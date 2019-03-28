Как украсить дачу хвойными деревьями

Хвойники поражают своим многообразием

видов,

форм,

окрасок

и размеров,

а потому их довольно часто используют в дизайне дачных и садовых участков.

Хвойные деревья хорошо вписываются в композиции с другими растениями, применяются в ландшафтном дизайне. В этой статье будут рассмотрены некоторые популярные хвойные культуры, их сочетание с прочими растительными элементами и способы применения.

Какие существуют декоративные хвойники?

Неофициально при декорировании участков выделяют несколько типов хвойных растений:

высокорослые,

среднерослые,

низкорослые

и коврики (они же газоны).

Каждая из групп представляет собой обособленный элемент дизайна и используется в разных случаях.

Высокорослые хвойные культуры (гренадеры)

По-другому их называют гренадерами. Естественно, что данный вид является самым величественным, поэтому использовать его советуют на больших открытых участках, чтобы в полной мере оценить открывающуюся красоту.

Можно, однако, использовать гренадеры и на небольших по площади участках в качестве основного фона для прочих растений, им (фоном) обычно служит ствол великанов. Наиболее распространенные и популярные виды гренадеров — это

сосна кедровая,

одноцветная пихта,

туя Брабант.

Основными чертами являются прекрасные декоративные свойства, некая пушистость хвои. Кроме того, данный вид можно до определенной поры использовать как новогоднее дерево, украшая его к праздникам.

Если по какой-либо причине рост дерева превышает ожидания, его можно контролировать. Делается это при помощи несложных процедур прищипывания и подстригания верхушек.

Среднерослые хвойные деревья

Особо красивым видом среднерослой группы является

можжевельник всех сортов.

Кроме него сюда относятся

западная туя,

небольшие ели и сосны,

пихта цельнолистная,

кипарисовик горохоплодный.

Среднерослые хвойники — выбор большинства садоводов, поскольку их внешний вид очень привлекателен, смотрится очень ухоженно. Их используют в качестве основы дизайна сада, в котором планируется выращивание множества цветов и злаков. Данное сочетание считается беспроигрышным.

Низкорослые хвойники

Карликовые сорта — отличное решение для владельцев небольших участков. Они не теряют своей привлекательности и не занимают много места. С помощью мини-форм хвойников можно создавать целые композиции, из них наиболее популярными являются

бальзамическая пихта Пикколо,

ель Литтл Джем.

Иногда карликовые хвойники коллекционируют у себя на участках.

Стелющиеся формы хвойников

С их помощью можно создавать целые газоны и ковровые покрытия. Они вырастают не более нескольких сантиметров в высоту. Сюда можно отнести

горизонтальные сорта можжевельника.

Читайте также:

Топ-5 хвойных растений для дома

Украшаем дом хвойными растениями

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.