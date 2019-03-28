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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Как украсить дачу хвойными деревьями

Садоводство » Деревья и кустарники

Хвойники поражают своим многообразием

Как украсить дачу хвойными деревьями
  • видов,
  • форм,
  • окрасок
  • и размеров,

а потому их довольно часто используют в дизайне дачных и садовых участков.

Хвойные деревья хорошо вписываются в композиции с другими растениями, применяются в ландшафтном дизайне. В этой статье будут рассмотрены некоторые популярные хвойные культуры, их сочетание с прочими растительными элементами и способы применения.

Какие существуют декоративные хвойники?

Неофициально при декорировании участков выделяют несколько типов хвойных растений:

  • высокорослые,
  • среднерослые,
  • низкорослые
  • и коврики (они же газоны).

Каждая из групп представляет собой обособленный элемент дизайна и используется в разных случаях.

Высокорослые хвойные культуры (гренадеры)

По-другому их называют гренадерами. Естественно, что данный вид является самым величественным, поэтому использовать его советуют на больших открытых участках, чтобы в полной мере оценить открывающуюся красоту.

Можно, однако, использовать гренадеры и на небольших по площади участках в качестве основного фона для прочих растений, им (фоном) обычно служит ствол великанов. Наиболее распространенные и популярные виды гренадеров — это

  • сосна кедровая,
  • одноцветная пихта,
  • туя Брабант.

Основными чертами являются прекрасные декоративные свойства, некая пушистость хвои. Кроме того, данный вид можно до определенной поры использовать как новогоднее дерево, украшая его к праздникам.

Если по какой-либо причине рост дерева превышает ожидания, его можно контролировать. Делается это при помощи несложных процедур прищипывания и подстригания верхушек.

Среднерослые хвойные деревья

Особо красивым видом среднерослой группы является

  • можжевельник всех сортов.

Кроме него сюда относятся

  • западная туя,
  • небольшие ели и сосны,
  • пихта цельнолистная,
  • кипарисовик горохоплодный.

Среднерослые хвойники — выбор большинства садоводов, поскольку их внешний вид очень привлекателен, смотрится очень ухоженно. Их используют в качестве основы дизайна сада, в котором планируется выращивание множества цветов и злаков. Данное сочетание считается беспроигрышным.

Низкорослые хвойники

Карликовые сорта — отличное решение для владельцев небольших участков. Они не теряют своей привлекательности и не занимают много места. С помощью мини-форм хвойников можно создавать целые композиции, из них наиболее популярными являются

  • бальзамическая пихта Пикколо,
  • ель Литтл Джем.

Иногда карликовые хвойники коллекционируют у себя на участках.

Стелющиеся формы хвойников

С их помощью можно создавать целые газоны и ковровые покрытия. Они вырастают не более нескольких сантиметров в высоту. Сюда можно отнести

  • горизонтальные сорта можжевельника.

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ХВОЙНЫЕ растения в ландшафтном дизайне сада
Куратор: Андрей Туманов
Темы дача деревья хвойные растения дачный участок хвойные деревья хвойные растения ландшафтный дизайн
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