Матрона Московская: Я услышу всех

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В Москве есть много святых, у мощей которых можно помолиться. Но почему ни к кому другому нет такой очереди, как к блаженной Матроне? Да потому, что эти тысячи человек действительно получают помощь! Матрона имела дар огромной любви к людям. К ней и при жизни приходили очень многие со своими бедами и болезнями, и за всех она молилась перед Богом. И сейчас верующие надеются на помощь Матроны, по ее же обещанию: "Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам" — и получают обещанное.

Фото: pokrov-monastir.ru

В 1881 году в селе Себино Тульской области родилась девочка, четвертый ребенок в семье благочестивых крестьян Дмитрия и Натальи. Еще во время беременности Наталья видела сон, где ей на руку села слепая белая птица с человеческим лицом. И у родившейся девочки совсем не было глаз — глазные впадины закрывались плотно сомкнутыми веками. Но мать любила дочку и считала тот сон знаком от Бога. Священное Писание говорит, что некоторых святых Бог, предвидя их добрую волю, избирает на служение еще до рождения: "Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя" (Иер. 1:5).

Еще одно знамение было при крещении Матроны: окружающие увидели над ней столб благоухающего дыма. "Я много крестил, но такое вижу в первый раз, и этот младенец будет свят", — сказал священник Василий, человек, очень уважаемый за праведную жизнь.

Матрона была особенным младенцем. Она не брала материнскую грудь в среду и пятницу — постные дни, — а по ночам пробиралась в угол с иконами, как-то снимала их и играла с ними. А вот с детьми Матроне играть не пришлось: они издевались над ней, били крапивой, зная, что она не видит обидчика, или сажали в яму, чтобы посмотреть, как она наощупь выберется оттуда. Несмотря на это, Матрона не замкнулась в себе и не потеряла любви к людям.

Родители Матроны любили бывать в церкви, и девочка с радостью ходила с ними. Она хорошо знала церковную службу и часто на ней подпевала вслух. Когда она подросла, то стала ходить в храм сама.

Уже с семи-восьми лет она стала утешать страдающих людей добрыми словами и вымаливать у Бога исцеление больным. К ней стали идти люди, приезжали даже из других областей, привозили лежачих больных, которых она ставила на ноги. Благодарные посетители оставляли ей подарки. Так из обузы она стала кормилицей семьи.

Девочка предвидела и разные несчастные случаи и предостерегала от них людей. Однажды Матрона сказала матери: "Я сейчас уйду, а завтра будет пожар, но ты не сгоришь". Утром начался пожар, чуть ли не вся деревня сгорела, а дом матери остался цел.

А еще она видела человеческие грехи и мысли. Однажды в праздник отец не смог пойти в церковь. Дома он читал молитвы. Матрона тоже была дома. Мать же, находясь в храме, думала и волновалась, что муж не пошел на службу. Когда Наталья пришла домой, Матрона говорит ей: "Ты, мама, в храме не была". "Как не была? Я только что пришла и вот раздеваюсь!" — "Вот отец был в храме, а тебя там не было". Вместо телесного зрения Бог дал ей духовное, которым она видела, что происходит в душе у человека.

Когда Матрона подросла, одна добрая девушка Лидия, дочь помещика, стала брать ее с собой в путешествия. Матрона побывала в Киево-Печерской Лавре, Троице-Сергиевой Лавре, Петербурге и других местах. Известна ее встреча со св. Иоанном Кронштадтским. После окончания богослужения в Андреевском соборе он попросил всех расступиться — а отца Иоанна всегда окружали тысячи людей — подозвал 14-летнюю Матрону и произнес: "Матронушка, иди-иди ко мне. Вот идет моя смена — восьмой столп России". Окружающие тогда не поняли значения этих слов, а отец Иоанн предсказал ее служение людям в годы гонений на Церковь.

В 16 лет у Матроны отнялись ноги. Сама Матрона объясняла это так. Она шла по храму и знала, что к ней подойдет женщина, которая до конца жизни отнимет у нее возможность ходить. "Я не избегала этого — такова была воля Божия". Она терпеливо несла и этот крест, как прежде несла крест слепоты.

Для церкви Успения Божией Матери по просьбе Матроны написали икону "Взыскание погибших". Художнику, которому сельчане заказали икону, Матрона велела исповедаться и причаститься Святых Христовых Тайн. Художник так и сделал и приступилкработе. Прошломноговремени, ноунегоничегонеполучалось. "Иди, раскайся в своих грехах", — сказала ему Матрона. Она знала, что остался еще один грех, который он не исповедал. Он снова пошел к священнику, а у Матроны попросил прощения за то, что не выполнил ее просьбу об исповеди. "Иди, теперь ты напишешь икону Царицы Небесной", — ответила она ему. Эта икона стала главной святыней села. Перед ней молились во время засухи — и не успевал оканчиваться молебен, как начинался дождь.

Матрона вообще очень любила иконы — и их было много в тех домах, где она жила. "Я в вашей церкви все иконы знаю, какая где стоит", — говорила она потом одной женщине из храма Ризоположения в Москве. Удивительно, что у нее было представление об окружающем мире, как у зрячих людей. "Мне Бог однажды открыл глаза и показал мир и творение Свое. И солнышко видела, и звезды на небе, и все, что на земле, красоту земную: горы, реки, травку зеленую, цветы, птичек…", — сказала она однажды на сочувственные слова хорошей знакомой Веры Ждановой.

Но вот еще более удивительное воспоминание Веры Васильевны: "Матушка была совершенно неграмотная, а все знала. В 1946 году я должна была защищать дипломный проект в архитектурном институте. Мой руководитель неизвестно за что решил "завалить" мой диплом. Я пришла домой вся в слезах: отец в тюрьме, помочь некому, мама на моем иждивении, одна надежда была — защититься и работать. Матушка выслушала меня и говорит: "Ничего, ничего, защитишься! …Поедем мы с тобой в Италию, во Флоренцию, в Рим, посмотрим творения великих мастеров".

И начала перечислять улицы, здания! "Вот палаццо Питти, вот другой дворец с арками, сделай так же, как и там — три нижних этажа здания крупной кладкой и две арки въезда". Я была потрясена ее ведением. Утром прибежала в институт, наложила кальку на проект и коричневой тушью сделала все исправления. В десять часов прибыла комиссия. Посмотрели мой проект и говорят: "А что, ведь проект получился, отлично выглядит — защищайтесь!"

Однажды к Матроне на Пасхальной седмице пришли женщины. Одной она дала просфору, другой — воду, третьей — красное яйцо и сказала, чтобы она это яйцо съела. Женщина разбила яйцо, а там — мышь. "Что, гадко мыша-то есть?" — "Матронушка, ну как же есть-то его?" — "А как же ты людям продавала молоко, тем паче сиротам, вдовам, бедным, у которых нет коровы? Мышь была в молоке, ты ее вытаскивала, а молоко давала людям" — "Матронушка, да ведь они не видели мышь-то и не знали, я ж ее выбрасывала оттуда". — "А Бог-то знает, что ты молоко от мыша продавала!"

К Матроне приходило много больных. Один не ходячий мужчина приполз из соседнего села — а ушел на своих ногах. Другого парализованного мужчину привезла его сестра — сам он к Матроне относился скептически. "Ну что, говорил твой брат, что я ничего не могу, а сам сделался, как плеть", — сказала матрона сестре больного, хотя самого больного еще не видела. "Веди его ко мне, помогу". По ее молитвам он на следующее утро проснулся здоровым. "Благодари сестру, ее вера тебя исцелила", — сказала она мужчине.

Помощь, которую оказывала Матрона, не имела ничего общего с экстрасенсорикой или народным целительством. Наоборот, она предостерегала от такого: "Для того, кто вошел добровольно в союз с силой зла, занялся чародейством, выхода нет. Нельзя обращаться к бабкам, они одно вылечат, а душе повредят". Так называемые "народные целители" и прочие оккультисты, которые имеют контакт со злыми духовными силами, ненавидели Матрону — ведь ее помощь была совершенно другая, христианская. Прежде всего Матрона молилась Богу за приходившего человека. Она просила для него исцеления. Иногда читала молитвы над водой и потом давала ее человеку пить или окропляла его. Но это не были какие-то специальные слова, которые якобы должны магически подействовать на воду, что практикуют оккультисты. Это было обычное обращение верующей души к Богу с просьбой вылечить больного с помощью этой воды.

Вообще, все поучения Матроны были в духе христианского учения: "Защищайтесь крестом, молитвою, святой водой, причащением частым… Перед иконами пусть горят лампады". "Не обращай на сон внимания, сны бывают от лукавого — расстроить человека, опутать мыслями". "Если вам что-нибудь будут неприятное или обидное говорить старые, больные или кто из ума выжил, то не слушайте, а просто им помогите . Помогать больным нужно со всем усердием, и прощать им надо, что бы они ни сказали и ни сделали". "Зачем осуждать других людей? Думай о себе почаще. Каждая овечка будет подвешена за свой хвостик. Что тебе до других хвостиков?". "Вам, девицам, Бог все простит, если будете преданы Богу. Кто себя обрекает не выходить замуж, та должна держаться до конца. Господь за это венец даст". "Если идете к священнику за советом, молитесь, чтобы Господь умудрил его дать правильный совет". Она старалась направить человека не к себе, а в Церковь, к Богу.

Еще в раннем возрасте Матрона предсказывала, что наступит революция, что "будут грабить, разорять храмы и всех подряд гнать". Помещику, отцу ее благодетельницы Лидии, она советовала все продать и уехать заграницу. К сожалению, он не послушался доброго совета, и его имение разграбили.

После революции два ее брата вступили в партию. Присутствие в их доме Матроны, принимавшей посетителей и призывавшей хранить православную веру, грозило репрессиями. Жалея их и престарелых родителей, в 1925 году она перебирается в Москву.

Москва тогда была городом, где было много духовно искалеченных, отпавших от веры людей. Тем не менее Москву Матрона очень любила, говорила, что "это святой город, сердце России". Там она и продолжила свое служение еще около 30 лет, приводя многих людей к Богу.

Никакого жилья в Москве у Матроны не было. Она жила по родным и знакомым, без прописки, часто в очень тяжелых условиях. Сначала ее приютила семья священника Василия, где всем управляла его грозная жена Пелагея, которая даже раздавала своим родственникам те приношения, которые дарили Матроне благодарные исцеленные больные. Сама же Матрона без разрешения Пелагеи не могла ни есть, ни пить. Она смиренно терпела и этот крест, как и предыдущие.

Затем блаженная жила в Сокольниках. Так об этом рассказывает в воспоминаниях Зинаида Жданова: "Я приехала в Сокольники, где матушка часто жила в маленьком фанерном домике, отданном ей на время. Была глубокая осень. Я вошла в домик, а в домике — густой, сырой и промозглый пар, топится железная печка-буржуйка. Я подошла к матушке, а она лежит на кровати лицом к стене, повернуться ко мне не может, волосы примерзли к стене, еле отодрали. Я в ужасе сказала: "Матушка, да как же это? Ведь вы же знаете, что мы живем вдвоем с мамой, брат на фронте, отец в тюрьме и что с ним — неизвестно, а у нас — две комнаты в теплом доме, сорок восемь квадратных метров, отдельный вход; почему же вы не попросились к нам?" Матушка тяжело вздохнула и сказала: "Бог не велел, чтобы вы потом не пожалели"".

Позже Матрона жила в Вишняковском переулке (в подвале у племянницы), у Никитских ворот, в Петровско-Разумовском, гостила у племянника в Сергиевом Посаде (Загорске), в Царицыно, семь лет, с 1942 по 1949 год, прожила на Арбате, в Староконюшенном переулке, у Веры и Зинаиды Ждановых. В этой комнате три угла сверху донизу занимали иконы, перед иконами горели лампады.

Много раз Матрону хотели арестовать. Были арестованы многие из ее близких. Зинаида Жданова была осуждена как участница церковно-монархической группы. Чтобы не подводить людей, ее приютивших, Матрона жила без прописки и часто переезжала. Она предвидела неприятности и обычно просила ее увезти как раз накануне того для, как приходил полицейский. Удивительно, как ей удавалось много лет избегать репрессий. Это можно объяснить только Божьей помощью.

Однажды пришел милиционер забирать Матрону, а она ему говорит: "Иди, иди скорей, у тебя несчастье в доме! А слепая от тебя никуда не денется, я сижу на постели, никуда не хожу". Он поехал домой, а там жена обгорела от керогаза. Но он успел довезти ее до больницы. На следующий день сослуживцы его спрашивают: "Ну что, слепую забрал?" — "Слепую я забирать никогда не буду. Если б слепая мне не сказала, я б жену потерял, а так я ее все-таки в больницу успел отвезти".

Внешне ее жизнь проходила так: днем — прием людей, ночью — молитва. Она никогда не спала всю ночь — иногда просто слегка дремала, лежа на боку и подложив под голову кулак. В день блаженная принимала до сорока человек. Она никому не отказывала в помощи, и помогала она бескорыстно, ни с кого ничего не брала. Молитвы она читала самые обычные: "Отче наш", "Да воскреснет Бог", "Живый в помощи Вышняго","ГосподиВседержителю, Божесиливсякияплоти"(изправославного молитвослова). Матронушка подчеркивала, что помогает не она, а Бог по ее молитвам. От приходящих требовала веры в Бога и прекращения греховной жизни. Просила носить нательный крест, не пропускать воскресные службы в Церкви, часто исповедоваться и причащаться Святых Христовых Тайн.

Люди приходили со своими бедами: неизлечимые болезни, пропажи и кражи, уход супруга из семьи, потеря работы и несчастная любовь. Матушка давала советы краткие, но по существу. Одними из самых тяжелых посетителей были бесноватые, которых приводили родственники. Однажды по настойчивой просьбе жены свою дочь, которая была одержима припадками и даже по-собачьи лаяла, привез неверующий генерал. После визита к Матроне девушка совершенно исцелилась.

"Матушка Матрона всю жизнь боролась за каждую приходящую к ней душу, — вспоминает Зинаида Жданова, — и одерживала победу. Она никогда не сетовала, не жаловалась на трудности своего подвига. Не могу себе простить, что ни разу не пожалела матушку, хотя и видела, как ей было трудно, как она болела за каждого из нас. Свет тех дней согревает до сих пор. В доме перед образами теплились лампады, любовь матушки и ее тишина окутывали душу. В доме были святость, покой, благодатное тепло. Шла война, а мы жили как на небе".

Войну Матрона тоже предсказала: "Вот сейчас вы все ругаетесь, делите, а ведь война вот-вот начнется. Конечно, народу много погибнет, но наш русский народ победит". Она молилась за ушедших на фронт воинов.

У Матроны было доброе, светлое лицо, ласковый голос. Она не была строгой, была терпима к человеческим немощам, сострадательна, тепла, участлива, всегда радостна, никогда не жаловалась на свои болезни и страдания. Давала конкретный совет, как поступить в той или иной ситуации, но без учительского тона.

Зинаида Жданова пишет:

"Кто такая была Матронушка? Матушка была воплощенный Ангел-воитель, будто меч огненный был в ее руках для борьбы со злой силой. Она лечила молитвой, водой. Она была маленькая, как ребенок, все время полулежала на боку, на кулачке. Так и спала, по-настоящему никогда не ложилась. Когда принимала людей, садилась, скрестив ножки, две ручки вытянуты прямо над головой пришедшего в воздухе, наложит пальчики на голову стоящего перед ней на коленях человека, перекрестит, скажет главное, что надобно его душе, помолится. …Каждый день прожитой ею жизни — поток скорбей и печалей приходящих людей. Помощь больным, утешение и исцеление их. Исцелений по ее молитвам было много. Возьмет двумя руками голову плачущего, пожалеет, согреет святостью своей, и человек уходит окрыленный. А она, обессиленная, только вздыхает и молится ночи напролет".

Непрестанная молитва помогала блаженной Матроне нести крест служения людям. Молясь за каждого, скорбя о каждом, блаженная так уставала, что к концу дня не могла даже говорить и только тихо стонала. Подвиг Матроны заключался в великом терпении и горячей любви к Богу и к людям.

О времени кончины ей было открыто Господом за три дня. Она попросила исповедаться и причаститься и 2 мая 1952 года почила. Сама, по смирению, волновавшаяся перед смертью, другим говорила: "Всех, кто обращается ко мне за помощью, я буду встречать при их смерти, каждого".

Еще она предсказывала:

"После моей смерти на могилку мою мало будет ходить людей, только близкие, а когда и они умрут, запустеет моя могилка, разве изредка кто придет… Но через много лет люди узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с просьбами помолиться за них ко Господу Богу, и я всем буду помогать и всех услышу".

Исполнение этого предсказания мы видим сейчас.

В 1999 она канонизирована как местночтимая, а в 2004 как общецерковная святая. Идут и идут к Матронушке люди, просят ее о молитве перед Богом — и, как и раньше, она никому не отказывает. Есть много свидетельств об исцелениях от болезней, алкоголизма и даже наркомании, о помощи в трудоустройстве и в семье, о вразумлении неверующих родных. Хочется присоединиться к словам церковного песнопения:

"Блаженная старице Матрона, помогай всем с верою к тебе притекающим и просящим в болезнех душевных и телесных, радосте наша!"