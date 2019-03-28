Хвойники поражают своим многообразием
а потому их довольно часто используют в дизайне дачных и садовых участков.
Хвойные деревья хорошо вписываются в композиции с другими растениями, применяются в ландшафтном дизайне. В этой статье будут рассмотрены некоторые популярные хвойные культуры, их сочетание с прочими растительными элементами и способы применения.
Неофициально при декорировании участков выделяют несколько типов хвойных растений:
Каждая из групп представляет собой обособленный элемент дизайна и используется в разных случаях.
По-другому их называют гренадерами. Естественно, что данный вид является самым величественным, поэтому использовать его советуют на больших открытых участках, чтобы в полной мере оценить открывающуюся красоту.
Можно, однако, использовать гренадеры и на небольших по площади участках в качестве основного фона для прочих растений, им (фоном) обычно служит ствол великанов. Наиболее распространенные и популярные виды гренадеров — это
Основными чертами являются прекрасные декоративные свойства, некая пушистость хвои. Кроме того, данный вид можно до определенной поры использовать как новогоднее дерево, украшая его к праздникам.
Если по какой-либо причине рост дерева превышает ожидания, его можно контролировать. Делается это при помощи несложных процедур прищипывания и подстригания верхушек.
Особо красивым видом среднерослой группы является
Кроме него сюда относятся
Среднерослые хвойники — выбор большинства садоводов, поскольку их внешний вид очень привлекателен, смотрится очень ухоженно. Их используют в качестве основы дизайна сада, в котором планируется выращивание множества цветов и злаков. Данное сочетание считается беспроигрышным.
Карликовые сорта — отличное решение для владельцев небольших участков. Они не теряют своей привлекательности и не занимают много места. С помощью мини-форм хвойников можно создавать целые композиции, из них наиболее популярными являются
Иногда карликовые хвойники коллекционируют у себя на участках.
С их помощью можно создавать целые газоны и ковровые покрытия. Они вырастают не более нескольких сантиметров в высоту. Сюда можно отнести
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