Вифлеемские младенцы защитят наших детей

11 января по новому стилю Русская православная церковь совершает память 14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме по приказу жестокого царя Ирода. Маленькие дети, ставшие первыми мучениками за Христа, считаются покровителями младенцев. В этот день православные молятся о предотвращении абортов, а также приносят покаяние те, кто когда-либо их совершал.

Рассказ о трагедии в Евангелии

Евангелие от Матфея сохранило для нас рассказ о трагедии, случившейся в Вифлееме в те дни, когда родился Христос. Царь Ирод, чье имя и в наши дни остается именем нарицательным, обозначая злого и безнравственного человека, опасался, что власти его угрожает исполнение древних пророчеств о пришествии в мир Царя Иудейского.

Согласно Евангелию, он встретил пришедших в Иудею волхвов и потребовал от них указать на родившегося Спасителя. Когда же Ирод понял, что волхвы не исполнили его приказа, он почувствовал себя уязвленным и велел своим воинам перебить в окрестностях Вифлеема всех младенцев до двухлетнего возраста.

Рассказ об избиении младенцев в Вифлееме оставил в римской, византийской, классической европейской культуре глубокий след. Об избиении младенцев говорили святые, этой теме посвящали свои картины великие художники.

В Евангелии не указывается число погибших, но церковное предание говорит о четырнадцати тысячах младенцев, маленьких детей, убитых по приказу жестокого царя. Церковь почитает их как первых мучеников за Христа. Да, смерть не была их выбором, они не жертвовали своей жизнью осознанно. Но они были невинны и положили свою жизнь за Спасителя, также бывшего тогда Младенцем. В России одиннадцатое января по новому стилю — день их памяти.

"Без сомнения, Ироду следовало не гневаться, но возыметь страх, смириться и познать, что он предпринимает дело невозможное; однако же, он не смиряется. Когда душа бесчувственна и неизлечима, она не принимает никакого врачевания, даруемого Богом. Смотри, как Ирод снова подвизается в прежних делах своих, прилагает убийство к убийству, и безумствует. Объятый гневом и завистью, как некоторым демоном, он ни на что не смотрит, неистовствует над самой природой, и гнев свой, возбужденный посмеявшимися над ним волхвами, изливает на неповинных младенцев, и, таким образом, совершает теперь в Палестине злодеяние, подобное бывшему некогда в Египте: "послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов"", — пишет святитель Иоанн Златоуст.

Как отмечено у святителя, "суд весьма скоро постиг Ирода за его поступок, и он за свое злодейство был достойно наказан: он кончил жизнь тяжкой смертью, и даже более жалкой, чем та, на которую он осудил младенцев, потерпев при этом бесчисленное множество и других страданий. Об этом вы можете узнать из истории Иосифа, которую передавать здесь мы не считаем нужным — с одной стороны, чтобы не удлинить нашего слова, с другой — чтобы не прерывать порядка".

"Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, ибо их нет" — пишет пророк Иеремия об ужасной резне, устроенной царем Иродом после рождения Младенца-Христа.

Узнав о том, что в отдаленном уголке его империи, Вифлееме, родился некий "Царь Иудейский", он решил во что бы то ни стало обезопасить себя и свою власть от будущего Конкурента. Самым надежным способом Ирод посчитал истребление всех детей, живущих в Вифлееме и его окрестностях, в возрасте до двух лет.

Надо ли говорить, что горю и гневу матерей не было предела? Ведь они лишились самого дорого, причем лишились не по каким-то непреодолимым причинам, вроде болезни или несчастного случая, а по глупой прихоти правителя, побоявшегося, что когда-нибудь ему придется расстаться с властью! В этом случае к чувствам, которые испытывает любая мать, потерявшая ребенка, присоединились еще и чувство несправедливо обделенных, униженных, раздавленных чьей-то беспощадной рукой…

Молитвы о... других убитых детях

Более чем через две тысячи лет к убитым вифлеемским детям стали обращаться с молитвой о… других убитых детях! Правда, эти, новые жертвы, погибают уже не от рук профессиональных убийц и не по приказу жестоких правителей, а от рук врачей, по желанию собственных родителей — то есть, в результате абортов. Детоубийство сегодня — одна из самых востребованных операций, наряду с безобидным удалением зуба или подбором очков. Хотя, наверное, любая женщина, сделавшая аборт и забывшая об этом, наверняка пережила бы шок, если бы на ее глазах погиб ребенок постарше — тот, который уже родился. И, конечно, оказавшись на месте вифлеемских матерей, наши современницы испытали бы не меньшее горе.

Так почему же они так хладнокровно решаются на убийство собственных детей в своей утробе? Не потому ли, что они просто не понимают, что делают? Не задумываются, или не хотят думать о том, что это аборт — это не просто прерывание какой-то абстрактной "беременности", а самое настоящее убийство уже живого ребенка?

Но, увы, ничего не проходит бесследно, тем более — аборт. Тот факт, что женщина сделала его, не задумываясь о последствиях, никак эти последствия не смягчит: неизбежно пострадает ее здоровье, а, возможно, она и вовсе лишится возможности быть матерью в будущем. Травму получит не только тело, но и психика, душа, и если сначала это можно будет не замечать, то с годами тоска и боль будет одолевать все чаще и сильнее. Ну, а если женщина имела представление о развитии зародыша в утробе и понимала, что фактически уничтожает уже начавшуюся жизнь, но не остановилась, то за свою жестокость она тоже ответит сполна — и в этой жизни, и в вечности.

Единственный выход для женщин, уже совершивших этот грех — раскаяться. Причем это должно быть покаяние длинною в жизнь — с постоянной искренней молитвой, с реальными делами, направленными против абортов… Впрочем, такой работой полезно заниматься всем, в том числе и тем, кто абортов никогда не делал. Уговаривать, разъяснять, помогать, и — молиться, молиться святым вифлеемским младенцам…

Храм в честь 14 тысяч Вифлеемских младенцев

Единственный в России храм в честь 14 тысяч Вифлеемских младенцев находится в городе Юрга Кемеровской области. В нем есть частица мощей одного из младенцев-мучеников. Протоиерей Константин Добровольский, инициатор строительства храма 14 000 Вифлеемских младенцев в городе, благочинный Юргинского округа, рассказал Pravda.Ru о том, что сподвигло жителей Кузбасса возвести эту церковь:

— Четырнадцать тысяч убитых детей — страшная цифра. Но в Российской Федерации сейчас столько же младенцев убивают в материнском чреве каждые четыре-пять дней. Вот что действительно страшно! Аборты — это Иродово проклятие, тяготеющее над нашей Россией. Не может быть благополучна страна, где убивают детей. Каждый священник, который регулярно служит и исповедует, знает, какие беды приносит этот грех. Медики говорят о "постабортном синдроме", а мы видим живых людей с незаживающими язвами в душе. Как бы себя не оправдывать, какие бы слова ни придумать — убивая своего ребенка, люди убивают образ Божий, убивают свою душу, убивают свою страну. В свое время мы приняли решение построить в нашем городе первый в России храм в честь Вифлеемских младенцев — не потому, что вдруг пришло такое желание, а по просьбам множества женщин, которые приходят к нам в надежде хоть как-то облегчить свою душу. Ведь вырвать младенца из утробы матери намного проще, чем память об этом из ее сердца.

Милые мои, от всей души хочу вам сказать: ни за что, никогда, ни при каких условиях, как бы ни было вам тяжело — не делайте этого! Господь, ради нас ставший человеком и в Вифлееме родившийся, видит и любит каждого, и мать, и её не рожденное еще дитя, и обязательно откроет ему и вам путь к любви и к радости! А если раньше уже случилась такая беда, надо твердо знать: Церковь открыта для каждого из нас, и она не осудит никого, кто придет к ней с покаянием, ни мать, ни отца, вольно или невольно подтолкнувшего ее к греху.