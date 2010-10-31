Из алкоголиков — в иконописцы

Считается, что алкоголизм трудноизлечим. Тем не менее, игумен Иона (Займовский), насельник Свято-Данилова монастыря в Москве, рассказал Pravda.Ru, что исцеление от этого недуга вполне возможно. Бывшие алкозависимые, чье избавление от пьянства можно назвать настоящим чудом, даже написали в благодарность за исцеление икону Спасителя "Истинная лоза".

Программа преодоления алкоголизма

— Отец Иона, расскажите, пожалуйста, о своей программе преодоления алкоголизма.

— У меня есть своя авторская программа, которая называется "Метанойя". Ей исполняется пять лет. Это коллективный труд, ее создавали мои друзья, православные психологи, люди, которые выздоравливают от алкоголизма, от созависимости. Созависимость — это проблема родственников алкоголиков и наркоманов.

Это православная программа от Данилова монастыря. Мы говорим в первую очередь о Боге, о Евангелии, читаем Евангелие. Группа походит по субботам днем, и мы читаем Евангелие воскресного дня. Говорим о Евхаристии, о сокровищнице Православия, в том числе и о болезни и в разрезе болезни алкоголизма, наркомании или созависимости.

К нам приходят иногда люди с более экзотическими зависимостями, например, с поведенческими особенностями, такими как игромания.

Это одна часть нашей работы, деятельности нашего монастыря. С другой стороны, мы очень плотно сотрудничаем с сообществом, прежде всего, "Анонимных алкоголиков" и другими сообществами, например, группами родственников, такими как "АлАнон" или "НарАнон". У нас на территории монастыря есть несколько групп "Анонимных алкоголиков", это утренняя группа с одноименным называнием "Утро", вечерняя группа "Лоза", которая занимается на территории библиотеки и группа "Преображение", которая занимается на территории молодежного центра.

На группах "Анонимных алкоголиков" объявляют: приходите, пожалуйста, на программу "Метанойя", где вы можете доносить программы трезвости для других алкоголиков, то есть, делать двенадцатый шаг в пошаговой программе "Анонимных алкоголиков".

С другой стороны, поскольку я постоянно посещаю собрания групп анонимных алкоголиков, мне это нравится просто, это полезно, это часть моей деятельности, то люди подходят ко мне и разговаривают о церковных, о духовных, о религиозных проблемах и нуждах. Многие из участников этих групп приходят на исповедь, на беседу как к священнику. Вот такое сотрудничество я бы назвал "пассивным миссионерством". Церковь может предоставить помещение для программы помощи, и, если священник раз в год, допустим, придет на открытое собрание, то люди будут просто очень рады.

Это опыт не только Данилова монастыря, но и других храмов и монастырей. Люди будут приходить на исповедь, они будут деятельными христианами. Выздоровление от алкоголизма пробуждает духовную, религиозную энергию, причем в высшем смысле этого слова.

Выздоровление от алкоголизма — чудо

— Вам известны случаи исцеления от алкоголизма?

— Я считаю, что выздоровление от алкоголизма — это вообще чудо, потому что человек должен спиться и умереть, если он действительно алкоголик, а не бытовой пьяница. Но таких чудес я немало вижу. Как-то ко мне пришла пожилая женщина, бабушка, она сказала, что у нее муж умер от алкоголизма и дочь — наркоманка. Причем бабушка такая приличная, вроде консьержек, которые сидят в домах, такая традиционная бабушка. Я думаю: "Господи, причем здесь "Анонимные алкоголики", о чем с ней можно говорить?" Она говорит: "Я алкоголичка". Я ей отвечаю: "Ну, идите на "Анонимные алкоголики", отмахнулся почти. У нее сейчас два года трезвости, она моя прихожанка, духовное чадо, можно сказать. Она так здорово развилась, ходит и на одну из монастырских групп, и к нам на "Метанойю". Человек вкладывает туда силы.

Она поехала как-то на первом году выздоровления на дачу к себе. Она уезжает в мае, возвращается в октябре. Ей сказали: "Ты не будешь ходить на группу и в эти месяцы стопроцентно будешь пить". И она стала даже в жару ездить на группы с дачи.

Так вот, выздоровление начинается с того, когда человек трудится.

Не просто, раскрыв рот, ждет, когда выздоровление влетит к нему в рот и претворится внутри него, перевернет его жизнь, но то, что называется синергия, сотрудничество с Богом. А по-другому и не возможно. Не просто Бог входит в нашу жизнь, а мы делаем шаги, мы трудимся, мы ищем, страдаем, разбиваем нос, снова встаем и ищем. Идем дальше, несмотря на какие-то ошибки, недоразумения, сложности, падения. Вот в этом заключается чудо.

Русскому человеку, постсоветскому, выросшему на советском пространстве, очень важен такой поиск чуда, когда я жду, что Бог придет и меня исцелит. Нет, ты сам потрудись, сделай максимально возможное. Евангелие нам об этом говорит. Церковь говорит о том, что люди входили в Царствие Небесное иногда все в крови. Подвижников возьмем — они все были умучены страданиями ради Христа, кровными или бескровными. Трудящиеся, как сказано по-церковнославянски в Евангелии, "нуждницы", усилием входят в Царствие Небесное.

Это выздоровление, но это, правда, чудо. Потому что очень многие люди совершают усилия, ищут выход, а найти не могут и умирают.

Икона Спасителя "Истинная лоза"

— Вы рассказывали, что бывшие алкоголики написали икону Спасителя "Истинная лоза". Расскажите об истории ее создания.

— Да, целая группа выздоравливающих алкоголиков, наркоманов и их родственников создали образ "Иисус Христос — Лоза истинная". Это образ Христа Спасителя, в деснице Которого вместо Евангелия находится виноградная лоза. Виноградная лоза — это и есть в данном случае образ тех людей, тех страдальцев, которые стоят вдоль стены Данилова монастыря, все черные, зловонные, невозможные, они побираются, клянчат милостыню. Они оказываются в наркологических больницах или под забором, страдают сами и причиняют страдания другим.

Конкретно эту икону писала женщина, у нее десять лет трезвости в "Анонимных алкоголиках". Она — профессиональная живописица, и в процессе выздоровления ей захотелось заняться еще и иконописью. Икона очень хорошая, и Данилов монастырь старается продвинуть ее как местночтимую.

Это коллективный труд, чудо коллективного труда. Несколько человек составляли иконографию, размышляли, молились, собирали деньги. Другой придумал надписание. Кстати, той мой хороший друг, поэт и журналист, у него 15 лет трезвости.

Эта идея принадлежит покойному епископу Якутскому и Ленскому Зосиме. Мы с ним дружили, почти одновременно пришли в монастырь, и, когда я начал заниматься этой темой, он меня невероятно поддерживал во всем этом. Владыка Зосима как раз говорил о том, что "Неупиваемая Чаша" принадлежит Православной Церкви, она для людей, которые из православия. А много людей в нашей стране не являются православными христианами, но на пути к Церкви, к Богу. И для них "Неупиваемая Чаша" — образ все-таки немного чужой, а Христос, образ Спасителя для них уже более свой. В Христа он бы поверил, но, для того, чтобы поклоняться Божией Матери, он еще не проделал путь. Я с этим совершенно согласен.

Мечта алкоголика — пить умеренно

— Что вы считаете исцелением от алкоголизма?

— Мечта каждого алкоголика — это пить умеренно, социально приемлемо. В этом-то и заключается ловушка, уловка болезни. Как только он прикасается к рюмке — все, поехали снова в наркологическую больницу, опять оказались там, откуда выбрались не так давно. Каждый алкоголик мечтает "пить как все люди", но у него аллергия на алкоголь. Алкоголик не может пить никакой сорт алкоголя, никакого качества, ни при каких условиях, ни в каких количествах. За первую-то рюмку и идет вся борьба.

Выздоравливающие алкоголики на группах пьют чай и кофе со сладостями. Для того, чтобы организовать такую группу, теоретически нужно только помещение и сами алкоголики, но практически нужно очень много чего. Нужен организатор группы, нужно знание 12-ти традиций "Анонимных алкоголиков". Если то делается в церкви, то очень важно, чтобы эти люди были церковными людьми. Бывают случаи, что алкоголики вынуждены покидать храм, потому что они плохо себя ведут.

"Странички трезвости"

— Расскажите о своей новой книге "Странички трезвости".

— Это ежедневник в помощь выздоравливающим алкоголикам, наркоманам и их родственникам. Поддержка на каждый день. Алкоголику тяжело, он живет одним днем. И вот, для того, чтобы их поддержать, и написана такая книга. Я писал от лица выздоравливающего алкоголика, который является православным христианином и посещает группу "Анонимных алкоголиков". Я, прежде всего, использую сокровища Евангелия, Священного Писания, литургическое чтение каждого дня, жития святых и философию "Анонимных алкоголиков". В России до сих пор не было ни одного непереводного ежедневника "Анонимных алкоголиков", это первый. Будем надеяться, что она понравится читателю.