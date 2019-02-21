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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Зимняя оттепель: как защитить сад

Садоводство » Вредители и болезни

Не так страшны крепкие морозы, как наступающие зимой оттепели. Ведь очевидно, что весна даже в феврале и марте никак не наступит, впереди ждут очередные заморозки. Однако повышение температуры и обильная влага говорят растениям об обратном, и для садоводов наступает пора серьезных проблем. О пагубном воздействии резкой оттепели и спасении участков от нее мы расскажем в этой статье.

Зимняя оттепель: как защитить сад

Чем опасна зимняя оттепель?

Природой задумано, что в зимнее время растения "засыпают", их жизненные процессы затормаживаются и ожидают лучших теплых времен. Как только температура окружающей среды начинает ползти вверх, в растениях начинает закипать жизнь. Сок расползается по веткам, набухают

  • ростовые
  • и плодовые

почки. И если в этот момент зима снова возьмет контроль над ситуацией в свои руки, то это грозит полным вымерзанием растений, что в дальнейшем скажется на урожае и развитии культур.

Резкое потепление приводит к образованию большого количества влаги. Это особо опасно пробуждением вредной микрофлоры. Обильное количество растаявшего снега приводит к загниванию садовых культур. Больше всего страдают от этого кусты роз, газонная трава, садовая клубника и земляника и другие растения. Размножение плесневого грибка после выпадения снега и последующей оттепели приводит также к выпреванию, особенно если растения были укрыты плотным слоем мульчи.

Хуже всего приходится тем растениям, которые обычно обитают на юге, поскольку они обладают коротким периодом покоя и очень отзывчивы на любые изменения температуры. В средней полосе после оттепелей растения покрываются тонкими корками льда, из-за которых прекращается поступление воздуха к корням, происходит замораживание почвы и гибель зеленых питомцев.

Помимо всего прочего, потепление способствует образованию большого количества влаги, которая является благоприятной средой для развития всяческой вредной микрофлоры. Так, после оттепели возможно заражение растений плесневым грибком, их загнивание, выпревание. Особенно сильно это касается:

  • газонной травы,
  • розовых кустарников,
  • клубники,
  • земляники.

Как защитить сад?

Прежде всего необходимо воспрепятствовать активному воздействию на снежный покров вокруг растений солнечных лучей. Для этого все культуры можно затенять. Если же они слишком большие по размеру, следует заранее позаботиться о принудительном обморожении стволов.

Производится оно достаточно просто: вокруг дерева сгребают побольше снега, уплотняют его и обильно поливают водой, а сверху засыпают опилками. Такой способ годится и для ягодных кустарников. Однако срок его действия невелик: спустя неделю усиленного воздействия солнца грунт все равно начнет прогреваться.

Существуют специальные средства, предназначенные для нанесения на кору деревьев. Кроме того, можно воспользоваться укрывным материалом, например:

  • агроспаном,
  • спанбондом,
  • агротексом.

Цветник лучше всего укрывать с помощью смеси песка и торфа, поскольку синтетические материалы, так же как опилки и солома, приведут к его загниванию. Также полезно будет воспользоваться раствором медного купороса для профилактики грибковых заболеваний.

Быстрыми мерами по спасению садовых растений в сильную оттепель можно считать:

  • немедленное отведение талых вод от корневой системы (лучше заранее предусмотреть сток или канавку);
  • проветривание укрытий для устранения конденсата (только в дневное время при температуре не ниже нуля);
  • удаление ледяной корки, если оттепель сменилась морозами (не подходит для газонного покрытия);
  • своевременная замена намокшего наполнителя, из которого устроено укрытие культуры.

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Средство защитит от возвратных заморозков любую садовую культуру! Как защитить сад от мороза?
Куратор: Андрей Туманов
Темы сад зима дача растения садоводство
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