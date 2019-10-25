10 лайфхаков для сохранения роз в вазе

Для того, чтобы розы в вазе радовали нас своей красотой как можно дольше, следует помнить несколько простых правил!

— При выборе цветов в магазине обратите внимание на дату привоза и на состояние самих цветов. Особенно тщательно осмотрите стебель, листья и бутоны. Стебель должен быть крепким, листья яркого цвета, без желтых вкраплений, а бутоны крепкими и упругими. Не стоит засматриваться на готовые букеты, так как в них могут быть ловко спрятаны уже подвядшие розы.

— Не оставляйте букет длительное время без воды. Также, как можно скорее донесите букет до теплого места, в случае покупки в холодное время года.

— Для лучшего сохранения букета подержите его в воде пару часов и поместите в темное прохладное место, обернув влажной тканью. В таком виде цветы могут храниться несколько суток!

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— Если букет был в упаковке, то обязательно снимите её, затем проведите тщательный осмотр на наличие сломанных и подвядших лепестков и листьев, которые в будущем будут отнимать у растений много энергии.

— Стебель обрезайте под углом, чтобы не перекрывать каналы для доступа к воде.

— Вода в вазе должна быть чистой. Выбирайте либо бутилированную воду, либо налейте в вазу воду из фильтра.

— Отдавайте предпочтение вазам из керамики или тёмного стекла. Таким образом, света в ёмкость будет попадать намного меньше, цветы будут чувствовать себя гораздо лучше, и букет простоит дольше.

— Помещайте стебель в вазу с водой на 2/3.

— Не нужно стараться поместить большой букет в одну вазу, так как цветам необходимо свободное пространство. Поэтому старайтесь рационально распределить роскошный букет роз по вазам.

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— Розы отрицательно относятся к другим цветам по соседству. Особенно неблагоприятно для них соседство с астрами, гвоздиками, нарциссами и ландышами.

— Букеты роз лучше держать в прохладном затемненном помещении, избегая таких недоброжелателей, как солнечные лучи, кондиционер, обогреватели и сквозняки.

— Розы не советуют ставить рядом с тарелкой фруктов. Дело в том, что фрукты выделяют особый газ, который называется этилен. Этилен способствует увяданию роз.

— Для того, чтобы розы стояли дольше, устраивайте цветам "ночные ванны", а утром поставьте их обратно в вазу, капнув при этом несколько капелек нашатырного спирта в воду.

— Если делать ночные ванны некогда, можно воспользоваться иным быстрым способом. Каждый цветок поместите на пол минуты в кипяток, а потом сразу же в ледяную воду.

— Долгую жизнь срезанным розам обеспечивает и чистая вода. Для обеззараживание воды можно использовать либо измельченный активированный уголь, либо растворить в воде таблетку аспирина, либо добавить щепотку лимонной кислоты.

— Не стоит забывать про ещё один способ — подкормку. Например, добавьте в воду сахар в смеси с уксусом (на один литр воды используйте одну чайную ложку сахара в смеси с одной чайной ложкой уксуса).

— Ещё один интересный способ — положить в вазу серебряную ложку. Вещества, содержащиеся в серебре, приостанавливают гниение цветов и затухание воды.

Надеемся, наши маленькие хитрости помогут вам сохранить срезанные розы в домашних условиях как можно дольше.

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Фото превью: grow-me.ru