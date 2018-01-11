Количество россиян, которые выступают против абортов, увеличилось почти в два раза. Таковы результаты опроса. С чем это связано? Своим мнением с "Правдой.Ру" поделился заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр Николай Говорин.
— В целом, желание россиян не избавляться от детей — это очень хороший показатель. В последние годы идет серьезная работа — до россиян стали усиленно доносить информацию о вреде прерывания беременности, угрозе бесплодия. Огромную роль тут играют врачи-гинекологи. Женщинам, которые приходят на аборт, говорят о последствиях, проводят беседы.
Впрочем, стоит принять дополнительные меры и в женских консультациях. Мы должны поработать с этими женщинами, которые в конечном счете встают на путь такого неверного решения.
Во-вторых, решение отказаться от прерывания беременности стали чаще принимать из-за понимания того, что аборт — это по существу убийство плода. И серьезную позицию здесь занимает Церковь, которая проводит очень большую работу.
Кстати, в Госдуме даже обсуждали законопроект из региона, который предлагает вывести аборты из финансирования ОМС.
Между тем государству необходимо создавать условия, которые подтолкнут молодых к пополнению семейства. Рождение ребенка должно быть выгодно чете экономически.
Печально, что число рожденных младенцев за прошлый год серьезно уменьшилось по сравнению с 2016-м.
— Исследование социологов также показало, что россияне по-прежнему негативно относятся к однополым отношениям. Эта тенденция даже усилилась.
— Я придерживаюсь такой же позиции. Противоестественно, когда мужчины спят друг с другом. Здесь, конечно, могут лежать биологические нарушения, что печально. Но когда в обществе формируется общественное мнение, что ничего страшного — это никуда не годится. В советское время вообще гомосексуализм наказывали уголовно. Существовала ст. 121 УК — мужеложство.
В основе полового влечения лежит инстинкт размножения. Миша должен выбирать Машу, а не на Федю, только тогда может быть любовь настоящая, и тогда может быть ребенок.
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