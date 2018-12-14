Как вырастить киви дома?

Киви на подоконнике: купить зрелый плод, съесть мякоть, а косточки посадить

Киви — вкусный, обладающий массой полезных свойств фрукт, который считается экзотическим, а до нынешних лет — неспособным расти в наших широтах. Однако нынче существуют легкие способы вырастить киви даже у себя на подоконнике.

Подготовка семян киви к посеву

Большинство сортов киви хорошо подходят для роста в домашних условиях. Самыми популярными, дающими хороший урожай, считаются хайвард и бруно.

При выборе плода в магазине необходимо ориентироваться на спелый фрукт, без внешних дефектов и повреждений.

Для получения семечек киви хорошенько вымывают, разрезают пополам и с одной части аккуратно снимают кожицу. Очищенный плод разминают вилкой, предварительно поместив ее в кружку, и заливают теплой водой на десять минут. После этого стакан промывают, таким образом избавляясь от мякоти и оставляя только семена.

Семечки выкладывают на бумагу и оставляют сушиться в теплом, сухом месте примерно на три часа. Затем семена проращивают. Для этого их заворачивают в смоченную водой ткань, помещают на блюдце, накрывают их тарелкой и оставляют в теплом месте на семь дней. В этот период надо следить за тем, чтобы ткань всегда оставалась влажной. В ночное время пленку рекомендуется снимать. Спустя неделю появятся первые ростки.

Грунт для посева

Наилучшим выбором грунта будет смесь из торфяной почвы, перегноя, песка и дерна в разных пропорциях. Можно также купить готовый земляной субстрат в специализированных магазинах.

Высадка семян

На дно горшка обязательно нужно насыпать дренаж. Для этого подойдет керамзит. Укладывать его нужно слоем в четыре сантиметра. Следующим слоем идет грунт. Его разравнивают и на расстоянии пяти сантиметров делают лунки глубиной не более десяти миллиметров.

В каждую ямку кладут по три семечка, это обеспечит их лучшую всхожесть. Ямки засыпают, хорошо поливают теплой водой и накрывают пленкой. Каждый день пленку необходимо приподнимать и насыщать почву водой из пульверизатора.

Горшок лучше всего выбрать длинный, а размещать его — с южной стороны, чтобы растения получали достаточно света и тепла.

Уход за саженцами

Первые всходы обычно появляются в течение недели после высадки семян. Слабые ростки необходимо удалить, а оставшиеся поливать дважды в неделю отстойной водой.

Растениям необходимо дать достаточно просторную площадку для полноценного развития. Для этого их надо прореживать. Лучше всего на начальных этапах, когда ростки можно легко удалить из земли.

После того как сеянцы достигнут в высоту 11 сантиметров, их разделяют по разным емкостям. После полугода развития киви подкармливают компостом, а летом вносят комплексные минеральные удобрения.

Источник фото: commons.wikimedia.org

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