Как сделать живую изгородь из малины

Живая изгородь — это термин, который применяется для насаждений особого вида, служащих в качестве ограждения или украшения какого-либо участка. В этих целях часто используют малину, так как этот кустарник легко посадить, он хорошо разрастается и к тому же имеет красивые (и вкусные!) ягоды.
Но при оформлении вашего участка подобным "живым" забором следует соблюдать ряд правил.
В первые годы живая изгородь особенно сильно нуждается в заботе. Малину стоит подкармливать разнообразной органикой. Тут подойдут и листья от самой изгороди, и опад с других растений, а также — хвоя, сено, солома, опилки. Органика не только будет питать живую изгородь, но и убережет почву под ней от иссушения.
Помимо использования в качестве ограждения, малину выращивают на участках в виде туннельных проходов, клумб, бордюров, вертикальной или горизонтальной шпалеры, шатров.
Для туннелей хорошо подойдут те разновидности малины, у которых достаточно высокий стебель и разветвленные, поникающие боковые веточки. К подобным сортам относятся, например, Новость Кузьмина или Барнаульская.
Для создания бордюров из малины пригодны низкорослые сорта с достаточно гибкими стеблями, а для клумб — сорта с прочными боковыми ветками.
Создать клумбу из малины очень просто: в центре лужайки сажают два куста, рядом с ними вбивают кол высотой в несколько десятков сантиметров и крепят к нему кольцо. Плодоносящие стебли направляют в сторону кольца по рейкам, а их концы заплетают вокруг него.
Чтобы создать из кустов малины целый шатер, прошлогодние стебли наклоняют и фиксируют под острым углом к земле на высоте примерно 50 сантиметров.
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