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Ольга Гуманова

Великий пост: что нужно делать в первую неделю

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В понедельник, 27 февраля по новому стилю, у православных христиан всего мира начинался Великий пост. Его первые дни очень важны и помогают верующему получить правильный настрой на всю Четыредесятницу. 

Великий пост: что нужно делать в первую неделю

1. Перед началом такого долгого и требующего немалых сил духовного предприятия, как Великий пост, первым делом нужно как следует выспаться. Даже в монастырях со строгим уставом существует обычай в первый день поста будить монахов на час позже обыкновенного. То обстоятельство, что первые дни Великого поста в этом году приходятся на выходные, позволяет осуществить это желание в полной мере.

2. Хотя первый день поста и называется "Чистым понедельником", это не подходящая дата для генеральной уборки. Имеется в виду, что к началу поста дом уже должен быть чистым. Поскольку в домашнее молитвенное правило добавляются молитвы с земными поклонами, позаботьтесь заранее освободить в комнате место, на котором можно коснуться пола лбом, не опрокинув при этом торшер или цветочный горшок.

3. Если следовать церковному уставу строго, то принимать пищу в первые два дня поста вообще не полагается. Но в наши дни работающие и обремененные семьями люди редко соблюдают пост так строго. Большинство православных в России считает вполне допустимой для себя в эти дни растительную пищу без масла. Сегодня в Сети можно обнаружить много сложных и трудоемких рецептов постных блюд, но это нарушает сам принцип поста: Четыредесятница — это время для упражнения в молитве и в покаянии, а не в кулинарии. Поэтому лучше составить меню на первую неделю Поста из самых простых блюд. Приготовьте овощи тем способом, который позволяет о них забыть до момента готовности. Если у вас есть пароварка, можно приготовить овощи на пару. Также совсем не требуется усилий для того, чтобы обернуть овощи фольгой и запечь их в духовке. В печеном виде хороши не только картофель и свекла, но и репчатый лук — одно из традиционных блюд монастырской кухни.

4. Пост — не время для развлечений. Поэтому телевизор, если он имеется в вашем доме, лучше завесить на ближайшие восемь недель черным сукном. Некоторые православные на это время полностью отказываются и от интернет-общения, вплоть до того, что временно удаляют свои аккаунты в блогах и социальных сетях. Стоит ли так поступать — личное дело каждого. Ведь в сети можно не только проводить время в пустых разговорах, но и найти нужные православные книги, узнать расписание богослужений, договориться с кем-то о совместном походе в церковь. А если вы боитесь повести себя в Сети резко и обидеть ближнего, то стоит подумать о том, что этого христианину не следует делать ни в какое время года.

5. Кстати, о богослужебных текстах. К великому повечерию с чтением канона преподобного Андрея Критского очень желательно запастись текстом удивительного по красоте Великого канона. Его легко найти в интернете, а если вы предпочитаете бумажные книги удобного формата и в обложках, то Великий канон в предпостное время можно обнаружить на самых видных местах в церковных лавках. Если вы плохо знаете церковнославянский язык, найдите Великий канон с двуязычным параллельным текстом, на церковнославянском и на современном русском.

6. Великопостные богослужения — продолжительные и трудные, поэтому лучше заранее подумать об удобной обуви и одежде. Обувь следует выбрать такую, в которой вы сможете простоять на ногах несколько часов. Если у вас есть какие-то заболевания, при которых долго стоять противопоказано — например, варикозное расширение вен на ногах или остеохондроз, — есть смысл подумать о складном стуле, которые продают в магазинах для рыболовов и туристов. Во время великопостных служб верующие много раз совершают земные поклоны, то есть становятся на колени и касаются лбом пола. Одежда должна позволять это сделать, то есть быть достаточно свободной. Женщинам подойдут традиционные платки или обтягивающие голову вязаные шапочки, но отнюдь не шляпы или береты, способные во время земного поклона слететь с головы. В некоторых храмах к женщинам в брюках относятся благосклонно, но следует помнить, что одежда для церкви не должна вводить в соблазн молящихся рядом представителей противоположного пола. Поэтому, чтобы ваши телодвижения не выглядели, мягко говоря, нескромно, поверх брюк лучше надеть длинную тунику. Не всякая юбка Великим постом окажется удобна — одни юбки при каждом поклоне расстаются с блузками, обнажая поясницу, другие мнутся, третьи начинают трещать по швам. Как показывает опыт, самая удобная женская одежда для великопостных служб — это длинное широкое платье или сарафан. Сарафан даже предпочтительнее, потому что прилагающуюся к нему блузку или водолазку поменять проще, нежели постирать целое платье.

7. На первой седмице Великого поста православные храмы переполнены, и если хоть немного опоздать к началу службы, велики шансы все богослужение пробалансировать где-нибудь у входа на краешке ступеньки. Если вы живете далеко от храма, то именно в это время вам остро захочется, чтобы церковь находилась где-нибудь поближе к дому или работе. Службы на первой Великопостной седмице очень важные и ежедневные, и пропустить хотя бы одну из них очень жаль, но в то же время не всегда находятся время и силы для того, чтобы оказаться на богослужении в другом конце города. Некоторые верующие, которые не имеют возможности посещать храм, собираются и читают Великий канон дома. Если там, где вы живете, существует группа активистов, которая выступает за строительство нового храма, то Великий пост — самое время их поддержать и присоединиться.

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Автор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Темы религия православие
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