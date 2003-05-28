Уникальный двигатель: вода сгорает и взрывается

История этого удивительного открытия окутана такой завесой мистики и тайны, что мы сначала думали, что это очередной розыгрыш а-ля "вечный двигатель".

Двигатель "для возрождения былого величия России"

Судите сами. Одному из нас человек, близко знавший основную группу разработчиков, рассказал следующее. Пятерым изобретателям почти одновременно приснился сон (как Менделееву), где каждый увидел свою часть нового двигателя. Во сне же им было сказано, что данный двигатель предназначен "для возрождения былого величия России".

Но это только начало. Дальше стали происходить не менее странные вещи. Двигатель был готов. Но денег на его внедрение в России в начале 90-х годов не было. Творческий коллектив стал разбегаться. Двое его участников уезжают в Японию, где предлагают внедрить установку. И… гибнут при странных обстоятельствах. Один из разработчиков двигателя уезжает в США, где работает в подразделении НАСА. Он тоже пытается вдохнуть жизнь в двигатель. Однако сгорает живьем в собственном автомобиле. Уже здесь, в России, еще один из изобретателей с тяжелым психическим расстройством попадает в больницу для умалишенных…

Остался последний причастный к коварному изобретению: действительный член Российской академии естественных наук Юрий Потапов.

К сожалению, Юрий Потапов из-за специфики своей работы сегодня не доступен для журналистов. Оказалось гораздо проще найти его сына Семена Потапова, работающего вместе с отцом. Он и рассказал все подробности потаповских изобретений.

Потаповские двигатели

Как и большинство открытий, потаповские двигатели появились на свет случайно. Сродни ньютоновскому яблоку.

— Я начал работать с отцом, когда вернулся из армии, то есть с 1988 года, — вспоминает профессор Семен Потапов. — Тогда мы занимались вихревыми трубками и решили попробовать с их помощью сделать устройство для охлаждения воды. Но оказалось, что вода в них не охлаждается, а наоборот, нагревается. Мы немного изменили конструкцию, и получился вихревой генератор.

Этот генератор уникален настолько, что в его существовании сомневаются до сих пор. КПД устройства превышает 100 процентов, а это, по мнению многих ученых мужей, противоречит элементарным законам физики. И, тем не менее, он запатентован в России, Франции, некоторых других странах. Его благополучно производят, и он уже вовсю действует, давая тепло людям. В Москве обогревает несколько домов в центре. В Молдове, где работает изобретатель, первым, кто решился на монтаж установки, был Фицканский монастырь. И вот уже несколько лет монахи получают горячую воду от этих установок.

Но что примечательно? Если честно, сами изобретатели и разработчики до конца не понимают, откуда и за счет чего получается столь высокая производительность изобретения. Предполагается, что за счет кавитации. Выглядит это примерно так: под высоким давлением в специальную сужающуюся "улитку "Циклон" насосом подается вода. При сужении увеличивается скорость течения. При закручивании спиралью в воде образуется вихрь. В центре "улитки" устанавливается тормоз — трубка, отводящая давление, — за счет чего создается разряжение внутри вихря, и происходит холодное кипение — так называемое кавитационное. Кавитационные пузырьки схлопываются — в результате выделяется энергия, и вода плавно нагревается.

Надо сказать, что теплогенератор проходил экспертизу на РКК "Энергия". Здесь даже сделали специальный прозрачный генератор из кварцевого стекла, чтобы видеть все происходящие внутри процессы. Из акта, подписанного заместителем генерального конструктора, доктором технических наук, профессором Владимиром Никитским: "Испытания теплогенераторов подтвердили их высокую эффективность по сравнению с другими типами нагревателей. Возможно, мы имеем дело с явлением, когда результирующий эффект значительно выше его составляющей. В целом, установки для нагрева жидкостей с использованием теплогенератора Потапова экономичны, экологически чисты, имеют большой гарантированный ресурс (не менее 15 лет) и не требуют специальной водоподготовки. Нам не известны виды продукции с более высокими потребительскими свойствами и с перспективой применения".

Но одними теплогенераторами история не заканчивается. Примерно на тех же принципах Потапов построил еще несколько устройств с такими же потрясающими характеристиками. В том числе — автомобильный двигатель, который тоже работает на воде, экологически безопасен и обладает огромным КПД.

Его экспериментальная модель находится в Кишиневе. Четырехцилиндровый двигатель имеет мощность около 30 лошадиных сил. В цилиндры под высоким, более 400 атмосфер, давлением впрыскивается нагретая вода. При резком падении давления и резком охлаждении она распадается на составляющие — водород и кислород. Из-за чего происходит взрыв.

Любопытно, что в качестве поршней в двигателе работает та же вода, которая во время взрыва перетекает из одного цилиндра в другой и производит механическую работу — вращает вал. Во время взрыва газовая смесь превращается обратно в воду и снова становится поршнем. Получается замкнутый цикл. Расход воды при этом минимален. А выхлопа нет вообще. Для запуска его, правда, требуется небольшое количество топлива, в качестве которого используется газ, например пропан. Но только для запуска. Дальше двигатель работает на воде.

Еще одна уникальная разработка — квантовая электростанция, или, как ее еще называют, гравитационно-гидравлическая станция, которая работает на падении воды. Еще два года назад по заказу Южной Кореи была построена ее экспериментальная модель. По словам Семена Потапова, ее некоторое время крутили и признали, что эффективность хорошая, но конструкция громоздкая: огромный агрегат, высота примерно 17 метров. Выход энергии большой, однако на свои нужды станция тратит порядка 85 процентов. То есть мало полезной энергии. Но это была пробная модель, первая ласточка. И сейчас идут работы по ее доработке.

Споры вокруг "вечных двигателей"

Наверное, не стоит объяснять, почему все эти изобретения вызвали и продолжают вызывать массу споров. Одно время в Молдавии распоряжением Совета министров было запрещено даже упоминать о них в прессе. Вероятно, чиновники действовали по принципу: этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. С лихвой досталось и самому изобретателю, его работы не публиковались. Главный козырь оппонентов то, что (по классической физике) КПД не может превышать ста процентов.

— Да, это козырь из школьного учебника по физике, — говорит Семен Потапов. — Но споры о КПД — игра слов и цифр. На сегодня насчитывается 220 явлений, КПД которых гораздо выше 100 процентов. КПД ячейки Паперсона (холодный ядерный синтез) около 1200. А если подсчитать КПД атомного взрыва, там получатся миллионы единиц.

Несмотря ни на что, разработки Потапова воплощены в металле и продолжают "нарушать" классические законы физики. Что же касается автомобильных водяных двигателей, то в США уже восьмой год бегают на столь экзотичном топливе шесть машин.

Если отвлечься от мощности, производительности и прочих чисто технических деталей, то речь, по сути, идет о замещении привычных способов добычи энергии. Обогреватели, электростанции, автомобили, для которых не нужно топливо. А запасы его, какими бы обширными ни были, все же ограничены. Энергосодержание Земли истощается. А значит, необходимо искать новые, нетрадиционные источники энергии. И вот они найдены, однако пока не объяснено с точки зрения традиционной физики, какие процессы протекают внутри устройств и почему они работают так, как работают, в них не верят и не спешат ставить на поток.

Конечно, некоторые изобретения до сих пор кажутся фантастикой. Но сколько случаев в мире того, когда сказка становится реальностью. Классическим примером может служить высказывание бывшего председателя совета директоров фирмы IBM Томаса Уотсона-старшего, сделанное им в конце 1940-х годов: глава будущего компьютерного гиганта утверждал тогда, что спрос мирового рынка на компьютеры вряд ли превысит пять (!) экземпляров. Сегодня в наших рабочих кабинетах их больше — и они продолжают размножаться, как кролики… Или другой случай: Э. Резерфорд, открывший ядерную энергию, до конца своих дней был убежден, что человечество никогда ею не воспользуется.

Еще в XIX веке ученые мужи приняли решение не принимать к рассмотрению "вечные двигатели". Это решение спустя два века остается в силе. Каждая аналогичная заявка просто отправляется в корзину. Не спорим, большинство из них наверняка бред, но сколько среди этого мусора действительно ценных разработок?

В мире немало изобретений, способных перевернуть все представления об энергетике. Их применение может дать толчок к очередной научно-технической революции. Но почему о них никто не знает? Почему им не дают ходу?

Вероятно, опять во главу угла ставятся финансовые интересы? Вся мировая экономика находится в жесткой зависимости от топливного и энергетического сектора. Понятно, что основным игрокам этого рынка появление альтернативы не нужно. Нефтяные картели скорее пойдут на что угодно, лишь бы не дать появиться на свет двигателям, работающим на воде. Известны случаи, когда за бешеные деньги покупались разработки и патенты на изобретения только для того, чтобы на долгие годы их можно было бы уложить под сукно. Сколько денег выбрасывается на то, чтобы остановить определенные исследования, запретить очередное направление науки, прикрыть перспективные направления, никто наверно, никогда не узнает.

Владимир Баршев и Владимир Богданов



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