Американский теолог обвинил христиан, "молящихся за Украину", в лицемерии

Американцы, позиционирующие себя как религиозная нация часто в последнее время стали употреблять фразу "Молитесь за Украину”.

По мнению эксперта в области теологии Лоуренса М. Вэнса, используя "это клише", эту "благочестивую банальность" как дань навязанному властями страны мейнстриму, большинство людей вообще не понимают, что они имеют в виду — слишком далеки их интересы от политики.

"Я полагаю, что это должно означать, что мы должны молиться за народ Украины, который страдает из-за неоправданного российского вторжения в их страну, — рассуждает Вэнс в статье, опубликованной на портале LewRockwell. com. — Но всё не так просто. Ведь этот призыв основан на ложном и злом представлении о том, что Украина — это хорошо, а Россия — плохо".

Директор Института Фрэнсиса Уэйленда (штат Вашингтон) предлагает порассуждать на тему:

если американские солдаты — герои, потому что выполняют приказы своего правительства, то почему российские солдаты, делающие ровно то же самое, не герои?

Однобокая христианская любовь…

Профессор Вэнс в своей статье затрагивает и ещё одну важную тему — выборочность "христианской любви" по-американски:

Почему никто и никогда не предлагал молиться за русских в Донбассе, которые живут под обстрелами девятый год? Где были христиане, когда солдаты армии США убивали миллионы вьетнамцев, лаосцев и камбоджийцев во Вьетнаме? И почему не молятся о страдающих из-за эмбарго США кубинцев? Сколько христиан переживают за афганских вдов и сирот, потерявших кормильцев за 20 лет американского присутствия в Афганистане? Или за иракцев, убитых и искалеченных во время оккупации Штатами Ирака?

Совет христианам

Учитывая всё вышесказанное, Лоуренс Вэнс подчёркивает: поддерживать молитвой народ, которому сейчас трудно, это правильно, но надо не смешивать веру и политику:

"Конечно, молитесь за Украину. Но молитесь за мирных жителей всего мира, которые получают бомбы и пули от любой армии", — призывает теолог, особо подчеркивая, что американским христианам ещё и грехи своих политиков и производителей оружия замаливать нужно, потому что "старые добрые США" стали "торговцами смертью".

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