Как избавиться от пырея в огороде

Любой садовод сталкивался с проблемой сорняков в огороде. Всех сложнее избавиться от пырея, потому что он обладает живучестью.

Чем вреден пырей

Сорняк пырей называют злостным, он словно впивается корнями в землю, не давая себя выполоть, оставив немного корня, он тут же начнет развиваться.

Он является злаковым, многолетним растением, его корни проникают в землю на глубину двух метров, растет, образовывая плотный дерн. Его прозвали

корень-трава,

либо собачья трава,

за то, что от него трудно избавиться.

Пырей вырастает абсолютно на любой почве, имеет серые листья. Для него не страшны морозы, весной растет быстро, он настолько сильный, что может пробить старые доски. Сорняк выделяет токсичные элементы, которые отравляют не только землю, но и другие культуры.

Размножается он семенами, примерное количество которых доходит до 10 000.

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В чем польза пырея?

Надо сказать, что пырей обладает лечебными свойствами, в нем содержатся

сапонин,

эфирные масла,

витамин С,

аскорбиновая кислота.

Он имеет

противовоспалительные,

обезболивающие,

мочегонные и другие эффекты.

Применяется при

рахите,

золотухе,

артрите,

анемии,

выводит токсины из крови.

Способы избавления о пырея на садовом участке

Существует несколько способов устранения пырея:

механический,

химический,

народный.

Механический способ избавления от пырея

Механический представляет собой, что после сборки урожая, осенью, грунт полностью перекапывают. Корни выкорчёвывают при помощи вил, они полностью подцепляют куст, затем он выкидывается.

Весной необходимо пройтись культиватором, он поможет устранить корни. Срезайте его под корень, он умрет.

Хорошим является способ затемнения, полиэтиленовую пленку раскладывают на проблемные места, сверху раскладывают груз. От недостатка света сорняк перестает размножаться и умирает.

Как избавиться от пырея с помощью химических средств

Могут выручить магазинные препараты, такие как

Ураган,

Торнадо,

Секатор,

в них содержится глифос, который уничтожает всю растительность в зоне нанесения, является химикатом сплошного действия. У сорняка нет шансов выжить.

Народный метод уничтожения пырея

Народным методом считается сода, крепко заваренная, она сделает пырей слабым.

Насыпьте соли на растение, полейте водой, данные "дуэт" заблокирует рост пырея.

Как бороться с сорняками на дачном участке?

Чтобы сорняки не появлялись, о земле необходимо заботиться.

Попробуйте засыпать участок клевером, от сорняков помогут мульчирующие материалы, в качестве удобрений не используйте навоз, потому что он содержит множество живых семян. Если поблизости растут сорняки, постоянно их скашивайте, чтобы они не проникли на участок.

На борьбу с сорняками уйдет много времени, сил и трудов. В статье мы привели эффективные способы, как избавиться от "вредителя", надеемся, они вам помогут.

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