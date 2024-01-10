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Андрей Туманов

Селекционер перечислил лучшие сорта яблонь для посадки в средней полосе

1:46
Садоводство » Плодовые

Зимой садоводы уже задумываются о весенних посадках. Какие сорта яблонь подойдут для плодового сада; в чём преимущества различных летних, осенних и зимних сортов яблок, а также на что стоит обратить внимание, выбирая саженцы в питомнике или интернете, Pravda.Ru рассказал питомниковод, учёный-агроном Андрей Седов.

Селекционер перечислил лучшие сорта яблонь для посадки в средней полосе
Фото: Wikimedia Commons by MarkusHagenlocher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

— Андрей Евгеньевич, сорта яблонь делятся на летние, осенние и зимние. Начнём с летних. Какие из них вы порекомендуете к посадке?

Летние сорта яблонь

— Сорт считается летним, если он летом готов к потреблению, сразу после съёма. Сорвал с дерева — скушал. Но некоторые из них могут лежать до поздней осени.

— Среди таких яблок у меня одно из самых любимых — это солнышко. Они лежат до зимы. Кисловатые и очень сочные яблоки, брызжут соком.

— Но у солнышка зимостойкость может хромать. Главные показатели для яблок:

  • зимостойкость,
  • срок хранения,
  • вкусовые качества,
  • размер,
  • урожайность,
  • ежегодное без пропусков плодоношение,
  • чтобы не было пустых ветвей.

Самые известные летние сорта:

  • белый налив,
  • грушовка московская,
  • антоновка,
  • уэлси,
  • мельба.

— Мельба и мантет — два братских сорта, очень вкусные. Но у каждого сорта есть недостатки. У них это парша. Но если вы будете нормально ухаживать, вовремя обрезать, парши не будет.

И, пожалуй, на вершине вкуса среди летних сортов стоит суйслепское, или малиновка. С малиновым вкусом, с розовыми прожилками. Но вырастить его в наших условиях очень трудно, потому что поражаемость паршой колоссальная.

А вот аркадик — совсем другое дело, среди летних это одно из лучших.

— Давайте всё-таки мельбу не будем сбрасывать со счетов. Она до сих пор является эталоном у селекционеров: когда они получают свои летние сорта, то сравнивают их с мельбой.

Александр Иванович Астахов вывел брянское алое и брянское золотистое. Это, скорее, среднеосеннее. У брянского золотистого один из родителей — голден делишес, поэтому оно напоминает голден делишес по форме, окраске, действительно золотистое, с выраженными подкожными точками, и вкус очень гармоничный, народ просто в восторге.

Брянское алое тоже немного голден делишес напоминает. Оно яркое, висит на ветке как новогодняя игрушка.

Орловское нельзя пропустить. Оно называется "орловское иммунное", но оно не иммунное, а просто устойчивое к парше. Сорт очень достойный. У него кремоватая мякоть, скалывающаяся, достаточно плотная. Когда у меня большой урожай этих яблок, я убираю их в полиэтиленовый пакет, в обычный холодильник, и пару месяцев они лежат. При этом они не становятся ватными, сухими, а всё такие же сочные.

Осенние сорта яблонь

— Давайте перейдём к осенним сортам яблок.

— Из осенних самое популярное — штрифель (штрейфлинг, осеннее полосатое). Два сорта селекции Мичурина: бельфлёр-китайка и пепин шафранный, который тоже ушёл из наших садов, потому что появилась раса паршей. Когда-то он был чистенький, урожайный, до марта лежал без проблем. Сорта стареют, к сожалению.

Исключение — антоновка обыкновенная, сорту более 250 лет, и никто не знает, откуда он. Предполагают, что у какого-то мужика Антона эта яблоня выросла и стали её размножать. До сих пор наши перерабатывающие предприятия в Тульской области только антоновку используют для пастилы, там много пектина, идеальное сочетание кислоты и сахара, да и для мочения тоже один из лучших сортов.

А есть ещё порядка 40 антоновок из разных мест России:

  • антоновка золотая,
  • у Мичурина есть полуторафунтовая (600-граммовая) антоновка-каменичка.

Да и знаменитый богатырь — это же сынок антоновки, его единственный недостаток — очень крупное яблоко.

Шикарный сорт орлик, у него немного карамельный вкус, вкус детства. Яблоки могут лежать до февраля, если не упадут на землю. А бывают такие годы, когда 70% урожая лежит на земле. Плоды изумительные по вкусовым качествам, сочетанию сахарной кислоты, по аромату, который он взял от макинтоша.

Считается, что одни из лучших по вкусовым качествам сортов — это кортланд и макинтош. Целое направление колоновидных яблонь тоже пошло от макинтоша.

— Но не надо гоняться за макинтошем. Он катастрофически поражается паршой и зиму нашу не переживёт, особенно яблони, поражённые паршой, потому что при этом заболевании зимостойкость резко снижается.

— Хороший сорт — десертное Исаева, вывел Сергей Иванович Исаев. Его сорта до сих пор живут. Мало того, в районе Уральска (Северный Казахстан), где зимой минус 40, а летом плюс 45, один селекционер заложил сады, в основном это сорта Исаева и сорта Орловского института. И оказалось, что именно там сорта набирают максимум внешнего вида и вкусовых качеств, не болеют паршой.

Выяснилось, что из этой зоны на подводах везли яблоки на стол Императорского Величества, то есть не из Брянской, Тульской, Тамбовской или Орловской областей, а из Уральска Российской империи.

Зимние сорта яблонь

— И потихоньку переходим к зимним сортам. Раз мы уж мы про Казахстан заговорили, грех не вспомнить апорт алма-атинский. Кроваво-красные яблоки, хороши на вкус, парши нет. Но очень сильно поражаются монилиозом — это плодовая гниль.

Самое моё любимое зимнее яблоко — синап орловский, крупное, красивое, хрустящее, очень сочное, долго лежит. Всё в нем хорошо, кроме самого дерева, которое вырастает гигантское. Но я делал ставки на подвоях, а ставка уменьшает размер дерева, то есть можно с помощью подвоев регулировать его рост. Поэтому у меня синап орловский — небольшое деревце.

— Из зимних сортов отмечу рождественское раннезимнее. Готово к Рождеству, сочетает в себе два качества: иммунность к парше и триплоидность, то есть крупный и плодоносящий сорт.

— В зимних сортах белорусская селекция тоже одна из моих любимых. Например, сорт алеся, очень вкусный.

— Из белорусских назову имант (иммунный антей). У них были яблоки антей, очень крупный сорт. Назван в честь крупнейшего транспортного самолета "Антей". Этот сорт и сейчас не списан со счетов, но имант, на мой взгляд, его переплюнул. Скалывающаяся мякоть. Долго хранится. Оптимальное сочетание сахара, кислоты, аромата, консистенции мякоти. Но есть недостаток: в годы большого урожая он может перегружаться, и тогда плоды мельчают, появляется легкая горчинка. А по вкусу сорт великолепный.

— Что мы посоветуем людям, которые сейчас зашли в интернет, и им предлагают привезти хоть завтра, например, саженцы яблони фуджи или медовый хруст?

— В первую очередь надо смотреть районирование. Конкретно у фуджи и медового хруста в Московской области будет подмерзание, и вы не получите настоящего вкуса. Но в Тамбовской области и южнее есть смысл сажать эти сорта.

Автор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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