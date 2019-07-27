Польза и вред хурмы

Хурма пользуется популярностью среди детей и взрослых. Название плода пришло из персидского языка, переводится дословно, как «финиковая слива», а также существует еще один перевод - «божественный огонь». Обычно, мы покупаем хурму с приближением холодов. О том, что она созрела, говорит отсутствие горьковатого, вяжущего вкуса.

Существуют сорта, обладающие медовым вкусом, например «Королевская», «Бычье сердце», «Шоколадница».

Полезные свойства хурмы

Хурма обладает полезными свойствами. Плод считается диетическим, несмотря на то, что сладкий. В нем содержатся полезные для организма вещества: токоферол, аскорбиновая, никотиновая кислоты, ретинол, бета-каротин, витамины группы В. Богат плод кальцием, фосфором, йодом. С таким запасом витаминов простуда может обойти человека стороной.

Благодаря витамину В, повышается работа, стрессоустойчивость. При плохом настроении достаточно съесть вкусный плод и настроение, энергия поднимутся. Витамин положительно влияет на весь организм, поэтому одна хурма в день точно лишней не будет.

Оранжевый продукт богат витамином А. Он особенно полезен тем, кто много работает с компьютером. Витамин Е в сочетании с А замедляет появление морщин. В хурме много йода и железа, последний повышает гемоглобин.

Необходимо срочно похудеть? Хурма поможет. Съедайте в день по 2-3 штуки, и лишняя жидкость покинет тело вместе с лишними килограммами.

Клетчатка положительно влияет на пищеварение, обмен веществ улучшается, вместе с этим лишние килограммы уходят.

Не бойтесь сахара, содержащегося в хурме, он обеспечит организм выносливостью и энергией.

Кому не стоит злоупотреблять хурмой

При болезнях почек, печени стоит быть аккуратнее с употреблением хурмы, потому что она негативно влияет на работу органов.

При гастрите, язве хурма вызывает тошноту. Не переедайте ее, иначе гемоглобин упадет, в результате может случиться анемия.

Не стоит есть хурму вместе с молочными продуктами, газообразование будет обеспечено.

Хурма хороша для беременных, витамины, содержащиеся в ней, хорошо скажутся на развитии плода. Съедайте не больше двух плодов в день, иначе есть риск нарушить пищеварение.

Не давайте хурму детям до трех лет. Старшим разрешено съедать лишь по дольке. Если организм принял ее хорошо, количество можно увеличивать постепенно. Не давайте ее в пищу, если у ребенка появилась аллергия.

Взрослым, безусловно, следует употреблять хурму регулярно (но в меру!), она положительно влияет на сердечно-сосудистую, нервную системы. Женщинам стоит быть аккуратнее, потому что хурма содержит много магния, который влечет за собой сбой менструального цикла.

Фото: arenastem.ru

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