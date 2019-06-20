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Автор Евгений Стриж

Почему на вишне нет ягод?

Садоводство » Деревья и кустарники

Часто случается так, что после обильного цветения вишни ягод не появляется — хотя ухаживали за ней грамотно и своевременно. Причины далеко не всегда кроются в банальных вредителях или проблемах с самим деревом, и многих дачников данная ситуация ставит в тупик. Как понять, что случилось?

Почему на вишне нет ягод?

Мы собрали наиболее часто встречающиеся проблемы.

В саду нет сорта-опылителя для вишни

Самая частая и банальная проблема, о которую "спотыкаются" новички-садоводы. Дело в том, что большая часть сортов вишни — самобесплодна, то есть для опыления понадобится пыльца другого сорта. Именно поэтому для нормального урожая в саду стоит высаживать несколько разных сортов вишни. Подобрать сорт-опылитель достаточно просто — нужно лишь знать, какой сорт уже растет в вашем саду.

Вот наиболее популярные комбинации опылителей для вишни:

Уже растет: Незябкая. Высаживаем:

  • Маяк,
  • Владимирскую,
  • сладкую Раннюю.

Уже растет: Захаровская. Высаживаем:

  • Нижнекамскую,
  • Маяк,
  • сладкую Раннюю.

Уже растет: Гриот Победа. Высаживаем:

  • Полёвку,
  • Захаровскую,
  • раннюю Сладкую.

А если вы только начали задумываться о том, чтобы посадить вишню — обратите внимание на сорта, умеющие самоопыляться:

  • Шоколадницу,
  • Щедрую,
  • Стойкую
  • и прочие.

Вишня в саду — не сортовая

Такая проблема характерна для любителей взять у соседей или знакомых черенок-другой на размножение. Если вы решили взять корневую поросль, то помните — размножить таким способом можно лишь корнесобственные вишни. А привитые вишни вам не подойдут, потому что ниже места прививки (которая чаще всего делается ближе к кроне) поросль будет несортовой.

На вишне повреждены почки

Часто зимние морозы сильно влияют на вишню, в частности, повреждая ее почки. Чаще всего определить сильное промерзание можно по нехарактерному цветению: в верхней части — ни одного цветка, а в нижней все как обычно.

Чаще всего "граница" цветения отмечает то место, в котором кончался снежный покров, защищавший ветки. Поэтому для регионов с холодной зимой опытные садоводы советуют сажать вишни не выше 2,5 метров — такие лучше переживут зиму, да и укрыть их снегом даже в малоснежную зиму будет проще.

Вишня замерзла весной

Проблема с заморозками может "достать" вишню и весной, поскольку цветет она довольно рано. Если вы видите, что тепло придет еще не скоро, стоит задуматься о приостановке цветения вишни — для этого аккуратно укройте землю под ней толстым слоем снега. Дополнительно его можно посыпать сверху

  • соломой
  • или мульчой,

чтобы он дольше не таял. Такой способ помогает отсрочить цветение на срок от 4 до 7 дней.

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