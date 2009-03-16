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Павел Урушев

Ученый получил миллион за открытие Бога

5:05
Эврика » Гипотезы

Самая крупная ежегодная премия в размере одного миллиона фунта стерлингов досталась французскому физику-теоретику Бернару д'Эспаньят, известному работами о природе реальности. Ученый в своих трудах подробно изучал точки соприкосновения классической и квантовой моделей мира и объяснял несоответствия дуальной системы мироустройства.

Ученый получил миллион за открытие Бога

Бернар д'Эспаньят стоял у самых истоков квантовой физики, когда это направление только начинало формироваться. В 1951-52 гг. он работал в научной лаборатории Энрико Ферми в Чикаго, а 1953-54 гг. — участвовал в исследовательском проекте Копенгагенского института под руководством Нильса Бора. Кроме того, ученый почти 30 лет возглавлял Научный факультет Сорбонского университета.

К заслугам д'Эспаньята можно отнести экспериментальные доказательства квантовых Теорем Белла, сформулированных великим ирландским физиком в середине 1960-х гг., а также активное участие в создании международных организаций, занимающихся моральным и этическим аудитом научной деятельности.

Награждая д'Эспаньят главным призом, Фонд имени Джона Темплетона отмечал заслуги ученого в популяризации науки и в разрешении сложных вопросов взаимосвязи классической модели мира и квантовой физики.

Официальный пресс-релиз фонда, посвященный объявлению лауреата, без прикрас называл д'Эспаньята тем человеком, чья способность описать квантовый мир позволила современной науке добиться сегодняшних свершений. Именно его открытие в начале 1980-ых "нелокального квантового спутывания", легло в основу всей квантовой системы вычислений и послужило первоосновой теории о "квантовых компьютерах".

Главная философская доктрина, которая и удостоилась внимания фонда Темплетона, заключалась в концепции "гиперкосмического бога" — незримого царства вне пространства и времени, которое, несмотря на свою нематериальность, может быть постигнуто человеческим разумом. При этом познание не может быть абсолютным, и за пределами научных горизонтов всегда будет оставаться "завуалированный мир".

Термином "гиперкосмический бог" д'Эспаньят объяснял некоторые процессы квантовой физики, которые еще не могли быть описаны категориями науки на ее текущем уровне развития. По философской теории французского физика присутствие этого Начала (или, как его еще называют, Независимой Реальности) будет вечным, как бы близко человек не подбирался к разгадкам мироздания. Фактически, д'Эспаньят с одной стороны провозглашал бесконечность научного процесса, а с другой — указывал на его тщетность.

"Плюрализм мнений никогда не может дать представление об окончательной истине, — писал д'Эспаньят в 1979 году в своей книге "Квантовая теория и реальность. — Это всего лишь форма нашего самовыражения для постижения деталей".

Ученые высоко ценят научный вклад профессора д'Эспаньята, но практически все они не разделяют его теории о "гиперкосмическом боге". С их точки зрения, эта идея годится только для прикрытия своего невежества и не может рассматриваться всерьез. Тем не менее, семейство Темплетонов являются одним из влиятельнейших и богатейших пресвитериан в мире и с этой позиции могут позволить себе не обращать внимания на доводы научного сообщества.

Справка: премия фонда Джона Темплетона была основана в 1972 году по инициативе миллионера и филантропа сэра Темплетона. До 2001 году приз назывался "За достижения в религии", но с 2002 был переименован и теперь носит название "За достижения в исследованиях и открытиях духовной реальности". Размер премии на сегодняшний день составляет 1,6 млн. долларов, что делает этот приз самым крупным ежегодным денежным вознаграждением.

Основными лауреатами приза Темплетона являются представители интеллигенции, которые сделали неоценимый вклад в понимание духовной реальности посредством своих открытий и исследований. По сложившейся традиции вручение этой премии происходит в Букингемском дворце лично принцем Филиппом.

Первой в 1973 году приз Темплетона получила Мать Тереза. Так же лауреатами премии становились евангелист Билли Грэм (1982г.), писатель Александр Солженицын (1983г.) физик-теоретик Фримен Дайсон (2000г.). В этом году приз впервые будет вручаться без Джона Темплетона, который скончался 4 июля 2008 года.

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Автор Павел Урушев
Павел Урушев— редактор отдела науки интернет медиахолднга Правда.Ру
Темы ученые религия
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