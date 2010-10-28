Брак — начало любви или конец свободы?

Как известно, Церковь признает только одну форму близких отношений между мужчиной и женщиной — законный брак. Сегодня все больше людей считает, что связывать себя семейными узами вовсе не обязательно — что мешает любить друг друга без штампа в паспорте? Быть может, не за горами время, когда только религиозные пары будут по старинке жениться?

Где нет брака, там нет и семьи

Согласно учению Церкви, основой семейных отношений служат брак и любовь в браке. Из нее вырастают, как от главного корня, все виды семейной любви: отеческая и материнская, любовь детская и братская. Где нет брака, там нет и семьи.

В виду величайшей важности брака и брачной любви в жизни человека, а также неправильных и вредных для нравственности и общественного блага взглядов о нем, необходимо знать, при каких условиях брак служит к истинному благу человечества.

Как богоустановленное таинство, христианский брак и по своим свойствам и по тем обязанностям, которые возлагаются на супругов, отличается чистотой и совершенством, духовностью и святостью. Христианский брак, как единство двух людей, прежде всего должен быть союзом одного мужа с одной женой.

Каждый должен иметь одну жену и каждая должна иметь одного мужа, поучает апостол Павел (1. Кор. 7.2). Если бы Бог хотел, говорит святой Иоанн Златоуст, чтобы жену оставляли и брали другую, то сотворил бы одного мужчину и много женщин.

То, что отличительными свойствами христианского брака являются его единство и целостность подтверждает святитель Григорий Богослов:

"Сам Бог в недра обоих полов, влив любовь, побудил их стремиться друг к другу. Но, чтобы не всякая жена стремилась ко всякому мужу, положил предел вожделениям — супружество, эту узду для незнающего меры вещества".

Таким образом, муж и жена, согласно учению Церкви, составляют единый живой организм. Как рассеченный организм умирает, так и супружеский союз, разъединяемый при многоженстве или при многомужии, теряет свою жизнь и значение.

Торжество радости и любви

Как союз тесный, единый и нерасторжимый, христианский брак налагает на мужа и жену обязанность самой искренней христианской любви. В Священном Писании брак предстает выражением безграничной радости, полноты счастья. И это торжество радости и любви, как отмечает апостол Павел в первом послании Коринфянам. Однако христианская любовь, по словам святителя Тихона Московского, в отличие от влюбленности, не просто чувство, а глубокий союз, поддерживаемый волевыми усилиями.

Христианское значение брака прекрасно выразил французский философ и драматург Габриель Марсель:

"Сказать человеку: "Я тебя люблю" — то же самое, что сказать ему: "Ты будешь жить вечно, ты никогда не умрешь…"

Любовь отождествляется с вечностью, ей никогда не может наступить конец. В таком понимании брак для христианина является не частицей общегосударственного аппарата, а состоянием, когда двое сливаются в одно целое, не на короткий период времени, а на всю жизнь. По христианскому учению, брак нерасторжим, так как мужа и жену соединяет сам Бог.

Говоря о христианскомбраке, Святитель Николай Сербский упоминает, что, кроме любви как ласкового, пламенного и тихого влечения, этим взаимоотношениям еще присущи доверие и верность друг другу.

Сожительство — пространство для маневра

В настоящее время появление моды на сожительство мужчины и женщины без заключения брака стало все более и более усиливающейся тенденцией. С христианской точки зрения, она представляет реальную угрозу институту семьи и способствует всеобщей деградации общества. То, что когда-то называлось жизнью в грехе и даже было запрещено законом, во многих странах сегодня воспринимается вполне естественным.

Те, кто решается на простое сожительство, нередко предпочитают не любить своего партнера всецело, а оставить пространство для "маневра", не желают ограничить свою свободу и независимость. Это порождает нестабильность семейной жизни и отражается как на отношениях между партнерами, так и на детях.

Однако, в христианском браке, как пишет протоиерей Артемий Владимиров, "истинная любовь не порабощает человека, а стремится уважать в нем ту царственную свободу, которая является чертой образа Божия".

Вне брачных союзов дети чаще рождаются случайно, "по ошибке" — следует ли говорить, к каким последствиям это приводит, и что как минимум дети не будут получать полноценную родительскую любовь. Более того, беременность неженатых пар чаще заканчивается абортом, то есть убийством ребенка, в то время как рождение детей в семьях, состоящих в браке, чаще желанно, является "венцом" их отношений.

Молодые люди, имеющие романтические представления о совместной жизни без венчания, должны подумать и о ее последствиях.

Митрополит Антоний Сурожский говорит, что "в мире, где все идет вразброд, брак — место, где два человека благодаря тому, что полюбили, становятся едиными, место, где рознь кончается, где начинается осуществление единой жизни".

Как союз мужчины и женщины брак служит началом взаимной любви, которую супруги должны развивать и совершенствовать. Это уже не просто совместная жизнь, а сильная решимость любить человека, несмотря на все его недостатки и слабости. В том и заключается красота брака, что он не допускает сомнений и обратного пути, а только бережет, сохраняет и доводит до совершенства союз двоих.

На увеличение числа неузаконенных союзов влияет, прежде всего, усилившееся в последнее время негативное отношение к браку. О нем сегодня говорится как о старомодном явлении, отнимающем свободу, как о некой тягости, сковывающей по рукам и ногам и мужчину, и женщину. С другой стороны, свобода сексуального общения вне брака показывается как вполне нормальное и даже положительное явление.

Однако, несмотря на сложившуюся в современном обществе ситуацию, следует признать, что только брак способствует развитию морально здоровых отношений в союзе двоих. Венчание же освящает семейную жизнь, делает ее в высшей степени полноценной. Брак и семья являются основой здорового общества. Все, кто не понимает смысл брака, рискуют собственным счастьем и будущим своей нации.