Использование песка для газонов

На полях для гольфа принято добавлять тонкий слой песка поверх зелени. Эта практика называется подкормкой и является обычной частью ухода за полем для гольфа, чтобы контролировать накопление травяного опада. Песок также используется для выравнивания низких мест в газонах.

О подкормке песком

По данным Института продовольствия и сельского хозяйства Университета Флориды, подкормка домашних газонов песком скорее вредна, чем полезна. Эксперты сходятся во мнении, что песок следует использовать только на газоне, чтобы выровнять низкие участки, покрыть открытые корни деревьев и зафиксировать образование опада. Даже в этих случаях рекомендуется покрывать верхний слой богатым, тонким компостом вместо песка.

Частицы песка не могут удерживать питательные вещества, поэтому нанесение слоя песка из года в год на газоны фактически приводит к потере плодородия газонов. Поля для гольфа построены на песчаном грунте, а также используются специализированные газонные травы, которые могут процветать в условиях песчаного грунта. Трава или дерн, которые есть у большинства людей на газоне, — это не то же самое, что трава на полях для гольфа. Поля для гольфа также, как правило, получают больше ухода, например удобрения и полива, чем обычный газон, что в конечном итоге помогает исправить недостатки, вызванные добавлением песка.

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Стоит ли использовать песок на газоне?

Распространенная ошибка, которую допускают многие домовладельцы при использовании песка для газонов, заключается в том, что он применяется слишком сильно или неравномерно. Это может оставить неприглядные комки песка по всей лужайке, в то время как траву под этими тяжелыми насыпями песка можно буквально задушить. При подкормке газона каким-либо материалом только очень тонкий слой должен равномерно распределяться по всему газону. Многие люди также совершают ошибку — используют подкормку песком, чтобы попытаться исправить глинистую почву.

Это на самом деле худшее, что вы можете сделать, так как добавление песка в глинистую почву не ослабляет почву; вместо этого такой метод создает цементоподобную почву. Глинистые частицы почв похожи на колоду карт, разбросанную в грязной куче. Если бы вы наливали воду на колоду карт, большинство грязи текло бы прямо с плоских карт и не проникало в колоду. Частицы глинистой почвы — это колода карта. Они лежат друг на друге, делая воду неспособной проникнуть в них. Когда вы добавляете более крупные и тяжелые частицы песка, он отягощает частицы глины, делая их еще более непроницаемыми для воды и питательных веществ. По этой причине особенно важно не обогощать глинистую почву песком. Вместо этого используйте богатый, прекрасный компост.

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Фото превью: CreativeFire