Роза всегда считалась одним из самых распространенных видов цветочных декоративных культур. Клумбы и цветники, созданные с их помощью, выглядят прекрасно и могут украсить любой садовый участок. В этой статье мы расскажем о лучших сортах роз, которые характеризуются наименьшей привередливостью и наилучшими декоративными качествами.
Разнообразие роз огромно и в первую очередь для создания декоративных цветников стоит отметить чайно-гибридные сорта, которые отличаются невысоким ростом кустов, но вместе с тем прекрасным внешним видом.
Цветы роз этого вида бывают как одиночными, так и растущими в группах, их размер достаточно большой — около десяти сантиметров в диаметре. Лепестки цветов по своей текстуре мягкие и махровые, но могут быть и плотными, гладкими, с глянцевым блеском. Характерной особенностью является цветение чайных роз: оно происходит в два этапа. Между этапами наступает пауза, которая приходится где-то на середину лета. Таким образом, чайные гибриды роз способны цвести до глубокой осени.
Остановимся подробнее на некоторых сортах чайно-гибридных роз. Внимания заслуживает сорт под названием "Фламинго", которое он получил именно из-за оттенка его цветочных лепестков. Розовые бутоны будут украшать цветник до самого наступления холодов.
Другим сортом чайной розы является "Биг Пёрпл", который отличается от большинства своих собратьев очень крупными цветками — в диаметре они могут достигать шестнадцати сантиметров.
В качестве другого сорта стоит упомянуть "Блю Парфюм", чей цвет выгодно отличается от множества чайных роз. Лепестки этого сорта окрашены в сиреневый цвет с легким оттенком голубизны. По мере раскрытия бутоны частенько меняют свою палитру от багряного до малинового цвета.
Разновидность, полученная путем сложной гибридизации. Он не издает аромата, зато его внешний вид с лихвой компенсирует этот недостаток. Махровые лепестки в зависимости от сорта могут быть самых разных цветов и оттенков. Другими положительными качествами является неприхотливость вида, морозостойкость и обильное цветение. Этот вид часто используют в ландшафтном дизайне. Самыми популярными сортами роз флорибунда считаются:
Активно используются плетистые розы для создания живых изгородей, и в целом их роль в ландшафтном дизайне незаменима. Наиболее популярные сорта плетистых роз — это:
Среди плетистых роз каждый садовод сумеет найти что-то на свой вкус.
Фото превью: cvety-na-dache.ru
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