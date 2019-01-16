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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Как сделать живую изгородь из малины

Садоводство » Деревья и кустарники

Живая изгородь — это термин, который применяется для насаждений особого вида, служащих в качестве ограждения или украшения какого-либо участка. В этих целях часто используют малину, так как этот кустарник легко посадить, он хорошо разрастается и к тому же имеет красивые (и вкусные!) ягоды.

Но при оформлении вашего участка подобным "живым" забором следует соблюдать ряд правил.

Малина

Как правильно взращивать изгородь из малины

  • Малина — неприхотливое растение, не требующее особого ухода. Оно способно выжить на любом типе почвы, однако его необходимо регулярно поливать. Холодные температуры не являются для малины проблемой.
  • Чтобы изгородь получилась достаточно густой, малину сажают в два ряда с небольшим промежутком между кустами. При этом следует соблюдать шахматный порядок — тогда изгородь получится действительно непроницаемой.
  • Расстояние между кустами должно составлять от 30 до 40 сантиметров.
  • При посадке саженца в лунку в нее надо предварительно налить воды. Кроме того, можно положить в лунки плодородный грунт.
  • Кусты малины могут обламываться без подвязывания, поэтому вдоль изгороди нужно установить "струны".
  • Зимой малину обычно не укрывают, так как этот кустарник довольно морозостойкий.

В первые годы живая изгородь особенно сильно нуждается в заботе. Малину стоит подкармливать разнообразной органикой. Тут подойдут и листья от самой изгороди, и опад с других растений, а также — хвоя, сено, солома, опилки. Органика не только будет питать живую изгородь, но и убережет почву под ней от иссушения.

кусты малины

Что еще можно делать из кустов малины?

Помимо использования в качестве ограждения, малину выращивают на участках в виде туннельных проходов, клумб, бордюров, вертикальной или горизонтальной шпалеры, шатров.

Для туннелей хорошо подойдут те разновидности малины, у которых достаточно высокий стебель и разветвленные, поникающие боковые веточки. К подобным сортам относятся, например, Новость Кузьмина или Барнаульская.

Для создания бордюров из малины пригодны низкорослые сорта с достаточно гибкими стеблями, а для клумб — сорта с прочными боковыми ветками.

Создать клумбу из малины очень просто: в центре лужайки сажают два куста, рядом с ними вбивают кол высотой в несколько десятков сантиметров и крепят к нему кольцо. Плодоносящие стебли направляют в сторону кольца по рейкам, а их концы заплетают вокруг него.

Чтобы создать из кустов малины целый шатер, прошлогодние стебли наклоняют и фиксируют под острым углом к земле на высоте примерно 50 сантиметров.

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Куратор: Андрей Туманов
Темы малина растения садоводство
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