Главный пасхальный сувенир

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Никто из нас уже не может представить себе пасхальное празднество без веселой радуги ярко раскрашенных яиц. Их освящают в храмах, ими разговляются после долгого Поста, ими обмениваются со словами "Христос воскресе", дарят в качестве сувениров, и даже используют в веселых народных играх. Можно увидеть пасхальные яйца разных цветов, но традиционным считается красное.

По преданию впервые красное яйцо поднесла императору Тивериану святая равноапостольная Мария Магдалина, когда проповедовала о Христовом Воскресении. Император, слушая ее, не в силах был поверить, что Сын Божий на третий день мог воскреснуть из мертвых, — это так же невозможно, говорил он, как белое яйцо не может само по себе сделаться красным. Тогда святая Мария Магдалина преподнесла белое яйцо императору — и чудо совершилось у него на глазах…

Красное пасхальное яйцо имеет особую символику. В Греции красный — цвет скорби, потому окрашенное в этот цвет яйцо символизирует гробницу Господа Иисуса Христа, а разбивание яйца — открытие гробницы силой Воскресения Христова.

Традиция окрашивания яиц на самом деле — очень древняя, этому искусству более четырех тысяч лет, и зародилось оно на Среднем Востоке, так как считается, что в языческих праздниках Китая, Египта и Персии часто употреблялись яйца птиц — существ, благодаря полету особо приближающихся к богам.

И в пасхальных традициях, связанных с яйцами птиц, нередко проявляются причудливые связи с языческими мотивами — так, например, на острове Тринидад в Атлантическом океане яичный белок вливают в воду для предсказания будущего — этакое пасхальное гадание.

А во многих европейских странах, особенно в Германии, популярен кролик, приносящий пасхальные яйца — по легенде яйца продолжал нести кролик, в которого богиня весны Эстра превратила птицу. Впрочем, это лишь сказка, и другое объяснение столь необычного для кролика занятия — приносить людям яйца на Пасху, находят довольно в простом факте — дети, пасхальным утром отправляющиеся в курятник, нередко неподалеку находили кроликов.

С пасхальными яйцами связано много выдумки, веселых фантазий, разнообразных игр. Например, в Англии, в Ланкашире на пасхальных гуляньях проводятся "яичные бега": с холма скатывают отоваренные вкрутую яйца, и тот, чье яйцо первым достигнет подножья — побеждает.

У нас, в России, игры с пасхальными яйцами были распространены повсеместно. В одной из них, например, играющий ставил "яйцо на кон", то есть выкладывал на землю, где крашеные яички выстраивались с промежутками в четыре-пять вершков. Шагах примерно в ста от середины кона отмечали место, откуда игроки катили мяч, сделанный из льняных хлопьев или ваты, обшитый тряпицею (вершка три в диаметре). Вышибленное яйцо считалось выигранным.

На Украине украшенные яйца называются писанками, их преподносят друг другу на праздник в подарок. Причем люди пожилые получают писанки темного цвета со сложными рисунками как символ долгой прожитой жизни, богатой событиями, а вот детям дарят яйца белые — так как их жизнь еще впереди.

И, конечно же, во многих странах пасхальные яйца являются украшением праздничного стола. Например, в Хорватии на Пасху пекут pogaca — булку с крашеными яйцами, также и в Италии выпечку украшают яйцами прямо в скорлупе.

Сегодня, готовясь к празднику Светлого Христова Воскресения, мы вполне можем воспользоваться и старинным, и современным опытом разнообразной окраски главных съедобных пасхальных сувениров. Например, раньше для придачи яичной скорлупе золотистого цвета яйца окрашивали в отваре шафрана. Интересные яички получались, когда их обертывали разноцветными красящимися нитями, словно бы заключали в пестрый кокон, и так варили — готовые — они казались как будто бы мраморными, с разноцветными прожилками. Иногда яйца перед варкой обертывали в кусочки разноцветной материи для придания соответствующего цвета.

Повсеместно пасхальные яйца красят отваром луковой шелухи. Если горячие, только что вынутые из луковой воды, окрашенные яйца обмазать подсолнечным маслом, они, остынув, приобретут, хоть и слабый, но очень красивый блеск.

Яйца, окрашенные в шелухе, можно сделать интересней, если перед тем, как опускать их в воду, привязать к ним маленькие листочки с кустов и деревьев. Отпечатавшись на бордовой поверхности, листочек оживит наше яичко, наш маленький пасхальный подарок.

Детям можно посоветовать взять картинки из старых журналов, открыток, календариков и прочее. Тут важно, чтобы они были напечатаны на тонкой бумаге. Приглядеть понравившийся рисунок, который хорошо смотрелся бы на пасхальном яичке. Он должен быть небольшим, иначе его трудно будет ровно, гладко приклеить к яйцу. Но если это получится — яйцо, которое предварительно можно окрасить или луковой шелухой, или пищевыми красками, приобретет праздничный вид.

Или же ребенок может вырезать из скотча любые маленькие фигурки и наклеить их на яйца, перед тем как окрасить их в однотонный цвет. Потом, когда яйца остынут после варки или высохнут после окраски, снять скотч пинцетом. Получится белый рисунок на цветном фоне.

Мастерицам, умеющим вязать крючком, ничего не стоит связать "чехольчик" для пасхального яичка — сеточку-мешочек по размеру яичка, вложить в нее яйцо и затянуть "на полюсе" шнурочком. Когда будет нужно вы, развязав шнурок, легко освободите яйцо от "наряда". Работу начинайте с донышка — замыкайте в колечко цепочку воздушных петель (четыре-шесть петель). Затем, как при вывязывании круга, выполняйте ряд столбиков без накида, вводя крючком в колечко. Последний ряд лучше связать каким-то легким ажуром, чтобы, пропустив в его отверстия шнурок или ленточку, можно было стянуть край.

Даже в украшение обычного яйца можно вложить частичку доброй души и много творческой фантазии, чтобы получился настоящий маленький пасхальный подарок, который так радостно будет вручить другу, произнося при этом чудесные святые слова: Христос Воскресе!

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