Выбираем лучшие сорта крупной сливы

Крупная слива отличается от обычной тем, что ее легче собирать и опрыскивать. Ее всегда хочется купить, потому что она выглядит аппетитно. Существует несколько сортов крупной сливы, выбирайте ту, что пришлась вам по душе и сажайте на участке.

Сорт "Аленушка" созревает достаточно рано, приносит круглые плоды размером до 40 мм, они имеют насыщенно-красный оттенок, сочные, на вкус кисло-сладкие. Стоит отметить, что плод не трескается во время созревания, хорошо переносит морозы и болезни.

Поздним сортом является "Анна Шпет", который вывел немецкий селекционер Шпет, в России он появился в середине 20 века. Слива имеет овальную форму, фиолетово-красный цвет, достаточно плотная. К минусам можно отнести то, что она подвержена различным вредителям, болезням.

Сорт "Богатырский" дает поздний урожай, максимальный вес плода доходит до 60 г. Имеет плотную кожу темно-фиолетового окраса, даже черную. На вкус сочная, имеет сладко-кислый оттенок с медовым привкусом. Отмечу, что плоды не трескаются, выдерживают морозы и дают большой урожай, однако из-за того, что деревьям тяжело от большого количества плодов, ветви ломаются.

"Венгерка" поспевает поздно, но дает крупные фрукты сине-фиолетового цвета с легким присутствием налета. Слива сладкая, сочная. Дерево хорошо тем, что оно всегда дает урожай, редко болеет.

"Гигант" дает урожай во второй половине сентября, кожура имеет темно-синий окрас, на вкус слива кисло-сладкая. Имеет стойкий иммунитет на грибковые заболевания и морозы.

Шведский сорт сливы "Юбилеум" схож с сортом "Виктория", плоды крупные, обладают вкусным запахом, вкус десертный. Во время дождя не трескаются и дарят урожай ежегодно. Хорош сорт тем, что устойчив к вредителям и морозам.

"Волжская красавица" отличается скороспелостью, сливы круглой формы темно-синего цвета. Мякоть оранжево-желтая, сладкая, вкусная. Сорт морозостойкий.

Из желтых купноплодовых слив хороша "Медовая". Ее вывела на Украине Лилия Тараненко, стоит отметить, что сорт в Госреестре РФ не зарегистрирован. Плоды весят 40-50 гр. Во время созревания кожура имеет зелено-желтоватый цвет, затем полностью желтеет и образует на кожице небольшие оранжевые пятнышки. Мякоть желтого цвета, иногда есть оттенок зеленого. Сладкая, но не приторная, присутствует легкая кислинка и медовый оттенок. Устойчива к морозам, засухе, из недостатков можно выделить, что она вырастает до 5 метров и нуждается в регулярной формировке.

Известен сорт "Персиковая", вес плодов достигает до 70 г, характерен желтый окрас с красным румянцем, однако рекомендуется сажать ее в теплых регионах, потому что зиму не перенесет.

Фото превью: ogorod.ru