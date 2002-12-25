Как сбылась мечта Эйнштейна

В американской компании Black Lite Power Ink. путем многолетних исследований пришли к выводу о возможности не только высвобождать энергию из атомов водорода, но и проводить обратный метод — получать путем энергетического воздействия снова атомы вещества, и разработали технологию для осуществления этого процесса.

Это позволяет надеяться на то, что реализация этих процессов станет возможным на промышленном уровне, а не будет ограничена уникальными и единичными научными достижениями, которые невозможно было применить вне пределов лабораторий.

Как об этом рассказал автор метода

Автор нового метода Миллз Рэнделл Л. заявляет, что "высвобождение энергии из атомов (молекул) водорода достигается путем стимуляции перехода электронов на квантовые энергетические уровни (с меньшими радиусами малых и больших полуосей) более низкие, чем энергетический уровень основного состояния. Все это в свою очередь достигается путем предоставления поглотителей энергии или методов по удалению энергии, резонансной по частоте с испускаемой энергией электронов, с целью стимулирования этих переходов, в соответствии с современной атомной теорией".

"Наличие энергетической дыры и поглотителя энергии, обеспечивается за счет перехода по крайней мере одного электрона между участвующими в реакции субстанциями, включая атомы, ионы, молекулы и ионные и молекулярные соединения" — говорит Рэнделл. — В одном случае энергетическая дыра включает передачу t электронов от одной или нескольких субстанций, испускающих электроны, другой или нескольким другим субстанциям, поглощающим электроны, причем если из суммы энергии ионизации и/или электронного сродства субстанций, испускающих электроны, вычесть сумму энергии ионизации и/или электронного сродства субстанций, поглощающих электроны, то мы получим примерно m·27,21 эВ (m·48,6) для реакции перехода атомарного (молекулярного) водорода на энергетические уровни ниже энергии основного состояния. Здесь m и t — целые числа."

По мнению Рэнделла, в результате неправильных гипотез или применения неправильных моделей и теорий тормозилось развитие практически полезных или функциональных систем и устройств, требующих точного понимания атомной структуры и способов передачи энергии. Например, он считает, что уравнение Шредингера не объясняет эффект аномального испускания тепла водородом в некоторых электролитических ячейках с электролитом в виде карбоната калия при помощи возникновения атомов (молекул) водорода с электронами на более низких энергетических уровнях. В результате, это тормозило прогресс в вопросах преобразования материи в энергию и энергии в материю. И если чего удавалось достичь, то все это было на уровне лабораторных открытий, имеющих ограниченное или неоптимальное коммерческое применение.

Что произойдет на практике

Реализация метода на практике позволит, по мнению Рэнделла, осуществлять выделения энергии и получения атомов (молекул), с электронами, находящимися на более низких энергетических уровнях. Это позволит нам получить новые материалы с новыми качествами, такими, как высокая термическая устойчивость и низкая реактивность. Эти низкоэнергоуровневые атомы и молекулы также эффективны для передачи тепла в установках по созданию низких температур, где они могут использоваться в качестве плавающего газа, в качестве энергоносителя в двигателях, таких как двигатель Стерлинга или турбинах, в качестве общего заменителя гелия, а также в качестве хладагента, действующего за счет поглощения энергии, включая тепловую энергию, когда электроны возбуждаются и переходят обратно на более высокий энергетический уровень.

В серии экспериментов по проверке метода Рэнделла проводился масс-спектроскопический анализ образцов электролизных газов, прошедших криогенную фильтрацию, из электролитической ячейки с электролитом в виде карбоната натрия и из электролитической ячейки с электролитом в виде карбоната калия, а также анализ образцов обычного водорода, анализ обычного водорода, прошедшего криогенную фильтрацию. Газы поступали только с криогенного фильтра, и при этом регистрировалась интенсивность пиков m/е=1 и m/е=2 при изменении ионизационного потенциала масс-спектрометра. После определения пиков m/е=1 и m/е=2, был измерен весь диапазон масс вплоть до пиков m/е=50. Во всех образцах, прошедших криогенную фильтрацию, единственными пиками, обнаруженными в этом диапазоне масс, были пики, соответствующие со следами загрязнения воздухом (аргон, азот, кислород, водяные пары) и следы СО2.

Масс-спектроскопический анализ был выполнен компанией "Shruder Analitikel and Consulting Laboratories Ink." с использованием AEI MS 30 с источником VG 7070, установленным на чувствительность 700. Энергия ионизации была откалибрована в пределах ±1 эВ. Объем испытываемого образца газа, вводимого в масс-спектрометр при каждом ионизационном потенциале, был одним и тем же за счет откачки газа из соединения между образцом и запорным краном спектрометра при открывании прохода между объемом, где был откачан газ, и емкостью с образцом. Наблюдавшиеся в экспериментах показатели, в особенности ионизационной энергии подтвердили с высокой точностью теоретически рассчитанную Рэнделлом ионизационную энергию согласно его уравнениям.