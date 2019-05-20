Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Розы и их декоративные сорта для создания цветника на дачном участке

Садоводство » Цветы

Роза всегда считалась одним из самых распространенных видов цветочных декоративных культур. Клумбы и цветники, созданные с их помощью, выглядят прекрасно и могут украсить любой садовый участок. В этой статье мы расскажем о лучших сортах роз, которые характеризуются наименьшей привередливостью и наилучшими декоративными качествами.

Чайно-гибридные сорта роз

Розы и их лучшие сорта для создания цветника. 403729.jpeg
Фото: alena-flowers.ru

Разнообразие роз огромно и в первую очередь для создания декоративных цветников стоит отметить чайно-гибридные сорта, которые отличаются невысоким ростом кустов, но вместе с тем прекрасным внешним видом.

Цветы роз этого вида бывают как одиночными, так и растущими в группах, их размер достаточно большой — около десяти сантиметров в диаметре. Лепестки цветов по своей текстуре мягкие и махровые, но могут быть и плотными, гладкими, с глянцевым блеском. Характерной особенностью является цветение чайных роз: оно происходит в два этапа. Между этапами наступает пауза, которая приходится где-то на середину лета. Таким образом, чайные гибриды роз способны цвести до глубокой осени.

Остановимся подробнее на некоторых сортах чайно-гибридных роз. Внимания заслуживает сорт под названием "Фламинго", которое он получил именно из-за оттенка его цветочных лепестков. Розовые бутоны будут украшать цветник до самого наступления холодов.

Другим сортом чайной розы является "Биг Пёрпл", который отличается от большинства своих собратьев очень крупными цветками — в диаметре они могут достигать шестнадцати сантиметров.

В качестве другого сорта стоит упомянуть "Блю Парфюм", чей цвет выгодно отличается от множества чайных роз. Лепестки этого сорта окрашены в сиреневый цвет с легким оттенком голубизны. По мере раскрытия бутоны частенько меняют свою палитру от багряного до малинового цвета.

Розы флорибунда

Розы и их лучшие сорта для создания цветника. 403730.jpeg
Фото: grow-me.ru

Разновидность, полученная путем сложной гибридизации. Он не издает аромата, зато его внешний вид с лихвой компенсирует этот недостаток. Махровые лепестки в зависимости от сорта могут быть самых разных цветов и оттенков. Другими положительными качествами является неприхотливость вида, морозостойкость и обильное цветение. Этот вид часто используют в ландшафтном дизайне. Самыми популярными сортами роз флорибунда считаются:

  • Гэлакси,
  • Николо Паганини
  • и Лили Марлен.

Разновидности плетистых роз

Розы и их лучшие сорта для создания цветника. 403731.jpeg
Фото: sad-dizain.ru

Активно используются плетистые розы для создания живых изгородей, и в целом их роль в ландшафтном дизайне незаменима. Наиболее популярные сорта плетистых роз — это:

  • нежно-розовый Компэшн,
  • ярко-алый Фламентанц,
  • белоснежный Айсберг.

Среди плетистых роз каждый садовод сумеет найти что-то на свой вкус.

Фото превью: cvety-na-dache.ru

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Куратор: Андрей Туманов
Новости
В Киев прибыл глава Генштаба Британии передать планы наступления
Финляндия намерена отгородиться от России стеной
Кедми заявил, что объявление Украиной войны России "развяжет руки" ВС РФ
Захарова заявила о мейнстриме бойкотировать РФ на встрече G20
ВСУ обстреливают поля с зерном и окрестности Лисичанска
В экс-премьера Японии Cиндзо Абэ, дружного с Путиным, выстрелил бывший военный
В эфире NPR заявили о близости российской армии к полному взятию Донбасса
Велено не пущать: послу Британии запрещено входить в здание Совфеда РФ
Пленный боец ВСУ рассказал о поступке сослуживцев: так не делается никогда
ЗРК Тор-М2 стал одним из символов спецоперации
Популярное
Силовые структуры
Задержанный в Херсоне украинский боевик подтвердил, что работал на Зеленского

В Херсоне задержанный украинский боевик Виталий Ростецкий подтвердил, что работал на президента Украины Владимира Зеленского.

Задержанный в Херсоне украинский боевик подтвердил, что работал на Зеленского
Die Welt: немцы потребовали отставки Шольца после его высказывания о России
Мир. Новости мира
Die Welt: немцы потребовали отставки Шольца после его высказывания о России
Силовые структуры
Пленный из 79-й бригады рассказал о больших потерях ВСУ и дезертирстве
Силовые структуры
Подоляка: ВСУ начали применять тактику "активной обороны" в Донбассе
Игорь Латунский Следователь Волков: Гантамиров украл миллиарды, но его помиловали за заслуги перед Россией Игорь Латунский Александр Артамонов Ради выгоды Запад готов сделать конфликт на Украине бесконечным Александр Артамонов Любовь Степушова Турция задержала сухогруз с зерном из Бердянска, скоро закроет для РФ Босфор Любовь Степушова
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ разбила отряд ВСУ у Григоровки и захватила оружие НАТО
Силовые структуры
Военный ВС РФ из Курганской области сообщил о пытках в плену у ВСУ на Украине
Пискорский: союзники по НАТО не помогут Польше в случае войны с Россией
Мир. Новости мира
Пискорский: союзники по НАТО не помогут Польше в случае войны с Россией
Последние материалы
Захарова заявила о мейнстриме бойкотировать РФ на встрече G20
ВСУ обстреливают поля с зерном и окрестности Лисичанска
В экс-премьера Японии Cиндзо Абэ, дружного с Путиным, выстрелил бывший военный
В эфире NPR заявили о близости российской армии к полному взятию Донбасса
Велено не пущать: послу Британии запрещено входить в здание Совфеда РФ
Пленный боец ВСУ рассказал о поступке сослуживцев: так не делается никогда
ЗРК Тор-М2 стал одним из символов спецоперации
Розы и их декоративные сорта для создания цветника на дачном участке
Лавров: не все страны поддержали выпады Запада против России на встрече G20
Боевики ВСУ обстреливают Донецк и Горловку, оборвано электроснабжение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников