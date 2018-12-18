Как вырастить папайю дома

Причудливый тропический фрукт с густым ароматом и деликатным удивительным вкусом — папайя считается плодом пальмообразного дерева, относящегося к семейству карликовых. В нынешние дни папайю легко найти в продуктовых магазинах.

Почему у папайи много "имён"?

Другие названия папайи — дынное или хлебное дерево. Таким наименованиям этот тропический фрукт обязан своим уникальным вкусовым свойствам: свежим он напоминает дыню, а приготовленный — выпеченный хлеб за счёт своего запаха.

И каким бы невозможным это не казалось, но дынное дерево вполне способно плодоносить, будучи выращенным в комнатных условиях. Если соблюдать определённые нормы, правила посева и ухода за этим тропическим растением, можно получить неплохой урожай.

Где взять семена и как их подготовить

Максимально удобным способом вырастить папайю является её размножение семенами. Хлебное дерево быстро растёт и отличается скороспелостью, так что при хороших условиях способно приносить плоды уже в первый год после высадки. Срок плодоношения папайи, выращенной в неволе, составляет от трёх до пяти лет, а жизненный срок — около шести.

Процесс получения семян достаточно прост: в магазине необходимо купить спелый плод, желательно без видимых глазу повреждений и дефектов. Плод разрезают и извлекают из него семена. Их необходимое количество колеблется в районе десяти штук, поскольку растение обладает высокой всхожестью. Посевной материал вымывают прохладной водой, помещают во влажный субстрат (песок или мох), накрывают сверху плёнкой и дают им постоять в тёплом месте около двух дней.

Как правильно посеять семена

Лучшим субстратом для произрастания папайи будет слабокислая, богатая органическим веществом почва. Её составляющие могут включать в себя торф, песок, плодородный грунт. Можно использовать земляной субстрат для посадки фикусов, добавив в него в два раза больше песка. Любую из описанных смесей после приготовления надо обеззаразить на водяной бане.

Семена помещают в выкопанные на глубину три-пять сантиметров лунки, поливают водой и накрывают пленкой. Емкость с сеянцами устанавливают на подоконнике с южной стороны. Ежедневно плёнку следует приподнимать и давать семенам проветриться, а также регулярно увлажнять почву с помощью пульверизатора, ни в коем случае не допуская пересыхания.

Как ухаживать за папайей в домашних условиях

Первые всходы появляются спустя семь-десять дней верно выполненной процедуры посадки. Слабые экземпляры следует удалить. Полив должен производиться тёплой отстоенной водой умеренно, но регулярно. Если на улице стоит жара, листья надо каждый день увлажнять с помощью пульверизатора.

Ввиду быстрого роста папайя нуждается в частых пересадках — двух-трёх раз в первый год вполне достаточно.

В качестве подкормки растению подойдут минеральные удобрения, вносимые один раз в две недели. Также можно использовать фосфорно-калийные удобрения, особенно во время цветения.

Оптимальная температура для выращивания папайи — 25 градусов по Цельсию.

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