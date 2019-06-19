Любой садовод сталкивался с проблемой сорняков в огороде. Всех сложнее избавиться от пырея, потому что он обладает живучестью.
Сорняк пырей называют злостным, он словно впивается корнями в землю, не давая себя выполоть, оставив немного корня, он тут же начнет развиваться.
Он является злаковым, многолетним растением, его корни проникают в землю на глубину двух метров, растет, образовывая плотный дерн. Его прозвали
за то, что от него трудно избавиться.
Пырей вырастает абсолютно на любой почве, имеет серые листья. Для него не страшны морозы, весной растет быстро, он настолько сильный, что может пробить старые доски. Сорняк выделяет токсичные элементы, которые отравляют не только землю, но и другие культуры.
Размножается он семенами, примерное количество которых доходит до 10 000.
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Надо сказать, что пырей обладает лечебными свойствами, в нем содержатся
Он имеет
Применяется при
Существует несколько способов устранения пырея:
механический,
химический,
народный.
Механический представляет собой, что после сборки урожая, осенью, грунт полностью перекапывают. Корни выкорчёвывают при помощи вил, они полностью подцепляют куст, затем он выкидывается.
Весной необходимо пройтись культиватором, он поможет устранить корни. Срезайте его под корень, он умрет.
Хорошим является способ затемнения, полиэтиленовую пленку раскладывают на проблемные места, сверху раскладывают груз. От недостатка света сорняк перестает размножаться и умирает.
Могут выручить магазинные препараты, такие как
в них содержится глифос, который уничтожает всю растительность в зоне нанесения, является химикатом сплошного действия. У сорняка нет шансов выжить.
Народным методом считается сода, крепко заваренная, она сделает пырей слабым.
Насыпьте соли на растение, полейте водой, данные "дуэт" заблокирует рост пырея.
Чтобы сорняки не появлялись, о земле необходимо заботиться.
Попробуйте засыпать участок клевером, от сорняков помогут мульчирующие материалы, в качестве удобрений не используйте навоз, потому что он содержит множество живых семян.
Если поблизости растут сорняки, постоянно их скашивайте, чтобы они не проникли на участок.
На борьбу с сорняками уйдет много времени, сил и трудов. В статье мы привели эффективные способы, как избавиться от "вредителя", надеемся, они вам помогут.
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