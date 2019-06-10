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Автор Диана Гаврилова

Как использовать древесную золу для вашего сада

Садоводство » Советы

Поможет ли пепел в саду или причинит только вред? Если вы используете древесную золу в огороде, как это повлияет на него. В этой статье мы расскажем об использовании древесной золы в саду.

Короткий ответ на вопрос, следует ли использовать древесную золу в качестве удобрения, — да. При этом необходимо быть осторожным с тем, как и где вы используете древесную золу в саду, и компостирование золы является хорошей идеей.

Зола в огороде, фото cemicvet.mediasole. ru
Зола в огороде, фото cemicvet.mediasole. ru
 

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Использование древесной золы в качестве удобрения

Древесная зола является отличным источником извести и калия для вашего сада. Мало того, использование золы в саду также обогащает почву многими микроэлементами, необходимые растениям для процветания. Но удобрения из древесной золы лучше всего использовать либо слегка разбрызгивая, либо сначала компостировать вместе с остальной частью вашего компоста. Это потому, что древесная зола будет производить щелочь и соль, если она намокнет. В небольших количествах щелочь и соль не вызовут проблем, но в больших количествах они могут сжечь ваши растения.

Компостирование золы позволяет вымывать щелочь и соль. Не все удобрения из древесной золы одинаковы. Если пепел в вашем компосте сделан в основном из твёрдых пород дерева, таких как дуб и клён, питательные вещества и минералы в нём будут намного выше. Если пепел производится путём сжигания хвойных пород дерева, таких как сосна или ель, в золе будет меньше питательных веществ и минералов.

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Другие виды использования древесной золы в саду

Древесная зола также полезна для борьбы с вредителями. Соль, которая в ней содержится, убивает вредителей, таких как улитки, слизняки и некоторые виды беспозвоночных. Чтобы использовать древесную золу для борьбы с вредителями, просто посыпьте её вокруг основания растений, на которые нападают вредители. Если пепел намокнет, вам нужно его освежить, так как вода вымывает соль, которая делает пепел эффективным средством борьбы с вредителями.

Тля

Другое использование пепла в саду — изменение рН почвы. Древесный пепел повысит pH и снизит кислотность в почве. Здесь вы должны быть осторожны, чтобы не использовать древесную золу в качестве удобрения на любящих кислотные условия почвы растениях.

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Зола (золото) старинное удобрение. Все правила применения в огороде
Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Андрей Туманов
Темы почва работы в саду древесная зола почва и удобрения
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