Продолжительность жизни может определить анализ крови

"С помощью несложного анализа крови, измерив "запал" на кончике ДНК, можно предсказать, долго ли вам осталось жить", писала британская газета The Independent. Работа, осуществленная американскими учеными на образцах крови 20-летней давности, обнаружила сильную зависимость между длиной отрезка ДНК, называемого теломерой, который находится на концевом участке всех 26 хромосом клетки, и вероятностью прожить после 60 еще 15 и более лет.

Теломера и что с ней происходит с возрастом

Каждый раз, когда происходит деление клетки, теломера укорачивается на определенный отрезок; если укорачиваться больше некуда, клетка умирает. В человеческом организме только раковые клетки, сперматозоиды и яйцеклетки не "сжигают" своих теломер.

Вероятность того, что люди старше 60, у которых теломеры короче, умрут в течение ближайших 15 лет, в особенности от заболеваний сердца и пневмонии, в два раза выше, чем у прочих.

Женщины, которые, как правило, живут дольше мужчин, имеют теломеры примерно на 3,5% длиннее, чем мужчины того же возраста.

Выяснилось, что теломеры по длине представляют собой от 1930 до 4310 "базовых пар" ДНК; ежегодно они укорачиваются примерно на 14 базовых пар.

Опасность открытия

Результат анализа одной капли крови готов уже через шесть часов, и это может качественно преобразить систему здравоохранения и страхования жизни.

Однако Ричард Котон, ученый, который стоял во главе проекта, опасается: если выяснится, что длина теломеры с раннего возраста является надежным показателем продолжительности жизни, людям могут отказывать в страховке, и они будут больше платить за лечение.

"В Великобритании это никому не грозит, поскольку там действует Служба национального здравоохранения, — сказал доктор р Котон, работающий в отделе генетики человека университета штата Ута. — Хорошо бы, если бы так было и в США — ведь здесь компании, страхующие здоровье или жизнь, могут попросить вас сначала пройти анализ на длину теломер".

Профессор Роб Ньюболд, специалист по раковым заболеваниям из Брюнельского университета, исследующий теломеры, сказал:

"Это как раз та статистика, которая заставляет насторожиться. Укороченные теломеры и в самом деле говорят о генетической нестабильности. По мере старения можно ожидать непропорционального возрастания смертей в результате рака, к примеру у тех, у кого после 60 лет короткие теломеры".

Компании, страхующие здоровье или жизнь, могут попросить вас сначала пройти анализ на длину теломер.

Другие ученые, оговариваясь, что выборка анализов, проверенных д-ром Котоном, слишком мала, чтобы говорить о надежных результатах, согласны с необходимостью более широкомасштабных исследований.