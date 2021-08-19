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Автор Ирина Гусакова

Преображение Господне: как отметить праздник правильно

Религия

Сегодня православные россияне отмечают Преображение Господне (иногда в народе этот праздник называют Яблочный Спас). Это очень древний христианский праздник. В его основе лежит евангельское событие — о Преображении Иисуса Христа.

Церковь пост

Иисус поднялся на гору для молитвы с тремя учениками — Петром, Иаковом, Иоанном. Там во время молитвы Он "преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет" (Мф. 17:2). Можно сказать, что у апостолов на краткий миг открылись глаза и они увидели божественное сияние Иисуса Христа, которое обычно люди по своей греховности видеть не могут.

Вместе с Ним апостолы увидели пророков Илью и Моисея, которые с Ним беседовали о Его грядущих страданиях. Но Петр сказал: "Господи, как нам хорошо здесь быть. Может быть, построим три шатра и останемся тут навсегда".

В Евангелии подчеркнуто, что он был как бы в беспамятстве, когда это сказал. Сразу после этого апостолы услышали голос Божий: Это есть Мой Сын Возлюбленный, с Ним Мое благоволение.

Все это, наверное, продолжалось считанные секунды, но апостолам показалось вечностью.

Когда все кончилось и они спускались с горы, Иисус Христос запретил им рассказывать до момента своего Воскресения об этом. Это событие христиане и отмечают как праздник Преображения Господня.

Церковь и карантин

Как правильно отмечать праздник

Как отмечает профессор церковной истории и религиоведения ПСТГУ Александр Дворкин, праздник отмечают в храме посещением литургии, исповедью и причастием. Преображение приходится на Успенский пост.

"Это строгий пост. Но в этот праздник как раз пост ослабляется, позволяется есть рыбу. Но это для тех, кто постится, кто ведет церковный образ жизни. Также в этот праздник совершается освящение плодов. Изначально освящался виноград. Ведь его собирали для производства вина.

Вино в древности было чрезвычайно важным продуктом питания, в котором есть и микроэлементы, и минералы, и витамины. Соки сохранять было невозможно, а вода была не очень чистой. Вино использовали и как дезинфицирующую жидкость, добавляли немного в воду, чтобы она была пригодна для питья. Кроме того, вино применялось в медицине: им омывали раны. И, конечно, вино использовалось в Церкви для Евхаристии, оно преображалось в кровь Христову", — поясняет эксперт.

Когда христианство пришло в наши северные земли, где виноград не растет, то стали освящать яблоки и другие плоды, которые поспевали. Отсюда и появилось название праздника — Яблочный Спас.

Почему до Спаса нельзя есть яблоки

Православные христиане в России до этого дня воздерживаются от потребления яблок (а в южных странах — от потребления винограда). Это проявление постной дисциплины. Люди ждут благословения нового урожая, чтобы вкушать уже то, что освящено церковью.

Впоследствии относительно этого правила возникло много разных суеверий, но их не стоит принимать во внимание.

После празднования Преображения Господня начинается интенсивная подготовка к другому великому празднику (и последнему празднику церковного года, который заканчивается 13 сентября) — Успению Пресвятой Богородицы, которое Церковь отмечает 29 августа.

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Темы яблочный спас александр дворкин церковные праздники
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