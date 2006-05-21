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Оксана Аникина

Призрак священника охраняет разрушенный храм

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Руины храма в селе Богородское Пензенской области охраняет призрак убитого священника.

Призрак священника охраняет разрушенный храм

От когда-то величественного храма иконы Божьей Матери в селе Богородском осталась лишь полуразрушенная колокольня. Старожилы села до сих пор с грустью вспоминают тот день, когда по приказу советской власти в селе разрушили церковь.

Разогнав всех селян по домам, эмиссары стали снимать главный колокол. Неожиданно он сорвался и, пробив насквозь все каменные этажи, со страшным гулом ударился о землю. Людям тогда показалось, что по всему селу прокатился протяжный стон.

Единственным, кто попытался тогда не допустить святотатства, был пожилой священник. Он отказывался уходить из обители, даже после того, как его начали избивать. Наконец уставшие палачи увели старца на Лысую гору, расположенную поблизости от села, и застрелили.

В разграбленной церкви затем устроили зернохранилище. Однако набожные старушки не переставали втихаря креститься, проходя мимо святого места. А с недавних пор в развалинах храма стали происходить необъяснимые явления.

Их свидетелями стали ученики пензенской школы № 57. Вместе со своим учителем истории Еленой Емельяновой они во время каникул побывали в селе Бородское. Когда дети вошли внутрь заброшенной колокольни, то увидели, что от стен, украшенных фресками, исходило необычное сияние. Но больше их поразило другое: на фотографиях вместо колокольни было черное пятно. Присмотревшись, можно было различить тень человека, на голове которого был монашеский клобук, а в руках посох.

Уже потом местная жительница Мария Сазонова рассказала ребятам печальную историю убитого священника. Она до сих пор хранит пожелтевшее фото с изображением церкви в Богородском, сделанное 80 лет назад. "Он это был, больше некому, — убеждена Сазонова. — Мне бабушка говорила, что расстрелянный священник при ходьбе всегда опирался на палку".

Мария также рассказала, что все, кто фотографировал храм в последнее время, говорили о черном пятне на снимках. Причем с какого бы ракурса ни целились фотографы, черная фигура непременно накрывает собой именно колокольню. Как раз тот ее участок, где находятся светящиеся фрески.

Как отметили в пресс-службе Московской епархии, церковь к таким фактам относится скептически, но вовсе не отрицает их существование. При появлении каких-либо феноменов создаются специальные комиссии, которые подробно изучают все обстоятельства и причины их возникновения.

Большей частью исследуются иконы, которые мироточат. Стоит отметить, что не всегда члены комиссии находят логическое объяснение данному факту. Появление призраков еще ни разу не изучалось. Но доподлинно можно сказать о наличии духовной связи человека с умершими родственниками. Однако появление призрака-священника — довольно необычное явление.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру *
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Темы церковь пензенская область
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