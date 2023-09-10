5400-летний кипарис может быть признан самым старым деревом в мире

4:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В глубине охраняемого древнего леса на юге Чили природный великан, который уже насчитывает тысячи лет, возвышается к небесам. Дерево, именуемое "Прадедушка" (Гран Абуэло) или Алерсе Миленарио, стоит перед нами как удивительный образец, сообщает ScienceAlert.

Фото: МАРТИН БЕРНЕТТИ/AFP/Getty Images

Это кедровое дерево, патагонский кипарис из вида Fitzroya cupressoides, растущее на территории Чили и Южной Аргентины. На сегодняшний день оно обладает стволом, диаметр которого достигает 4 метров (примерно 13 футов), и высотой 28 метров. Считается, что это дерево взошло ещё в то давнее время, когда человечество только начинало познавать искусство письма.

Прадедушка обрел свой приют в прохладном и влажном ущелье, которое стало его надёжной защитой от многочисленных опасностей. Он уцелел, уходя от страшных лесных пожаров и лесорубов, которые с годами унесли жизни многих его собратьев и сородичей. Сегодня это древо предстаёт перед нами в своей скромной красоте, скорбно и коряво. На его стволе образуются паттерны мхов и лишайников, а маленькие деревья находят своё убежище в его расщелинах.

С этой точки зрения, этот изумительный ветеран также представляет огромную ценность для научных исследований. В его древних кольцах можно увидеть не только отражение климатических изменений, но и то, как Земля адаптировалась к изменяющимся условиям на протяжении столетий.

Исследователь из Австралийского университета и Центра климатологии и устойчивости Чили Антонио Лара выразил это следующим образом:

"Этот древний великан - выживший, и нет других существ, способных прожить столько времени".

Лара также является членом научной команды, занимающейся изучением возраста этого уникального дерева.

Как сообщает коллега Антонио Лары, эколог и ученый из Чили, Джонатан Баричивич, работающий в Парижской Лаборатории по климату и окружающей среде, древнее дерево "Прадедушка" прожило более 5000 лет, что делает его на сто лет старше, чем текущий рекордсмен, сосна с гордым именем Мафусаил. Эта сосна, прожившая 4853 года, растет в Калифорнии.

История обнаружения этого древнего великана увлекательна. Дед Баричивича, работая в 1970-х годах парк-рейнджером вместе со своей женой, наткнулся на Алерсе Миленарио. Это произошло в лесу, находящемся в южном регионе Лос-Риос, примерно в 800 километрах (примерно 497 миль) к югу от столицы Чили, Сантьяго. Для Баричивича это древо стало не только объектом исследований, но и личной связью.

В 2020 году он и Антонио Лара взяли образец древесины из центра ствола дерева, используя Т-образное сверло. Этот метод позволяет извлекать узкий кусок древесины, не повреждая само дерево, и после этого провели анализ его годовых колец. Образец содержал порядка 2400 тщательно размещенных годовых колец. Однако он был неполным, так как сверло не достигло центральных слоев дерева.

Поэтому Баричивич и Лара обратились к статистическому моделированию с использованием образцов керна других деревьев кедра, чтобы оценить возраст прадеда. Они объединили эту информацию с другими известными факторами окружающей среды и вариациями, которые могут повлиять на рост деревьев. Это помогло им скорректировать свою модель для моделирования возможного возраста, которого могло достичь дерево к периоду времени, охватываемому образцом из ствола скважины.

Результаты показали, что с 80-процентной вероятностью возраст дерева превышает 5000 лет, а в целом его возраст составляет около 5484 лет.

Надеемся, что исследование, содержащее эти данные, будет вскоре опубликовано, но оно уже взволновало научное сообщество. Это потому, что информация, хранящаяся в «Прадедушке», может пролить свет на исторические события, такие как лесные пожары и землетрясения, которые можно обнаружить по его годичным кольцам.

«У древних деревьев есть гены и особая история, потому что они являются символами сопротивления и адаптации. Они лучшие спортсмены природы», — сказал Баричивич агентству Франс Пресс.

«Если эти деревья исчезнут, исчезнет и важный ключ к тому, как жизнь адаптируется к изменениям на планете».

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.