Подберите сорта и гибриды редиса для весны, лета и осени. Такие корнеплоды можно есть круглый год

Урожай здорового красивого редиса можно получать с весны до осени

Сорт или гибрид? Селекционер Диана Янаева выбирает золотую середину

Можно ли из семян магазинного перца вырастить на даче гибрид? Есть ли у селекционера авторские права? Какие сорта можно сажать летом и осенью? Всё, что можно узнать о самом любимом россиянами раннем весеннем овоще — редиске, — в интервью селекционера Дианы Янаевой Pravda.Ru.

Фото: creativecommons.org by Rasbak is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Труд селекционера

— Кто такой селекционер? Чем он занимается?

— Я селекционер уже с 2011 года, получила кандидатскую степень в области "селекция и семеноводство овощных культур".

В целом, селекционер — это тот учёный, который ведёт исследовательскую научную деятельность по созданию новых сортов и гибридов той или иной культуры. Есть селекционеры, которые могут вести несколько культур, но зачастую это узконаправленный специалист. И весь наш труд заточен на не только грамотное выращивание той культуры, которую ты себе выбрал, но и на создание новых более интересных сортов и гибридов.

Наша задача — выдавать на рынок лучшие сорта и гибриды. Более того, мы должны выдавать конкурентоспособные гибриды, способные вытеснять дорогущие импортные семена, чтобы наконец наше отечественное семеноводство возродилось.

— Я буду задавать вопросы, которые часто задают в интернете. Один из них: зачем нам эти новые сорта? Раньше всё было вкусное, а сейчас всё это новое — неинтересное, несъедобное. Вы, селекционеры, делаете несъедобные овощи? Или люди что-то не понимают?

— Я их понимаю: раньше, в детстве, было всё вкуснее, слаще, здоровее. Воткнул помидор, и, кроме полива, ничего больше делать не надо, и бабушка вёдрами снимала этот урожай. Мы так считали через призму нашего детского восприятия.

Но меняется климат, меняется время, появляются новые опасные болезни, вредители. И селекционеры должны отвечать на эти вызовы.

80% наших полей засеяны импортными семенами, которые создают конкуренцию отечественной селекции.

Пример из опыта. Я селекционер по редису. Такая невзрачная корнеплодная группа, которая не засевается. Ранний урожай можно получить. Но есть устоявшийся миф, что редис летом вырастить нельзя, он уходит в цветение.

Если мы говорим про среднюю полосу, современные сорта, гибриды прекрасно можно сеять с конца апреля до середины сентября каждые две недели, и будет замечательный урожай.

Старые сорта не могли себе позволить такой роскоши. По старым ГОСТам товарный редис был размером 1,5 сантиметра со средней урожайностью 2,5 килограмма с квадратного метра. Наш редис от 2,5 сантиметра и больше с урожайностью уже пять килограммов с квадратного метра. Любой овощевод хочет получать с меньшей площади больший, здоровый, красивый урожай. А для этого у сортов и гибридов должен быть хороший иммунитет. Старые сорта, увы, уступают.

— Когда вы выводите какой-то сорт, допустим, редиса, вы уделяете внимание тем признакам, которые должны себя особо проявить? Допустим, урожайность. Давайте перечислим эти признаки.

— Можно назвать несколько таких признаков...

Урожайность. Устойчивость к болезням. Устойчивость к цветушности. Пластичность.

Поясню последний признак: редис не должен расти только в Московской области, но и в Якутии, в Калининграде. То есть он должен выдерживать различные климатические скачки.

— А зачем? В Якутии есть свои сорта. Или лучше всё-таки иметь универсальные сорта?

— Наша российская селекция находится сейчас в достаточно плачевном состоянии. Современные государственные структуры, занимающиеся селекцией, сокращают, объединяют. Я представитель уникального, мне кажется, сочетания: я работаю и в госструктуре (исследовательском институте), и в частной селекционной компании. И там, и там задача одна — создать сорт или гибрид. Проверяя пластичность сорта или гибрида в разных регионах, мы официально разрешаем его продажу. Только в этом случае каждый овощевод будет уверен, что у него получится урожай, с которым не будет проблемы.

— Вы сейчас говорили про районированность... Раньше она как проверялась: на территории России были овощные станции. Там проверяли минимум два-три года. И потом в тех местах, где тот или иной сорт и гибрид лучше всего показал себя, он закреплялся. Сейчас эта районированность закрепляется просто со слов селекционера, без проверки? Ведь станций практически не осталось.

— Действительно, их стало меньше. Но они охватывают различные климатические зоны, предоставляют нам отчёты. Мы помогаем им выбирать нужный стандарт, то есть подбираем рыночный сорт или гибрид нужной группы спелости и т. д. В своих заявках мы можем отметить все регионы. И бывает, что какие-то регионы, даже если у них самих нет опытной станции, могут включить какой-нибудь сорт или гибрид, основываясь на результатах соседней госкомиссии.

Мы проводим тестирование наших новинок и разработок в социальных сетях. Кстати, мы вплотную работаем с различными исследовательскими институтами, например, Белгорода и Краснодара, отдаём свои сорта и гибриды на поля. От них мы тоже получаем обратную связь.

— Нечто подобное было в 30-х годах прошлого века, когда не существовало базы для сортоиспытаний. И замечательный учёный Александр Лорх, который занимался картофелем, проводил народное испытание практически по всему Советскому Союзу, правда без соцсетей.

— И сегодня это один из способов не только посмотреть свой продукт, но и продвигать этот продукт в массы. Рынок семян — очень насыщенный, появляется много новых компаний, заявляющих себя селекционными. Они выдают на рынок новинки, и зачастую их реклама более агрессивна, чем реклама людей, которые ведут классическую многолетнюю селекцию, имеют свою селекционно-семеноводческую базу, выдают классные достижения.

— Я как раз хотел спросить насчёт новинок. Существуют семенные фирмы, в которых нет профессионального селекционера, но при этом они выдают десятки различных новых сортов и гибридов с разными названиями и даже умудряются их регистрировать. Сколько времени надо для того, чтобы вывести новый, хороший, интересный сорт или гибрид?

— Селекционер — это отдельная специальность. В Тимирязевской сельскохозяйственной академии есть специальный курс, заканчивая который, человек выходит с дипломом селекционера. Он определяет, какая культура ему близка и где он будет её вести, уже на момент написания дипломной работы у него появляется свой определённый линейный материал.

Но если человек приходит в селекцию с нуля, ему сначала надо собрать коллекцию. А в коллекции могут быть международные, зарубежные сорта, сорта народной селекции, гибриды. Всё это он оценивает, смотрит и оттуда потихоньку вытягивает линейный материал. Например, перекрестникам, таким как редис, необходимо делать изоляцию, чтобы получить чистую линию. Есть самоопыляющиеся культуры — там селекция проще. Главное — исключить опылителей. То есть иметь чистую среду.

Так вот, у перекрестников для создания сорта или гибрида нужно 12, 14, 16 лет, если мы идём путём с нуля.

— Получается, если какая-то маленькая фирма, которая вчера ещё занималась неизвестно чем, а сегодня у неё уже, допустим, 50 гибридов в год, то здесь явно что-то не то?

— Ну об этом стоит задуматься. Особенно, если у них нет оснащения. Для ведения селекции необходимо иметь летние теплицы-изоляторы, зимние теплицы боксы-изоляторы, необходимо освещать, топить в зимний период. Зимой у компании просто миллионы улетают только на поддержание селекционного центра, чтобы ускорять культуры, делать два оборота в год. Нужно иметь целый штат специалистов:

агрономов, которые прекрасно умеют выращивать различные культуры и заниматься семеноводством, тепличниц, которые будут подкручивать растения, лаборантов, чтобы всё это опылять.

Это большие инвестиции. А когда фирма — это просто какой-то офис, зарегистрированный в центре Москвы или на окраине, действительно стоит задуматься.

— Я знаю и без офиса, в интернете много таких. Например, Клуб садоводов-профессионалов (КСП) — продают всё что угодно, любые саженцы. При этом насколько я знаю, у них ни земли нет, ни офиса. И вообще, кто они такие? Или знаменитая сейчас фирма "Смоленская", которая вьющейся земляникой занималась... И вьющаяся земляника, и колоновидная у неё вишня, колоновидная черешня... У неё на сайте где-то две трети — это вообще несуществующие культуры.

— Да, реклама была бешеная. Мечта огородника. Он же хочет на свой маленький участок впихнуть как можно больше. Соответственно, колоновидные формы ему очень подходят. И землянику поверху пустить. Я недавно видела объявление о продаже вьющейся груши за 150 рублей.

И они, к сожалению, находят неопытных покупателей и зарабатывают на их доверии. А люди теряют деньги. К счастью, иногда консультируются с экспертами.

Кстати, мы общаемся в "ВКонтакте". У нас действительно выступают профессионалы — агрономы, селекционеры, люди, имеющие многолетний опыт выращивания. Насмотришься иногда блогеров и диву даёшься: "Ну что вы рекомендуете?"

— Блогеры руководят рынком, а селекционеры сидят тихо и не вступают чаще всего в дискуссию.

— Не каждый селекционер — артист. Мы ведём научную деятельность, нам есть чем заняться. Конечно, иногда мы находим время, приоткрываем завесу, рассказываем, как у нас в агрофирме "Поиск" устроена селекция, показываем селекционные центры, теплицы, растения, проводим онлайн-лектории, где просвещаем людей.

Иногда получаем комментарий: "Вот вы минералкой кормите, одну химию в итоге потом есть, детям страшно давать". И т. д. Но у нас, извините, классическое образование и понимание агротехнических процессов. Если мы делаем по инструкции и всё срабатывает, мы не видим в этом никакой проблемы. Зачастую бывает, наоборот: на органике вроде бы как натурально, а в готовой продукции можно получить превышение нитратов.

— Мы сейчас уходим в очень болезненную тему. Стоит вспомнить ленивый азот из овечьей шерсти. Это натуральный препарат, который продаётся в магазинах за очень большие деньги. Это отходы от производства овечьей шерсти, а вам лапшу на уши вешают, что это самый лучший азот, который не вредит. Вроде бы бред, с одной стороны, но люди покупают.

— Когда на рынок приходит новый продукт, его должны протестировать в исследовательских институтах, дать заключение, что он действительно даёт прибавку по урожайности, по размеру биомассы на 30%, на 40%, расписать его химический состав, чтобы человек смог просчитать, сколько ему надо внести, чтобы было столько азота. Это по-грамотному. Если такой информации на упаковках от производителей нет, а об этом говорит блогер, то стоит задуматься.

Сорт или гибрид?

— Давайте вернёмся к селекции. Что выращивать — сорт или гибрид?

— Золотую середину между сортами и гибридом.

— Что такое сорт?

— Сорт — это та группа растений, выведенная однотипной, однородной по внешним признакам, но способная генетически немного варьировать и играть. Селекционер или даже народная селекция создавала его путём массового или иногда индивидуального отбора. И размножается это просто — грубо говоря, посадил народное растение и собрал с него семена.

— Если не переопылились перекрестные.

— Да, конечно, изоляцию надо обязательно учитывать, продумывать. А в гибриде уже это многокомпонентная составляющая. Возьмём простой гибрид, где есть только мама и папа. Мы с вами тоже гибриды. Вы гибрид, я гибрид. У вас своя мама, свой папа — вместе получились вы такой замечательный, я такая замечательная. И у нас зачастую в природе так получается, что гибрид первого поколения имеет больше положительных признаков, чем отдельно мама или отдельно папа.

— Если хорошо подобраны мама и папа, правильно?

— Это тогда ещё эффект гетерозиса срабатывает. Если мы подбираем идеально подходящую маму к папе или папу к маме, при их такой комбинации они дают, например, прибавку урожайности в 40% или 60%. Если поменять маму или папу, то прибавка в урожайности будет, но меньше — пусть 20%. И как раз за счёт того, что все гибриды имеют эффект гетерозиса, они однородные, у них одинаковый генетический материал. Если в сортопопуляции он может немножко гулять и варьировать, то в гибридах это практически недопустимо, используются чистые выровненные линии.

Иногда, особенно с перекрестниками, мы их вводим в депрессию. Бывает неказистый папа, поздно зацветает, или мама — мелкая, никакая, думаешь: "Что из тебя вырастет?" Но, опылив и потом получив с этой мамы семена, мы высаживаем и получаем просто бомбический урожай.

За счёт гибридов мы имеем чистые линии, устойчивые к заболеваниям, можем создать гибрид, который будет иметь устойчивость к четырём, к пяти, к шести заболеваниям.

Это очень актуально для томата, огурца, капусты. В целом, в гибриде хорошо иметь большое количество положительных для нас признаков:

высокую устойчивость к заболеваниям,

высокую урожайность.

Они все одновременно зацветают, одновременно начинают плодоносить, нет вот этих забывчивых, которые только к концу сезона очухаются и начнут давать первые плоды. Это гибрид, это не ГМО.

— А вот моя соседка по даче говорит, что гибриды придумали специально, чтобы с людей деньги драть, потому что с гибрида нельзя получать семена.

— Я скажу как селекционер. Это моя работа. Это моя профессия. И я бы хотела своё классное селекционнное достижение, свой гибрид закрепить авторским правом. Я отвечаю за его качество, только я его могу размножать, я его мама, я его создатель.

— Во всём мире за написанные песни, музыку и за выведенные сорта авторы получают роялти. Кроме, наверное, всё-таки России. За музыку — да, с вас сдерут. А семена — пожалуйста, размножай кто как хочет, никаких авторских прав.

— Да, наш российский менталитет такой и есть. Не только наш. Это у всех так.

Наши проблемы в сельском хозяйстве, конечно, большие. Если во всём мире государство оказывает им больше поддержки, у нас не всё так радостно. И я понимаю, что сейчас все хотят сэкономить.

Наша российская, русская селекция и начиналась с народной селекции, когда брали семена с полюбившего сорта, что-то там ещё выскакивало — более крупное, более урожайное, более раннеспелое. Из него дальше тянули какой-то материал. Мы тоже пользуемся этими сортами народной селекции, берём их в свою работу.

Я понимаю интерес дачницы, которая хочет иметь свои семена. Из-за недобросовестных производителей она заплатит большие деньги, а там одно семечко взойдёт, а может быть, и ничего не взойдёт. Я её понимаю, почему она так говорит. Но мы нисколько не хотим наживаться на человеке. Это наша работа.

— Как обозначаются гибриды?

— На пакетике обозначаем гибриды первого поколения F1.

— А если я пересеял, что получится?

— Вы получите поколение F2. И при этом в 75% того, что вы перечисляете, семена, которые сами получите с F1, могут повторить признаки родителей. И дальше когда вы тоже их самоопылите, расщепление пойдёт дальше. Чистое воспроизведение гибрида не всегда можете получить. Уже пойдёт распад.

— Можно ли пойти в овощной магазин, на рынок, выбрать самые крупные перцы и высадить их семена?

— Можно получить эти семена. Часть из них окажется стерильными. То есть когда они зацветут, вы не получите урожай. Потому что современные гибриды делаются на основе мужской стерильности. То есть цветёт цветок, завязь там есть, а пыльцы нет. Они отпадают. Пустоцветы. На это можно потерять целый год.

Конечно, можно попасть на сорт. По статистике, каждый второй килограмм перца, что продаётся у нас в России, выращен из наших семян. И у нас по перцам большой сортовой ассортимент. Мы, например, очень любим "кубики". На рынке или в магазинах продаются кубовидные перцы. Почему бы и не выращивать их на фермерском рынке для простого потребителя? Если они попадают так на сорт, то эти семена можно пускать в свой огород.

— А кто вам скажет, сорт это или гибрид?

— Сам плод ничего не скажет. Он не говорящий. Это в любом случае лотерея: можно получить либо перец, либо просто красивое цветение, которое будет всё сбрасывать.

— В общем, если вы опытник и хотите поиграть в лотерею, можете экспериментировать. Если вы хотите получить гарантированный результат, всё-таки лучше покупать семена у профессионалов.

— И опять же хочется поддержать нашу российскую селекцию по перцам, поддержать селекционеров, моих коллег. Потому что на данный момент у нас созданы классные иммунные сорта и гибриды перцев, которые генетически устойчивы к увяданию. Это сделано специально для наших суровых условий, выбраны лучшие родительские формы, которые будут обязательно давать урожай.

— Как тут не вспомнить Григория Монахоса. Один из, пожалуй, интереснейших российских селекционеров, специализирующихся по капусте. Гибриды капусты у него одни из самых лучших в мире по устойчивости к болезни, в частности к киле.

— Да, у него есть устойчивые к киле гибриды, сделанные в хорошей биотехнологической поддержке. Его племянник Сократ Монахос помог провести действительно прекрасную работу по подбору материала, устойчивого к киле.

У нас в агрофирме "Поиск" мы к тому же идём, в спину им дышим. Общение и сотрудничество с другими институтами помогает нам расти, помогает нам раскрываться, находить точки боли. Григорий Федорович Монахос всегда щедро даёт советы, подсказки. Он мою диссертационную работу оценивал.

— Он очень строгий и очень умный. Он ругал правительство в связи с тем, что оно недостаточно уделяет внимание как раз селекционной работе, сельскому хозяйству.

— Да, он не сдерживается. Действительно, поддержка селекции и российского семеноводства крайне необходима, особенно сегодня, когда границы закрылись.

Семеноводство — первичное для продажи семян. Элиту мы делаем здесь, под нашим полным контролем, а семеноводство нам выгоднее было делать в том климате, в тех мировых зонах, где делали те же самые IBEA и Syngenta.

— Вы называете такие крупные биотехнологические химические фирмы...

— Семеноводство на конечном этапе производится в мировых зонах с лучшими для данной культуры климатическими условиями. Например, та же самая капуста или мой редис мы размножали и размножаем в Средиземноморье. Капусту, например, размножают в Чили. И она там даёт прекрасные показатели по семенам. Потому что в "прекрасные" 1990-е, когда всё тоже закрывалось, оптимизировалось, улучшалось, переходило на рыночные отношения, загубили всю хорошую основу семеноводства и, соответственно, селекции.

Редис, его сорта и гибриды

— Давайте перейдём к редисочке. По редиске большой ассортимент? И вообще, что такое редиска?

— Это одна из самых ранних культур, которую можно вырастить весной.

— Это редька?

— Это, грубо говоря, младший брат редьки. Она не такая горькая и острая. Если редька растёт два месяца, то редис можно вырастить за 20-25 дней и снять урожай, и он будет сочный.

Есть сорта редиса, которые практически не горчат, например, белоплодный редис Октава. Многие наши клиенты, от которых я получаю отзывы, говорят: "Мы деткам даём, им очень нравится". Хотя, по всем правилам диетологии, маленьким детям до шести-семи лет редис не стоит давать есть.

— В редисках, как в редьках, присутствуют горчичные масла?

— Гликозиды есть, но не ярко выраженные. Ядрёные редисочки ещё бывают из-за дефицита влаги. Редис очень любит воду. Но его, конечно, не стоит заливать. Если мы создаём такую среду, в которой он чуть ли не плавает, появятся бактериальные грибные инфекции и они подпортят наш урожай.

Но вообще редис влаголюбивый. Его основные корни расположены на глубине 10-15 сантиметров, в жару он оттуда выкачает воду, плюс ещё это выветрится, визуально он не повял, но гликозидов он накопит больше. Вот от этого ещё горчит.

— Раз мы сеем ранней весной, значит, редис — хладостойкое растение?

— Да, конечно. Он потихонечку будет развиваться и всходить. Если мы говорим про теплицу, ждём, пока она прогреется.

Кстати, там можно и шпинат вырастить как холодостойкую культуру, прекрасно получается Индау, Двурядник, или, по-другому, рукола. Там можно посадить кориандр. Действительно, к моменту, когда уже можно начать обрабатывать землю, засевается много классных ранних культур, в том числе редис. Он будет потихоньку расти и развиваться, света ему будет достаточно, потому что световой день увеличивается. И если земля будет всё-таки холодная, плюс два, то он будет прорастать месяц. Но постепенно земля будет прогреваться, и за семь-десять дней появятся всходы, а дальше нам только поливать, и главное — не загустить.

У меня нет такого редиса, чтобы он не всходил. Надо раскладывать на расстоянии пять-семь сантиметров, тогда и прореживать не надо будет. При сильной густоте стояния редис получает стресс. А что все организмы делают в стрессе? Стремятся размножаться. Поэтому он старается выпустить цветонос побыстрее, минуя фазу корнеплода, и зацвести, чтобы завязать семена.

— Классическая агрономия учит, что редис — это растение длинного дня. Как это?

— Это значит, что он цветёт при длинном дне. Мы в селекции обязательно учитываем световую часть дня. Я отбираю корнеплод, немного подмораживаю в холодильной камере и высаживаю в тёплый грунт в начале мая. А потом жду, когда он у меня через месяц зацветёт. Как раз устанавливается самая большая длина дня, плюс я ему ещё дала стресс — холод. И он даёт нужную стрелку, чтобы я провела все свои селекционные манипуляции.

Современные сорта, уж про гибриды я точно уверена, при длинном дне успевают завязать корнеплод. Они, конечно же, зацветут, но будет та фаза, когда он максимально нальёт нужный нам корнеплод. Мы же ради корнеплода и выращиваем. Поэтому мы не дожидаемся, когда будет формироваться стрелка.

— А вот есть такие термины "редис пересаженный" или "редис не пересаженный"...

— Это значит пересадочный и беспересадочный. Это термин для работы в селекции в семеноводстве. Есть несколько способов размножения редиса на семеноводстве. Элитные семена производим, они потом идут на сорт производства. Сначала мы выращиваем корнеплоды, проводим оценку, отбираем процент лучших типичных растений, которые подходят нам по сорту. И потом уже высаживаем в изолятор, где будут летать только их опылители.

Мы ждём, когда они отрастут, дадут огромные кусты. (Кто бы знал, какие огромные кусты редиса, и как я замучилась их стричь всё лето!) В селекции мне не нужны большие кусты, мне же надо две-три веточки, чтобы завязалось, и я как профессиональный парикмахер стригу их.

А есть беспересадочные, когда мы в семеноводстве уверены, что посеяны хорошие элитные семена, нет никаких примесей, хотя сорту прочистки тоже положено проходить несколько раз — во время начала массового цветения.

— Если на пакетиках написано "пересаженный" или "не пересаженный", что для нас, любителей, лучше?

— Такое обычно не указывают. Но если говорить про любителей, то лучше пересадочные. Тогда получается, что внимания этим семенам было больше.

— И прежде всего выбираем гибрид редиски, он меньше подвержен стрелкованию...

— Однозначно. Он будет устойчив даже к недостатку света. Если будет пасмурная погода, он будет набирать свою массу, выдерживать тесное соседство. Сейчас есть гибриды, которые можно выращивать дома зимой. Но сразу оговорюсь — с подсветкой. Ему нужно хорошее освещение.

У нас есть Прометей — по качеству он даже лучше импортной Селесты. Когда мы его создавали, он себя хорошо проявлял в открытом грунте. Значит, я — молодец, можно себя похвалить. И решили попробовать Прометей в домашнем огороде, зимой можно его вырастить в кассетах, в лоточках, в стаканчиках.

Одним из моих направлений в селекционной работе было создание сортов и гибридов для кассетной технологии выращивания на рассадных линиях.

Наши тепличные комбинаты, которые имеют зелёные линии, салаты выращивают в стаканчиках. Это одно из самых прибыльных, кстати, дел — выращивать салаты. Для ассортимента они выращивают и редис. И вот на эту технологию гидропоники с приливом/отливом, где в рассадных кассетах выращивают редис, шёл только один-единственный импортный гибрид, ничего другого не подходило. И я там высевала много своего линейного материала и поняла, что редис там не будет нормально расти, необходимы действительно устойчивые пластичные вещи. А Прометей показал вот эту классную пластичность, и мы его включили в домашний огород. И сейчас я очень радуюсь, что есть такой универсальный редис.

И в огороде будет красота,

и в теплице будет хорошо,

и осенью и зимой на окне.

— Конечно, у всех возникает вопрос: какие сорта самые лучшие, что вы можете порекомендовать? Желательно, не только своё, давайте как-то справедливо...

— Из моей практики. Мне очень нравится Ранний красный, который как раз создан в Тимирязевской академии. Наши Кармен и Меркадо — тоже круглые, красные, они вырастают мощные, плотные, без пустот. Белоплодный редис Октава. Он сочный, долго хранится, потому что у него клеточки корнеплодов мелкие. Показатель качества редиса, когда он при разрезании трескается, как хороший арбуз. Мне нравится Аврора, потому что у неё есть устойчивость.

Есть такой сортотип, который называется Французский завтрак. Это цилиндрические вытянутые корнеплоды толщиной с мизинец. Они очень сладкие. Минус у этих сортов в том, что их нельзя долго передерживать в земле, ожидая большого урожая. Нижняя белоокрашенная часть начинает увеличиваться, там образуется рыхлая, уже не сочная ткань, часто бывают пустоты. Это редис уже перерос по вкусу и здорово проигрывает молодому. Но сразу хочу обратить внимание, что урожайность сортотипа Французский завтрак на квадратный метр — не больше 2-2,5 килограмма. Поэтому надо понимать, что если гнаться за массой, то это не тот сорт, который вам нужен. Он для для первого потребления, для вкуса и удовольствия.

Есть Злата редис. Это выходец из Польши. Шкурка у него более грубая, но внутри он плотный, сочный, без пустот.

Есть фиолетовые сорта. Фиолет, или Виолетта, — довольно знаменитый известный сорт. Когда скрещивают белый и красный, получается такой фиолетовый редис. Из южных сортов хорош сорт Маяк.

— Редиска — пожалуй, самый первый и любимый овощ по весне. А какие сорта для лета и осени мы можем порекомендовать? По-моему, Красный великан...

— Да, придётся подождать. Красный великан будет наращивать корнеплод под хранение. Это позднеспелые сорта, их очень мало на рынке. Удача, Осенний гигант, Красный великан — это поздние, довольно старые сорта. Их можно хранить три-шесть месяцев, если хорошие погреба. Они вырастают размером с морковь.

В лето можно сеять те самые весенние редисы, о которых я говорила: Кармен, Меркадо, Кармелита, Прометей, Вера МС, Ранний красный. И летом редис вырастет. Главное,

не забывать его поливать, не сеять глубоко, не загущать, прореживать.

Единственная беда — крестоцветная блошка. Она часто заселяется на тот участок, где любят сеять сидераты крестоцветные. С одной стороны, они обогащают землю, а с другой — страдают все остальные крестоцветные культуры, потому что там уже блошка поселилась.

— Сейчас многие пытаются сидератами заменить все удобрения. Сидераты — это просто некий дополнительный фактор, который имеет тоже свои противопоказания.

— Они начинают работать только через три года. Но люди пробуют. Я всё-таки везде за гармонию. Вот вы спросили, что лучше — сорт или гибрид. Я за гармонию. Есть хорошие и сорта, и гибриды.

На что обращать внимание? Брать у профессиональных селекционеров. Они отвечают за это качество.

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