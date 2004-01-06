"Погрузились, как свинец, в великих водах": Библия и Ледовая битва

Обычно история Ледового побоища ассоциируется в нашем сознании с картиной ломающихся льдин и тонущих рыцарей. Однако, исторические источники не содержат подробных сведений о том, что лед проломился под тяжестью закованных в доспехи западных воинов. Лишь 1-я Софийская летопись содержит краткое упоминание о том, что некоторые из крестоносцев утонули: "И били их семь верст по льду до Суболицкого берега, и пало немцев девятьсот, а чуди без числа, а других живыми в плен взяли и привели в Новгород, и третьи утонули в воде" (Ю.Бегунов, Александр Невский, ЖЗЛ, М., 2003).

В начале фильма Эйзенштейна и Прокофьева "Александр Невский" крестоносцы казнят русских младенцев ("Крестоносцы во Пскове"). В конце сражения на Чудском озере злодеи в белых плащах с черными крестами сами гибнут, погружаясь под лед ("Лед треснул"). Эти сюжеты являются одними из самых ярких и запоминающихся и формируют популярные народные стереотипы Ледового побоища.

Захватив Псков, немцы "забрали детей у добрых людей в заложники" (1-я Новгородская летопись). По свидетельству русских летописей, после Ледового побоища Александр Невский спас детей-заложников, обменяв их на пленных рыцарей. Рассказы о сожжении братьями Тевтонского ордена детей в псковских монастырях можно найти в различных списках древнерусской "Повести о Довмонте" и почти во всех русских летописных сводах (В.И.Охотникова, Повесть о Довмонте. Исследование и тексты, Л., 1985). Представление о крестоносцах как о мучителях детей вообще характерно для культур народов Прибалтики — достаточно вспомнить драму Юозаса Грушаса "Геркус Мантас", одноименный фильм Марионаса Гедриса, а также оперу Гедрюса Купрявичюса "Пруссы".

Многочисленные ледовые битвы Тевтонского ордена хорошо известны из исторических источников — военная тактика крестоносцев рекомендовала избирать полем битвы покрытые льдом реки и озера с целью достижения максимальной ударной силы построения клином, которое называли "железной свиньей". Ливонская рифмованная хроника, написанная для поучения братьев-рыцарей ордена, упоминает об опасности оказаться на тонком льду: "Когда Миндовг пришел к Вендену, он понял то, что русские намеренно на лед его затянули" (В.И.Матузова, Е. Л.Назарова. Крестоносцы и Русь. Конец XII в.-1270 г. Тексты, перевод, комментарии. М., 2002). Нет ничего невероятного в том, что 5 апреля 1242 года рыцари могли попасть на участки, где лед был размыт впадавшими в Чудское озеро источниками.

Крестоносцы, избивающие православных младенцев, напоминают библейских слуг египетского фараона и царя Ирода. С христианской символикой связана и легенда об утонувших в Чудском озере врагах Святой Руси. Священное Писание Ветхого Завета рассказывает о том, как фараон приказал египтянам убивать новорожденных детей Израиля:

"Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку" (Исх 1. 22). Но, в конце концов, египетские воины сами утонули в Красном море в наказание за то, что они топили невинных младенцев. Фильм "Александр Невский" может служить яркой иллюстрацией ветхозаветной песни, обращенной к Богу: "Колесницы фараона и войско его ввергнул Ты в море, и избранные военачальники его потонули в Чермном море. Пучины покрыли их; они пошли в глубину как камень… Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море: они погрузились, как свинец, в великих водах… Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил" (Исх 15. 4-10).

"Житие святого князя Александра Невского" проводит параллели между деяниями Александра Невского и пророка Моисея. Перед началом Ледового побоища князь Александр молится: "Помоги мне, Господи, как ты помог в древние времена Моисею…". Возвращаясь с победой во Псков, святой полководец завещал православному народу хранить память о разгроме крестового похода латинян против Руси: "Если забудете об этом, то уподобитесь тем иудеям, которые забыли Бога, освободившего их из египетской неволи Моисеем" (Житие святого Александра Невского, вторая редакция, перевод Ю. Бегунова).

Со спасением народа Божия от египетского рабства сравнивает победу Александра Невского и русских воинов православная церковная служба, написанная в XVI веке:

"Воду пройдя как будто бы посуху, из египетской неволи убежав, израильтянин воскричал: Избавителю Богу нашему поем: достойными похвалами подобает воспеть преславного чудотворца, ум и смысл даруй мне, Христе Боже, так как я воспою, радуясь, память Его. Богомудрый Александр, если тебя и в последние годы новопросвещенная Русская страна породила, то древней чести ты сподобился, дарование чудес достойно восприняв… Радуйся, освободивший град Псков от неверных! Радуйся, римское учение отвергнувший и прелесть их обративший ни во что! Радуйся, заступник Русской земли!" (Служба святому благоверному великому князю Александру Невскому, Ю. Бегунов, Александр Невский, ЖЗЛ, М., 2003).