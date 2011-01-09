Попадут ли животные в рай?

На иконе Рождества Христова мы видим вола и осла, склонившихся над лежащим в яслях Богомладенцем. Некоторые святочные вертепы напоминают Ноев Ковчег: тут и овцы с пастухами, и караван верблюдов. О том, как относится Церковь к братьям нашим меньшим, "Правде.Ру" рассказал иеромонах Никанор (Лепешев), преподаватель Хабаровской духовной семинарии.

Есть ли у животных душа

— Отец Никанор, у животных, согласно православному учению, есть душа?

— В Книге Бытия животные, рыбы и птицы названы "душой живой". Ее наличием они отличаются, например, от растений, небесных светил и т. д. Но также из Писания мы знаем, что "душа животных в крови их" и умирает вместе с телом. В этом — ее главное отличие от бессмертных человеческих душ, которые продолжают жить и после смерти тела. Таким образом, среди обитателей видимого мира выстраивается духовная иерархия, по признаку наличия или отсутствия души, а также ее бессмертия или смертности. И из всех творений Божиих только человек создан по образу и подобию своего Творца.

— Есть мнение, что в Царствие Небесное попадут все животные, которых любил кто-либо из попавших туда людей. Что говорили об это святые отцы?

— В момент Второго Пришествия Христа, как говорит апостол Павел, "последний враг истребится — смерть". То есть она отпустит все и всех, кого поглотила за время своего царствования в материальном мире. Ничто из сотворенного Господом не канет в полное небытие, Божие творение будет восстановлено во всей своей полноте. О том, что для животных тоже найдется место в обновленном мироздании, говорит пророк Исайя: "Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе". А преподобный Нектарий Оптинский, очень любивший кошек, говорил, что из всех животных именно они первыми войдут в рай.

Но вот относительно того, будут ли с наступлением вечного Царствия Христова воскрешены все прежде умершие животные, у богословов существуют разные мнения. Одни думают, что да, будут. Другие же считают, что, если говорить о животных, то для Творца значение имеют не отдельно взятые особи, не индивиды того или иного вида, а лишь сами виды.

Лично я — большой любитель братьев наших меньших, и потому думаю, что в очах Божиих каждое Его творение неповторимо и ценно. И то, как относились к своим бессловесным друзьям святые, укрепляет меня в этом мнении. Вспомним и преп. Герасима Иорданского с его львом, и преп. Серафима Саровского с его медведем, преп. Брендана Мореплавателя с его китом, и многих других подвижников. Но настаивать на своей точке зрения я не могу, поскольку все это сфера частных богословских суждений, и то или иное мнение по данному вопросу никак не влияет на наше спасение. Так что истину все мы узнаем только после Страшного Суда.

Любить животных — грех?

— Слишком сильно привязываться к животным — это грех?

— Любить животных так же сильно, как людей или, тем более, сильнее людей — конечно же, грех. В подлинной любви существует своя иерархия: на первом месте — всегда Бог, на втором — наши ближние, то есть окружающие нас люди, созданные по образу и подобию Божию. И уже на третьем месте — бессловесные животные, братья наши меньшие. Любить животных, как прекрасные божии создания, жалеть их, заботиться о них — просто необходимо. А вот иметь к ним пристрастие, чрезмерную привязанность — это уже нарушение заповеди "не сотвори себе кумира". Так как в этом случае мы в своем сердце воздвигаем идола, который заслоняет от нас и Бога, и окружающих людей.

— Можно ли православным держать в доме собак? Правда ли, что собаки — нечистые животные?

— Деление животных на чистых и нечистых существовало только в Ветхом Завете. В Новом Завете, с отменой ритуальной стороны Закона Моисеева, эти нормы потеряли для нас всякое значение. Ни в Евангелии, ни в посланиях апостолов, ни в творениях святых отцов, ни в деяниях соборов, мы не найдем каких-либо указаний на то, что одни животные — чисты перед Богом, а другие — осквернены. Новый Завет знает лишь понятие нравственной скверны — то есть греха. Животные же по определению безгрешны. То есть с нравственной точки зрения нечисты вовсе не братья наши меньшие, а мы.

Поэтому собака ничуть не более осквернена, чем кошка, или мышка, или канарейка, или аквариумная рыбка, или летающий по комнате комар. В Книге Бытия сказано, что всякое творение Божие — "добро зело", то есть "хорошо весьма". Это, конечно, вполне относится и к таким замечательным друзьям человека, как собаки. И какие-то предубеждения против них есть не более чем отголоски или ветхозаветного законничества, или языческого суеверия.

Бытует поверие: если в храм забежит собака, его необходимо после этого заново освящать. Так вот, на самом деле никаких церковных канонов, говорящих об этом, просто не существует. В Книге Правил есть запрет вводить животных в храм, но там не уточняется, о ком именно идет речь. И согласно авторитетным толкователям, смысл этого канона вовсе не в том, что животное своим присутствием осквернит храм, а в том, чтобы не профанировать дом Божий, сохранять к нему благоговение и не использовать церковное здание не по назначению. А в Большом Требнике есть только один чин переосвящения храма, связанный с животными: он совершается в том случае, если животное умерло или родило в храме. И опять никаких особых указаний относительно собак.

У священномученика Киприана Карфагенского есть замечательные слова: "Обычай без истины есть всего лишь застарелое заблуждение". И их вполне можно отнести к странному мнению, будто собака — нечистое животное, которое даже нельзя держать в доме.