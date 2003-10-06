"Невроз — показатель нравственного нездоровья, духовно-душевного разлада"

Глава, не вошедшая в основной текст книги "Пастырская помощь душевнобольным"

Что такое невроз? (1)

...Наиболее частыми жалобами у невротиков являются жалобы на тревогу и беспокойство, но почти также распространены подавленность и уныние. Большей частью эти жалобы предъявляются практически одновременно, и установить, какие из них следует считать первичными, невозможно.

Почти у половины больных присутствуют соматические симптомы, а примерно каждый четвертый проявляет чрезмерную озабоченность, связанную с функционированием организма. Некоторые из этих соматических симптомов представляют собой вегетативные проявление тревоги, как правило, на этих и других физических ощущениях так часто концентрируется беспокойство больных, когда они обращаются к врачу. Возможно, иногда пациенты склонны подчеркивать соматические жалобы, полагая, что это будет воспринято более сочувственно, чем жалобы эмоционального плана. Некоторые, очевидно, хотят также заручиться гарантией, что врач тщательно обследует их в поисках соматического заболевания, прежде чем отнести их симптомы к психологическим.

Больные обычно жалуются также на нарушение сна, особенно на трудности с засыпанием и беспокойство ночью. Жалобы на раннее пробуждение наводят на мысль о том, что это состояние может оказаться не неврозом, а начальной стадией депрессивного расстройства. Приблизительно пятая часть пациентов сообщает о наличии обсессивных мыслей и слабых компульсивных побуждений. Отчетливые фобические симптомы встречались реже, хотя слабовыраженные фобии, конечно, очень распространены и среди людей с нормальной психикой. Жалобы на утомляемость и раздражительность также были нередки, во многих случаях они сопровождались трудностями с концентрацией внимания и утратой способности радоваться. В прошлом группировка именно этих симптомов рассматривалась как неврастения.

Наиболее типичны для больных с малыми невротическими расстройствами соматические жалобы, связанные с пищеварительной системой. Кроме того, возможны жалобы на плохой аппетит, тошноту, потерю массы тела или затруднение при глотании, а также на ощущение дискомфорта в левой подвздошной области. Жалобы, связанные с сердечно-сосудистой системой, включают учащенное сердцебиение, прекордиальный дискомфорт и беспокойство в отношении возможного сердечного заболевания. К другим жалобам относят боль в шее, плечах и спине. Головные боли обычно описывают как ощущение сжатия, сдавления, как постоянную тупую или пульсирующую боль.

Широко распространено мнение, что переживания детского возраста играют важную роль в развитии невроза у взрослого человека. Так называемые невротические черты детского возраста выражаются в сосании пальца, кусании ногтей; сюда относятся также детские страхи, странности в отношении пищи, заикание и ночное недержание мочи.

Считается, что этиология невроза включает в себя три компонента. Во-первых, предполагается, что основным симптомом всех неврозов является тревога; другие симптомы вторичны и возникают в результате действия защитных механизмов, которое направлено на уменьшение этой тревоги. Во-вторых, тревога возникает тогда, когда сознательное "Я" не в состоянии справиться, с одной стороны, с давлением психической энергии, исходящей от греховных желаний, а с другой стороны — с требованиями совести. В-третьих, неврозы начинаются в детском возрасте, когда не удается нормально пройти какую-либо из трех постулированных стадий развития.

В этиологии неврозов особое место занимает понятие “невротическое поведение” . Исходя из теоретических предпосылок Эрика Берна, можно предположить, что неудовлетворяемые в течении длительного времени напряжения греховных желаний могут причинить психические затруднения в виде бессонницы, рассеянности, неусидчивости, раздражительности, угрюмости, повышенной чувствительности к шумам, ночных кошмаров, необщительности или ощущения, что о вас все говорят. Наряду с этими симптомами хронического беспокойства, которые время от времени могут появляться у каждого, у некоторых людей наблюдаются симптомы особого рода: истерия, паралич, слепота, потеря речи и множество других отклонений, имитирующих физические заболевания; отдельные люди страдают разными формами навязчивого поведения: они жалуются на постоянные сомнения, неспособность принимать решения, непонятные страхи, которые преследуют их мысли и провоцируют неспособность воздержаться от повторения одних и тех же действий, например, счета, частого мытья рук, воровства (клептомании) или хождения взад-вперед по помещению. Это все ненормальные способы частичного облегчения греховных желаний, если они представлены достаточно сильно, имеют некоторые общие черты. Перечислим их:

1. Все они непригодны; это значит, что все они используют душевные силы таким способом, который не может привести к конечному облегчению напряжения. Душевные силы используются для удовлетворения греховных страстей, и в конечном счете причиняющей индивиду вред или несчастье.

2. Все они расточают душевные силы. Вместо того, чтобы расходоваться под контролем сознательного "Я", душевные силы растрачиваются зря, вопреки всем усилиям "Я" превратить такое поведение. Сознательное "Я" теряет контроль над частью этих душевных сил.

3. Все они происходят от напряжений греховных желаний, долго не находящих удовлетворения, от "неоконченных дел детства".

4. Все они представляют собой замаскированные выражения греховных желаний, так хорошо замаскированные, что в течении всей истории человеческой мысли их подлинная природа не была отчетливо распознана, до открытий, сделанных восемьдесят лет назад.

5. Все они снова и снова используют для замаскированного выражения все те же бесполезные или вредные методы. Это называется "навязчивостью повторения". Кажется, будто индивид вынужден снова и снова переживать одни и те же шаблоны поведения, когда сознательное "Я" теряет контроль.

6. Они происходят обычно от направленной внутрь энергии страстей, которой в действительности для полного удовлетворения требуется внешний объект; во всяком случае, при этом всегда происходит смещение объекта, причем ложным объектом оказывается либо сам индивид, либо что-нибудь, всего лишь тесно связанное с подлинным объектом.

Любое поведение, отличающееся этими признаками, называется невротическим. Невроз, или психоневроз, наступает в тех случаях, когда это поведение становится настолько значительным, что препятствует нормальной жизни и вредит производительности индивида, его самочувствию и способности общаться с другими людьми или их любить. Итак, невроз — это медицинский диагноз болезни, возникающей из повторных ошибочных попыток удовлетворить напряжение греховных желаний невыгодными способами, расточающими душевные силы, происходящими от неоконченных дел детства, выражающими напряжение желаний в замаскированной, а не в прямой форме, использующими снова и снова одни и те же шаблоны.

Нормальное поведение состоит в эффективном использовании душевных сил способом, подходящим к данной ситуации для удовлетворения тех или иных желаний, направленных на соответствующие им объекты окружающей действительности. Примерами этого служат планирование своего финансового обеспечения, воспитание здоровых детей или покорение природы. Невротическое поведение расходует душевные силы бессмысленно и расточительно, чтобы удовлетворить страстные желания путем старых шаблонов поведения, направленных на замещающие, а не на подлинные объекты или на самого индивида. Примерами служат азартные игры, чрезмерные заботы о кишечнике, диете и внешнем виде, беспорядочная половая жизнь и навязчивое стремление "побеждать" лиц противоположного пола, страсть к накоплению имущества и предметов, не имеющих практической и эстетической ценности, курение, пьянство. Как видно из этих примеров, невротическое поведение в мягкой форме оказывается в ряде случаев безвредным, социально неопасным и нормальным; лишь в тех случаях, когда оно становится вредным для индивида или для окружающих, оно называется неврозом или аналогичным медицинским термином.

Для целостного понимания истоков невротических нарушений (как, впрочем, и других болезней) необходимо подняться на самый высокий личностный уровень и рассматривать эту патологию с позиции духовного начала, с позиции Православного вероучения и Святоотеческих писаний. И тогда во многих случаях будет обнаружен корень страдания — духовная слепота, игнорирование духовных потребностей, безбожие. Святитель Феофан Затворник указывает на то, что “естественное отношение составных частей человека должно быть, по закону подчинения меньшего большему, слабейшего сильнейшему, таково тело должно подчиняться душе, душа духу, а дух же по свойству своему должен быть погружен в Бога. В Боге должен пребывать человек всем своим существом и сознанием. При сем сила духа над душою зависит от соприсущего ему Божества, сила души над телом от обладающего ею духа. По отпадении от Бога произошло, и должно было произойти, смятение во всем составе человека: дух, отделившись от Бога, потерял свою силу и подчинился душе, душа, не возвышаемая духом, подчинилась телу. Человек всем существом своим и сознанием погряз в чувственности” . Таким образом, невроз имеет, в первую очередь, духовную , а уже затем — психофизиологическую природу.

Глубокий невроз — показатель нравственного нездоровья, духовно-душевного разлада. Формы его различны: неврастения (уныние, “плач души” или раздражительность, нетерпимость); истерия, которая тесно связана с грехами гордыни и тщеславия; невротические навязчивости (“умственная жвачка”, склонность к излишней рационализации). Грех, как корень всякого зла, близок к невротическим расстройствам. Совершаясь в глубине человеческого духа, он возбуждает страсти, дезорганизует волю, выводит из-под контроля сознания эмоции и воображение (об этом подробно пишет преосвященный Феофан Затворник в своих творениях). Грех определяет соответствующую духовную почву для возникновения невроза. В дальнейшем развитие невротических проявлений может зависеть от особенностей характера, условий жизни и воспитания, нейрофизиологических предпосылок, а также различных стрессов и других обстоятельств, многие из которых остаются неизвестными. Все в одну схему не уложить. Жизнь гораздо сложнее. У одного человека формируется невроз, а у другого реакция ограничивается сильным потрясением, но болезни не возникает. Глубинная сущность неврозов — тайна, известная только Господу.

Со времен наших прародителей человеческая природа повреждена грехом. Посему человек, страдающий неврозом, не лучше и не хуже остальных. Невроз — лишь частный случай последствия греха.

“Хочу поделиться своим психотерапевтическим опытом,

— пишет православный врач-психотерапевт Д.А. Авдеев. — На практике мне не приходилось наблюдать случаи выраженных неврозов или невротических развитий личности у людей, живущих благочестивой христианской жизнью. Среди православных иногда встречаются больные эндогенной психотической патологией. Но эти заболевания, как известно, не принадлежат к группе приобретенных и развиваются по другим механизмам. Чаще всего ко мне на прием приходят неверующие; либо те, кто не ведает истинного Бога (иноверцы, неоязычники). Немало и тех, кто находится в поисках истины. Именно поэтому на психотерапевта возлагается большая ответственность как на врача и человека. Его задача — помочь пациенту, стесненному болезнями и конфликтами, неурядицами и потерями. Для врача, посвятившего себя психотерапии, важно иметь собственные духовные ценности, которые бы определяли его работу с пациентами. Без собственной (я добавляю — православной) духовной платформы он не сумеет различить ситуационные (психосоциальные) и биологические причины заболеваний от экзистенциальных, мировоззренческих. Если же на приеме оказывается человек, душа которого хочет обрести Господа, но мечется в неведении, православный психотерапевт должен помочь ему в этом.

Врач не может подменить собой священника. Он лишь предшествует ему. Доктор иногда представляет собой “заслон” для того, чтобы пациент не впал в еще большие искушения и грехи (алкоголь, блуд, самоубийство).

Однако ныне среди психиатров и психотерапевтов верующих — меньшинство. В этом, на мой взгляд, одна из причин низкой эффективности помощи при неврозах. Психотерапия насчитывает сегодня порядка 1000 психокоррекционных техник, пытаясь постоянно меняющимся образом помочь мятущейся душе. Но количеством качества не подменить. Истинное излечение от душевной скорби может произойти только через покаяние, что требует духовных усилий и непривычно для немалой части наших современников (в том числе и врачей). Духовные корни есть у всякой болезни, но распознать их подчас бывает невозможно.

Невроз выделяется из числа остальных психических и соматических заболеваний тем, что является своего рода чутким нравственным барометром. Его связь с духовнойсферой очевидна. И возникновение этого недуга, вследствие душевных терзаний и угрызений совести, может быть стремительным.

Сложности, связанные с поиском причин возникновения неврозов, обусловлены тем, что большинство ученых и практиков пыталось и пытается решить эту сложную проблему самостоятельно, без помощи Божией, без веры. Духовность человека (пациента) либо подменяется образованностью, эрудицией, либо совсем не принимается во внимание, отрицается. Деятельность подобного рода исследователей сравнима с бегом по кругу. Истинных плодов такие труды не принесут. Кстати сказать, многие последствия духовного повреждения у человека, страдающего неврозом, обнаружены, на мой взгляд, верно. Я уже упомянул о патологии процесса самопознания, “невротическом” строе мышления и особенностях эмоциональной сферы. Однако прежде эти же качества расстроились на духовном уровне, а уже затем как бы отразились в душевной жизни индивидуума. Причем все сказанное выше относится не только к неврозам, но и к широкой группе нарушений, составляющих так называемую “малую” психиатрию (акцентуации характера, приобретенные психопатии и др.).

Хотелось бы, чтобы среди ученых, в том числе медиков и психологов, было больше верующих православных людей”.

Ко всем невротическим расстройствам применимы приведенные далее принципы. Комплекс лечебных мероприятий состоит из трех частей: лечение, направленное на облегчение симптомов; действия, предпринятые для решения проблем; меры, направленные на улучшение взаимоотношений пасомого с Богом и с ближними.

При слабовыраженных симптомах эффективны поддерживающие беседы.

При появлении невротической тревоги нет необходимости добиваться полного купирования; в определенной степени она может побудить пасомого внести изменения в свою жизнь.

Однако, с сожалению, “невротик не разрешает экзистенциальные проблемы, а вытесняет их, выстраивая систему невротической защиты: бредовых фикций и больных иллюзий. У него не реализовываются и ложно сублимируются многие творческие потенции, что тоже искажает характер человека. Самополагание невротика исходит не из личностного центра, а на фиктивной основе утверждает нечто частичное, периферийное: приписывание себе несуществующих качеств, навязчивость, страхи, тревоги по поводу иллюзорных опасностей и нежелание видеть опасности реальные. У душевнобольного искажаются отношения с бытием, космосом, вещами. Он принимает второстепенные признаки предмета за сущностные, или наделяет предмет несуществующими качествами. Болезнь в данном случае, означает жизнь в иллюзорном мире. Таким образом, невроз — это такая попытка избежать угрозы небытия (содержащуюся во всякой экзистенциальной проблеме), которая ведет к отрицанию самого бытия.

При любой возможности решать свои проблемы должен сам пасомый, а не другие лица, хотя и следует поощрять родственников при случае содействовать ему. Однако если проблемы оказываются непреодолимыми или затяжными, может понадобиться активная пастырская помощь.

Нужно побуждать пасомого к участию в выявлении возникающих проблем, к рассмотрению вопроса о том, что можно сделать для решения каждой из них и в каком порядке их следует преодолевать. Таким образом он будет лучше подготовлен к тому, чтобы самостоятельно справляться с трудностями в будущем. Если проблемы невозможно решить, пасомому следует примириться с ними.

Как правило, у пасомых с малыми невротическими расстройствами проблемы носят всего лишь временный характер, однако у некоторых социальные трудности могут затянуться. Нередко им недостает друзей, которым они могли бы довериться, или какого-нибудь доставляющего удовлетворение занятия. Таким людям пастырь может помочь включиться в активную приходскую или монастырскую жизнь, связанную с ответственностью и умением самостоятельно принимать решения.

У части пасомых с хроническими неврозами отсутствие социальных контактов является результатом давнишних трудностей в социальных отношениях; таким людям можно помочь, воспользовавшись одним из существующих в современной психотерапии методов.

Игумен ЕВМЕНИЙ