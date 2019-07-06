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Автор Злата Кузнецова

Красивые пионовидные розы

Садоводство » Цветы print

Розы считаются одними из самых красивых цветков, украшающие дачные сады, участки. Пионовую розу вывел английский фермер Дэвид Остин в конце 20 века. Свое название она получила так, потому что ее цветки пышные, напоминают пионы. Цветы хороши не только своей красотой, но и тем, что не требуют серьезного ухода и устойчивы к болезням и к нашему климату. Данные розы являются любимчиками садоводов.


Уход за растениями: Сорта и выбор роз // Forumhouse

Розы имеют множество оттенков, такие как белый, оттенки розового, желтые, красные. Растут они кустами, могут плестись.

От многообразия пионовидной розы голова пойдет кругом, их примерно больше 200, все разнообразны.

Правда, цветы имеют несколько недостатков. Например, побеги могут ломаться под тяжестью соцветий, некоторые имеют слабые цветения, иногда они подвержены болезням.

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Лучшими сортами считаются:

Пионовидная роза "Миранда", стебель достигает  40 см, бутоны имеют внутри розовый цвет, к краям более светлые. Ее сорт был выведен в 2005 году.

"Claire Austin" является белой розой, вывести которую достаточно трудно. Отличается сильным запахом, присутствуют нотки ванили, таволги. Является самым лучшим сортом белых роз в настоящее время.

"Constance Spry" представляет собой огромные чаши нежного розового цвета, пахнут миррой. Плетистая роза красиво смотрится, достигает длиной 4-х  метров и покрыта огромными цветами.

"Graham Thomas" была выведена в 1983 году, цветки насыщенного желтого цвета пахнут чайной розой. При жарком климате вырастает большой куст до 3 метров. Цветы являются очень популярными. Цветение происходит два раза, однако, во второй раз обилие бутонов не сильное.

"Tranquillity" выведена в 2012 году, имеет идеальную округлую форму, имеет желтоватый оттенок, который при раскрытии становится чисто белым. Имеет легкий запах яблока, данный сорт прекрасно смотрится на клумбе. Высота кустов достигает до 1.2 метров, шипов не имеет. Цветет несколько раз.

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Размножается роза черенками, которые можно купить, либо нарезать самостоятельно. Последнюю процедуру нужно делать с наступлением зимы и хранить дома, завернув во влажную бумагу. Когда на срезанном растении появится каллюс и почки начнут пробиваться, их высаживают в горшочек, затем летом высаживают в саду.

Чтобы роза выросла без проблем, определите для нее подходящее место. Оно должно находиться в полутени,  иначе цветков она не даст. Земля должна быть рыхлой, плодовитой. При посадке земля удобряется, для этого подойдет конский перегной, либо компост. Глубина и ширина ямы должна иметь глубину 50 см. Куст ставится на горку, корни необходимо расправить, ее засыпают землей на 10 см, чтобы во время холода она не погибла.

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