часть того, что вы едите, превращается в соки, расщепляется и усваивается организмом. Тани добавила кокосовое масло — тип жира — в жидкость, которая была похожа на кишечные соки. Затем она смешала ее с глиной.

"Глина смогла впитать в два раза больше жира, что невероятно!" — говорит Денинг.

Чтобы увидеть, может ли случиться то же самое с телом, ее команда в течение двух недель кормила глиной некоторых крыс. Исследователи изучили четыре группы по шесть крыс в каждой. Две группы ели жирную пищу вместе с гранулами из разных видов глины. Другая группа получала пищу с высоким содержанием жиров и препарат для похудения, но без глины. Последняя группа, контрольная, имела диету с высоким содержанием жиров, но не имела никакого лечения.

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В конце двух недель Денинг и ее коллеги взвесили животных. Крысы, которые ели глину, набирали так же мало веса, как крысы, которые принимали препарат для похудения. Между тем, крысы в ​​контрольной группе набирали больший вес, чем крысы в ​​других группах.

Препарат для похудения, который использовала австралийская команда, может вызывать неприятные симптомы. Так как это препятствует перевариванию жира в кишечнике, непереваренный жир может накапливаться. У людей это может привести к диарее и метеоризму. На самом деле, многие люди перестают принимать лекарства, потому что они не переносят эти побочные эффекты. За глиной таких побочных последствий не замечено.

Сейчас врачи должны убедиться, что глина безопасна, прежде чем использовать ее в качестве лекарства. Райан — бывший профессор Пеннингтонского центра биомедицинских исследований в Батон-Руж, штат Луизиана, в настоящее время президент Всемирной федерации ожирения, изучала ожирение в течение 30 лет.

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Райан говорит, что жир поглощает много питательных веществ. К ним относятся витамины А, D, Е и К, а также минеральное железо. Поэтому она обеспокоена тем, что глина может впитывать и уничтожать эти питательные вещества. "Проблема в том, что глина может связывать железо и вызывать дефицит", — говорит Райан. А это плохо, говорит она. "Нам нужно железо для создания клеток крови. Это также является важной частью наших мышечных клеток ".

По ее словам, жир в рационе людей не единственный виновник лишнего веса. Употребление большого количества сахара также может способствовать ожирению, и "глина не впитывает сахар". Если мы ищем новый способ помочь людям контролировать свой вес, то надо провести массу исследований прежде, чем мы дадим людям есть глину.

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Фото: balproton. ru